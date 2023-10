Ernstige sportongevallen nemen toe in Zwitserland

Volgens BPA, een bureau voor ongevallenpreventie, blijft het aantal ernstige sportongevallen in Zwitserland stijgen. De afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen tijdens het wandelen en mountainbiken met bijna 50% gestegen.

Jaarlijks raken ongeveer 430.000 mensen gewond tijdens vrijetijds- en sportactiviteiten. Van deze verwondingen worden ongeveer 15.000 als ernstig beschouwd.

De afgelopen tien jaar zijn de ongevallen bij wandeltochten met 48% gestegen, ongevallen bij mountainbiken met 47%, blessures bij teamsporten met 24% en ongevallen bij andere balsporten met 22%.

De zwaarst getroffen leeftijdsgroep zijn mensen ouder dan 65 jaar. 49% van de totale ernstige verwondingen deed zich voor onder deze leeftijdsgroep, bij wie de kans het grootst is dat ze zichzelf verwonden tijdens het wandelen.

Hoewel wandelen verantwoordelijk is voor de meeste blessures, is het niet de gevaarlijkste activiteit. Gemeten naar het aantal ondernomen uren is wandelen een van de minst risicovolle activiteiten. Per miljoen wandeluren raken slechts tien wandelaars ernstig gewond. Bij voetbal (84 ernstige blessures per miljoen uur), andere balsporten (38), skiën (37) en mountainbiken (14) is de kans aanzienlijk groter dat er blessures ontstaan.

Bovendien blijft de kans op overlijden laag. Sport is gerelateerd aan gemiddeld 151 sterfgevallen per jaar in Zwitserland, waarvan 51 tijdens het wandelen, 21 door verdrinking, 14 door skiën, 11 door klimmen en 8 door parapenten. De dodelijkste sport is duiken, met 3,3 doden per miljoen uur.

Volgens BPA kosten sport- en vrijetijdsongevallen in Zwitserland gemiddeld CHF 3,1 miljard per jaar.

