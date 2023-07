Trotz eines Gerichtsverbots versammelten sich am Samstag mehr als 2.000 Menschen im Zentrum von Paris zu einer Gedenkkundgebung.

Der Marsch erinnert an den Tod von Adama Traore, einem schwarzen Mann, im Jahr 2016 in Polizeigewahrsam.

In ganz Frankreich fanden Demonstrationen statt, um Polizeibrutalität und Racial Profiling anzuprangern, da die Spannungen nach tagelangen Unruhen im Land hoch waren.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums gingen im ganzen Land rund 5.900 Menschen auf die Straße.

Frankreich hat mit Unruhen zu kämpfen, die durch die Tötung eines 17-Jährigen algerischer Herkunft durch die Polizei am 27. Juni bei einer Verkehrskontrolle ausgelöst wurden.

Unterdessen wies das französische Außenministerium Vorwürfe des UN-Ausschusses zur Beseitigung von Rassendiskriminierung (CERD) wegen strukturellen Rassismus zurück.

Französische Polizei im Rampenlicht nach mehreren tödlichen Schüssen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Schwester, der Gesetzgeber verurteilt das Verbot

Ein Gericht hatte entschieden, dass die Wahrscheinlichkeit von Unruhen zu hoch sei, um den Marsch am Samstag in der französischen Hauptstadt durchführen zu können.

Auf Twitter kritisierte Traores ältere Schwester Assa die Entscheidung.

„Die Regierung hat beschlossen, Öl ins Feuer zu gießen (und) den Tod meines kleinen Bruders nicht zu respektieren“, sagte sie.

Sie sagte, sie habe am Samstagnachmittag an der Kundgebung teilgenommen, um „der ganzen Welt zu sagen, dass unsere Toten das Recht haben, zu existieren, auch im Tod“.

„Sie genehmigen Märsche von Neonazis, aber sie erlauben uns nicht, zu marschieren. Frankreich kann uns keine moralischen Lektionen erteilen. Seine Polizei ist rassistisch und gewalttätig“, sagte sie.

Die Polizei teilte mit, dass gegen Assa Traore wegen der Organisation der Veranstaltung ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei.

Bei dem verbotenen Marsch waren unter anderem der Abgeordnete Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei „Unbowed“ und Sandrine Rousseau von der Grünen Partei EELV anwesend.

„Die öffentlichen Freiheiten verlieren nach und nach an Boden“, sagte Rousseau.

„Vom Verbot zur Unterdrückung … der Führer führt Frankreich zu einem Regime, das wir bereits gesehen haben. Gefahr. Gefahr“, twitterte Mélenchon.

Außenministerium weist UN-Rassismusvorwürfe zurück

Das Außenministerium reagierte auf die von CERD erhobenen Vorwürfe des strukturellen Rassismus in der französischen Polizei.

Das CERD gab am Freitag eine Erklärung zur Lage in Frankreich ab, in der es übermäßige Gewalt und Racial Profiling durch die Polizei anprangerte.

„Jede Maßnahme des ethnischen Profilings durch die Ordnungskräfte ist in Frankreich verboten, da sie gegen den verfassungsmäßigen Gleichheitsgrundsatz verstößt“, erklärte das Ministerium.

Als Reaktion auf Berichte über den Einsatz übermäßiger Gewalt durch die französische Polizei erklärte das Ministerium, dass die Anwendung von Gewalt durch die Strafverfolgungsbehörden „den Grundsätzen der absoluten Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit unterliegt und streng überwacht und kontrolliert wird“.

sdi/lo (AFP, Reuters, dpa)