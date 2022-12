Erneuerbare Energien sollen bis 2025 Hauptquelle der Stromerzeugung sein: IEA

Windkraftanlagen in den Niederlanden. Ein Bericht der Internationalen Energieagentur „erwartet, dass erneuerbare Energien in den nächsten drei Jahren weltweit zur primären Energiequelle für die Stromerzeugung werden und Kohle überholen werden“.

Laut der Internationalen Energieagentur sind erneuerbare Energien auf dem besten Weg, die Kohle zu überholen und bis Mitte dieses Jahrzehnts zur weltweit größten Quelle für die Stromerzeugung zu werden.

Der am Dienstag veröffentlichte Bericht Renewables 2022 der IEA prognostiziert dies eine große Veränderung im weltweiten Strommix in einer Zeit erheblicher Volatilität und geopolitischer Spannungen.

„Die erste wirklich globale Energiekrise, ausgelöst durch die russische Invasion in der Ukraine, hat eine beispiellose Dynamik für erneuerbare Energien ausgelöst“, hieß es.

„Erneuerbare [will] bis Anfang 2025 zur größten Quelle der globalen Stromerzeugung werden und Kohle übertreffen“, fügte sie hinzu.

Laut ihrer „Main-Case-Prognose“ erwartet die IEA, dass die erneuerbaren Energien im Jahr 2027 fast 40 % der weltweiten Stromerzeugung ausmachen werden, was mit einem Rückgang des Anteils von Kohle, Erdgas und Kernkraft einhergeht.

Die Analyse erfolgt zu einer Zeit großer Störungen auf den globalen Energiemärkten nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar.

Laut Eurostat war der Kreml im Jahr 2021 der größte Lieferant von Erdgas und Erdöl in die EU. Allerdings sind die Gasexporte aus Russland in die Europäische Union in diesem Jahr zurückgegangen, da die Mitgliedsstaaten versuchten, die Kriegskasse des Kremls zu leeren.