Wegen der Bombenentschärfung ist die Ruhrallee gesperrt. © Georg Thanscheidt

Erneuter Bombenfund in der Dortmunder Innenstadt. Für die noch heute (5. Juli) stattfindenden Abhilfemaßnahmen müssen rund 2.400 Bewohner ihre Häuser verlassen.

3 Min Lesezeit

05.07.2023 18:17:00

Wieder ein Blindgängerfund in Dortmund und der südlichen Innenstadt. Nach Informationen unserer Redaktion wurde bei Bauarbeiten an der Straße Am Knappenberg ein Blindgänger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden.

Die B1 Richtung Unna ist am frühen Abend recht leer. © Georg Thanscheidt

Update 18:15 Uhr:

Nach Angaben der Stadt sind bisher 50 Menschen am Evakuierungspunkt am Käthe-Kollwitz-Gymnasium eingetroffen. 23 Krankentransporte waren nötig. Eine Person weigerte sich zunächst, die Wohnung zu verlassen. Was die Evakuierung und den Beginn der Entschärfung verzögert.

Die Stadt appelliert an alle betroffenen Anwohner, mitzuhelfen, damit die Entschärfung zügig beginnen kann. „Bitte seien Sie fair gegenüber den Senioren und Kindern und befolgen Sie die Anweisungen“, twitterte die Stadt.

Update 17:40 Uhr:

Der Verkehr staut sich derzeit, wie unser Reporter vor Ort beobachtet. Autos versuchen die Chemnitzer Straße entlangzufahren und stellen nach dem Linksabbiegen fest, dass auch dort die Markgrafenstraße gesperrt ist.

Als Ausweichrouten empfiehlt die Stadt Voßkuhle und Hohe Straße.

Update 16:50 Uhr:

Wie unser Reporter vor Ort berichtet, sind Hilfsorganisationen unterwegs, um den Krankentransport zu organisieren. Über Twitter gibt die Stadt erneut bekannt, dass sich der Evakuierungsbus an der Ecke Meißener Straße/Landgrafenstraße befindet.

Update 16:30 Uhr:

Die Stadt hat die Kreuzung Ruhrallee, Saarlandstraße gesperrt.

Update 16:15 Uhr:

Nun ist die Evakuierung offiziell erfolgt. 2400 Bewohner müssen ihre Häuser verlassen. In das Viertel rund um die Straße Am Knappenberg gelangt man nicht mehr hinein, sondern nur noch hinaus.

Bei der Evakuierung nutzte die Stadt übrigens erstmals das Cell-Broadcast-System, bei dem Personen, die sich in einer bestimmten Funkzelle befinden, eine Warnmeldung mit entsprechenden Warntönen auf ihr Handy erhalten – unabhängig von vorhandenen Warn-Apps. Stadtsprecher Maximilian Löchter sagte, es handele sich um einen Test der Feuerwehr, der nun ausgewertet werden solle.

Der Evakuierungsbus, der Anwohner aus dem Gefahrenbereich bringt, steht auf der Markgrafenstraße. © Georg Thanscheidt

So sieht die Warnmeldung auf dem Mobiltelefon aus. © Pietsch

Etwa ein Dutzend Menschen sitzen im Evakuierungsbus, der zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium gebracht werden soll, berichtet unser Lokalreporter. Familien verlassen mit ihren Kindern auf Fahrrädern die Häuser rund um die Markgrafenstraße. Einige ältere Bewohner steigen in herbeigerufene Taxis.

Update 14:35 Uhr:

Die Stadt Dortmund hat nun offiziell den Fund eines 250 Kilogramm schweren Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg bestätigt. Der Blindgänger musste heute durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden.

Der Standort muss im Umkreis von 250 Metern evakuiert werden. Betroffen sind 2.400 Bewohner sowie die Gebäude der Continentale Versicherung, der Trinitatis-Kirchengemeinde, der Kindertagesstätte Pro-Kids, der Kindertagesstätte der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde und der DRK-Rettungswache an der Ruhrallee.

In diesem Umkreis um den Bombenort findet eine Evakuierung statt. © Stadt Dortmund

Die Evakuierung beginnt um 16:15 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Sie den Evakuierungsbereich nur noch verlassen. Im Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist eine Evakuierungsstelle eingerichtet. Der Evakuierungsbus steht an der Ecke Markgrafenstraße/Meißner Straße.

Der Blindgänger wurde auf dieser Baustelle in der Straße Am Knappenberg gefunden. © Luke Wittland

Am Mittwoch wurde in der Dortmunder Innenstadt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. © Luke Wittland

Es gibt auch Verkehrsbeschränkungen. Für Autofahrer ist die Zufahrt zur B1 über die Ruhrallee nicht möglich. Mögliche Umleitungen führen über Voßkuhle und Hohe Straße. Der Verkehr von der B54 Richtung City wird auf die B1 Richtung Unna umgeleitet.

Auch der Bus- und Bahnverkehr ist betroffen. Ab Beginn der Evakuierungsphase um 16.15 Uhr wird die Buslinie 453 in beide Richtungen über die Saarlandstraße und die Märkische Straße umgeleitet. Die Stadtbahnstrecken können während der Evakuierungsphase zunächst komplett durchfahren.

Ab Beginn der Bombenentschärfung gelten folgende Einschränkungen:

Die Stadtbahnlinien U41 und U47 aus Richtung Brambauer oder Westerfilde fahren dann nur bis Stadthaus und von dort wieder zurück

Die U41 und U47 von Hörde oder Aplerbeck fahren nur bis zur Märkischen Straße und von dort zurück

Die U49 von Hacheney fährt nur bis zum Westfalenpark. Um weiter in die Innenstadt zu gelangen, können Fahrgäste in die U46 umsteigen, die über die Westfalenhallen in Richtung Innenstadt fährt.

Die U45 zwischen Fredenbaum und Leopoldstraße sowie die U49 zwischen Hafen und Leopoldstraße bleiben während der Evakuierung gesperrt.

Wir werden hier weiterhin berichten.