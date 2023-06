Brüssel

Die EU-Staaten streiten erneut über die künftige Asylpolitik. Polen und Ungarn fordern beim EU-Gipfel eine Abkehr vom schwierigen Kompromiss, den die Innenminister vor knapp drei Wochen erzielt hatten. Doch Deutschland und andere Länder hielten sich am ersten Gipfeltag zurück. Die 27 Staats- und Regierungschefs verabschiedeten sich am frühen Morgen ohne die geplante gemeinsame Erklärung zur Migration.

Am ersten Tag sei keine Einigung erzielt worden, sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo. „Aber das Gute ist, dass alle gesagt haben, dass wir es morgen noch einmal versuchen.“ Die Gespräche werden heute Morgen fortgesetzt. Am zweiten Gipfeltag soll es um die China-Politik der EU gehen.

Polen will die freiwillige Aufnahme von Schutzsuchenden

Im Asylstreit hatten die Innenminister Anfang Juni eine Mehrheitsentscheidung getroffen, die Polen und Ungarn nicht unterstützten. Dieser sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend erfolgen soll. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssten eine Entschädigung zahlen.

Polen verlangt nun, dass jedes EU-Land selbst entscheiden soll, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstützt. Die Aufnahme von Schutzsuchenden solle freiwillig erfolgen, heißt es in einem polnischen Textvorschlag für die Gipfelerklärung, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Auch die polnische Regierung vertrat den Standpunkt, dass Migrationspolitik nach dem Konsensprinzip, also nicht per Mehrheitsbeschluss, entschieden werden sollte. Ungarn hatte vor dem Gipfel zudem angekündigt, sich nicht an der geplanten Flüchtlingsverteilung in der EU zu beteiligen und keine Entschädigungszahlungen zu leisten.

Scholz ist unbeeindruckt

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich zu Beginn des Gipfels von der polnischen und ungarischen Kritik unbeeindruckt. Der von den Innenministern vereinbarte Solidaritätsmechanismus sei ein großer Durchbruch, sagte der SPD-Politiker.

Sollten sich die 27 Staats- und Regierungschefs nicht einigen, wäre das ein Skandal. In der Praxis könnte der Gesetzgebungsprozess jedoch weitergehen. Der nächste Schritt sind Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Europäischen Parlament.

Die Staats- und Regierungschefs einigten sich am ersten Gipfeltag auf die Unterstützung der Ukraine. Sie wollen der Ukraine mehr Unterstützung bei der Planung eines internationalen Friedensgipfels geben, der nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz organisiert werden könnte. Und die EU bietet der Ukraine nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms zusätzlich zur bereits geleisteten Katastrophenschutzhilfe weitere Hilfe an.

Zurückhaltende Wortwahl, wenn es um Sicherheitsgarantien geht

Allerdings hält sich die EU zurück, Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Ende des russischen Angriffskrieges zu geben. In der Gipfelerklärung einigten sich die Staats- und Regierungschefs lediglich auf eine vage Absichtserklärung für „zukünftige Sicherheitsverpflichtungen“. Der Grund für die vorsichtige Wortwahl war die Haltung von Ländern wie Österreich, Irland und Malta. Sie wollen militärisch neutral bleiben und sind daher kein Mitglied der NATO.

China-Politik soll heute das zentrale Thema sein. Angesichts der mit Sorge betrachteten Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt will die EU wirtschaftliche Risiken und Abhängigkeiten reduzieren. Im vorbereiteten Text zur Erläuterung des Themas wird jedoch auch betont, dass man keine Entkopplung anstrebt.

„Trotz ihrer unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systeme haben die Europäische Union und China ein gemeinsames Interesse an konstruktiven und stabilen Beziehungen“, hieß es. Die Europäische Union wird weiterhin mit China zusammenarbeiten, um globale Herausforderungen zu bewältigen. Als Beispiel wird der Klimawandel genannt.

China sollte außerdem aufgefordert werden, Russland dazu zu drängen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und alle Truppen unverzüglich und bedingungslos aus der Ukraine abzuziehen.