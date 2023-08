München – Neben dem Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München beschäftigt den deutschen Rekordmeister derzeit vor allem eines: die Rückkehr von Manuel Neuer. Ursprünglich wollte Münchens Nummer eins pünktlich zum Saisonstart wieder zwischen den Pfosten stehen. Aber daraus wurde nichts. Neuer befindet sich noch im Reha-Training.

FC Bayern-Trainer Tuchel macht Hoffnung auf ein schnelles erneutes Comeback

Kürzlich wurde bekannt, dass dem 37-Jährigen eine Metallplatte aus seinem rechten Wadenbein entfernt wurde. Bayern-Trainer Thomas Tuchel äußerte sich kürzlich zu der Operation: „Es war eine kleine Operation, die Schmerzen lindern soll. Es kann ein großer Schritt nach vorne sein, das ist mein Bauchgefühl. Wenn Manu sich völlig frei fühlt, kann es auch schnell gehen. Wann und wie.“ „Er wird zurückkommen, ist sehr spekulativ und kann nicht ernsthaft beantwortet werden.“

Doch wie sieht eigentlich ein Reha-Training aus? Und wann kann der FC Bayern mit der Rückkehr des ehemaligen Welttorhüters rechnen? Die AZ hat mit Florian Leins darüber gesprochen. Der Sportwissenschaftler ist verantwortlich für die Ausbildung von Reha-Trainern am Internationalen Fußballinstitut in Ismaning und steht dabei ständig im fachlichen Austausch mit aktuellen Reha-Trainern und sogar Torhütern.

Sportwissenschaftler und Rehabilitationstrainer Florian Leins.

FC Bayern: Manuel Neuer befindet sich wohl in der vierten von fünf Reha-Phasen

Der 30-Jährige erklärte, dass Neuer möglicherweise Ende September sein Comeback feiern könnte und sich der Keeper derzeit in Phase vier der fünf Rehabilitationsphasen befinde.

Der erste Schritt, die sogenannte „Return-to-Mobility“-Phase, begann unmittelbar nach der Operation. „Hier werden klassische Behandlungsmaßnahmen wie Physiotherapie durchgeführt. Es geht darum, das verletzte Bein zu stabilisieren und die Muskelaktivierung einzuleiten“, erklärt Leins.

Im nächsten Schritt, der „Return-to-Activity“-Phase, können Sie weiter an der Mobilität arbeiten. „Hier wird viel Krafttraining gemacht. Als erstes geht es darum, die Muskeln aufzubauen, die man nach der Verletzung verloren hat“, sagt der Sportwissenschaftler im AZ-Interview. „Dann kommen wir in die spannende Phase, die ‚Return to Sport‘-Phase.“

Befinden sich Torhüter in dieser Phase, können sie intensiv an Sprungkraft, Sprungkoordination und Kondition arbeiten. In diesem Stadium befand sich Neuer vermutlich bis vor Kurzem, nachdem das Metallstück aus seinem Wadenbein entfernt wurde. Als Rückschritt sieht Leins den Eingriff allerdings nicht: „Ich glaube, dass das eine feste Planung ist, dass man mit dieser Platte den Fuß stabilisiert. Das muss mit der Zeit wieder rauskommen. Das kann ein normaler Prozess sein.“

Leins über Plattenentfernung: „Es ist ein kleiner chirurgischer Eingriff“

Weiter erklärt der Sportwissenschaftler: „Es handelt sich um einen kleinen chirurgischen Eingriff, da muss man sich erst einmal ausruhen und schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Ohne Platte ist das natürlich ein Unterschied. Da muss man vorsichtig eingreifen, denn das Schlimmste wäre.“ Es kann sein, dass er wieder verletzt wird.

Da die Muskeln an beiden Beinen gut entwickelt sind und der Keeper des Rekordmeisters voraussichtlich schmerzfrei ist, kann er nun auf den Platz zurückkehren und weiter an seinem Comeback arbeiten.

Diese vierte Phase wird als „Return to Play“-Phase bezeichnet. „Das ist der Schritt, bei dem man das Licht am Ende des Tunnels sehen kann“, sagt der Sanierungsexperte. „Die Arbeit hier ist wieder fußballspezifisch, man hält also viele Bälle, macht im einfachsten Sinne Torwarttraining und schaut, was möglich ist, und verbessert dann das Ganze.“

Tuchel gibt eine Prognose für eine erneute Rückkehr zum FC Bayern ab

Sobald die Nummer eins des FC Bayern Abschläge und Pässe schmerzfrei spielt, kann Neuer langsam wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Das ist die letzte Phase, die ‚Return-to-Competition‘-Phase, in der es darum geht, die Belastung im Mannschaftstraining wieder zu steigern und sie an den Wettkampf heranzuführen“, sagt Sportwissenschaftler Leins.

Wenn es nach Tuchel geht, könnte das bald der Fall sein. Vor dem Spiel gegen Bremen sagte der Bayern-Trainer, der erfolgreiche Eingriff habe „die Prognose für den Beginn des Mannschaftstrainings verkürzt“. „Was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend.“ Der 49-Jährige meinte wohl die Trainingseinheiten unter der Woche, in denen Neuer erneut torwartspezifische Übungen absolvierte.

Tuchel: „Neuer kann in zwei, drei Wochen mit dem Mannschaftstraining beginnen“

Nach dem 4:0-Sieg gegen Bremen präzisierte Tuchel noch einmal seine Prognose für das Neuer-Comeback. Er hoffe, dass Neuer „in zwei, drei Wochen mit dem Mannschaftstraining beginnen kann“, sagte Tuchel.

Laut Leins bedeutet das nicht, dass Neuer sofort wieder spielen kann: „Es ist sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass man sich noch im Rehabilitationsprozess befindet. Es fühlt sich oft so an, als wäre der Spieler wieder im vollen Mannschaftstraining, und das ist auch so.“ In Ordnung.“

Laut Leins wird es in den meisten Fällen einige Zeit dauern, bis der Spieler vollständig genesen ist. „Obwohl Neuer mit der Mannschaft trainiert, befindet er sich noch in der Rehabilitation.“

Der Reha-Experte geht davon aus, dass Neuer noch Jahre lang auf höchstem Niveau spielen kann

Wenn der Münchner Kapitän Ende September wieder zwischen den Pfosten steht, wird es noch Wochen dauern, bis Neuer wieder zu alter Form findet. Vor allem das Alter spielt eine entscheidende Rolle. Denn Neuer ist mit 37 Jahren nicht mehr der Jüngste.

„Es kann manchmal ein halbes Jahr dauern und hoffentlich bleibt er in dieser Zeit verletzungsfrei und kann seine Spiele absolvieren“, sagte Leins. Sollte die Nummer eins des FC Bayern diesmal greifen, ist sich der Sportwissenschaftler sicher, dass Neuer noch einige Jahre im Kasten des FC Bayern bleiben kann.