Athen

Am Samstag kam es in Griechenland erneut zu Wald- und Buschbränden. Ein besonders großes Feuer wütete am Samstag in einem ländlichen Gebiet nahe der Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes – dort wurden die Bürger mehrerer Dörfer und Siedlungen per Notfall-SMS dazu aufgerufen, sich für eine mögliche Evakuierung bereitzuhalten.

Am Nachmittag wurden acht Orte vorerst evakuiert. Die nahegelegene Autobahn musste wegen starker Rauchentwicklung gesperrt werden. Im Einsatz waren sieben Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber sowie 31 Löschzüge.

Auch in der Nähe der Metropole Thessaloniki kam es am Samstagnachmittag zu einem Feuer, von dem die Gemeinde Langadas betroffen war. Allein am Freitag zählte die Feuerwehr 44 Wald- und Buschbrände, wie auf Portal X, ehemals Twitter, bekannt gegeben wurde. Der griechische Zivilschutz warnte für Sonntag vor einer noch höheren Waldbrandgefahr: Die Gefahr sei demnach im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, in der Region Attika rund um die Hauptstadt Athen, auf der Insel Euböa und in der Region sehr groß Ferienregion Chalkidiki im Norden Griechenlands. Auch am Sonntag soll es in einigen betroffenen Gebieten zu starken Winden kommen.

Nach einem bisher sehr heißen Juli und August und einer anhaltenden Dürre in vielen Teilen des Landes traf am Samstag auch Griechenland eine neue Hitzewelle. Der nationale Wetterdienst verzeichnete in vielen Gebieten Temperaturen um die 38 Grad. Nächste Woche soll das Thermometer örtlich auf über 40 Grad steigen. Zudem soll der für die Jahreszeit typische Wind „Meltemi“ wehen – ein trockener, oft sehr starker Wind aus Norden und Nordosten, der insbesondere den Feuerwehrleuten bei ihren Einsätzen das Leben schwer macht. Griechische Experten betonen, dass es in Griechenland schon seit Tausenden von Jahren Waldbrände gebe – in dieser Intensität sei es sie zuvor jedoch nicht gegeben. Die meisten Brände werden daher vorsätzlich oder fahrlässig von Menschen verursacht. Der Klimawandel mit anhaltender Dürre und großer Hitze sorge dann dafür, dass sich die Brände massiv ausbreiten, heißt es.