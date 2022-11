Ernährungstipps bei fortgeschrittenem Prostatakrebs

„Über alle Krebsarten hinweg, insbesondere Prostatakrebs, ist eine herzgesunde, vernünftige und maßvolle Zuckeraufnahme absolut hilfreich für die Krebsbehandlung“, sagt Mark Pomerantz, MD. Er ist medizinischer Onkologe am Center for Genitourinary Oncology am Dana-Farber Cancer Institute.

Laut Pomerantz prüfen Forscher, ob bestimmte Antioxidantien in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitamin E und Selen, bei einigen Menschen tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnten, an Prostatakrebs zu erkranken.

Der hohe Ballaststoffgehalt in Obst und Gemüse kann helfen, Ihren Testosteronspiegel zu senken. Das kann nützlich sein, weil Testosteron hilft, das Tumorwachstum zu stimulieren. Ballaststoffe können sich auch an krebserregende Substanzen binden und sie aus Ihrem Körper entfernen.

Wählen Sie herzgesunde Fette

Die häufigste Form der Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs ist die Hormontherapie. Es senkt die Menge an Testosteron in Ihrem Körper, was sich direkt auf die Menge an Fett auswirkt, die Sie gewinnen und in Ihrem Körper behalten.