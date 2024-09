Entertainer Stefan Raab (57) heeft in zijn nieuwe Show over een veelvoorkomend Diebstahl aan zijn Equipment bericht ingesteld – nu bent u over met de Politie op het Plan. Er waren slechts een paar opmerkingen, en er was een toespraak in Keulen. De politie kennis van hun gedrag zal immers werkelijkheid worden.

Raab hatte de Vorwürfe in der neusten Ausgabe signaler Sendung «You wonnst here nicht die Million bij Stefan Raab» (RTL+) öffentlich gemacht. Er is nieuws dat je voor een bloemenlading een camera naar een camera kunt sturen. Tatort zei dat hij in Keulen, Innenstadt, was geweest.

Dem Täter stelde Raab zugleich an Ultimatum. „Over twee dagen gebeurt hier van alles!“ zei hij. Dan ben ik klaar om er een succes van te maken. De Moderator is dezelfde, de man met een andere camera en het gebruikte materiaal. Je kunt jezelf niet redden met je eigen Scherz.

Sinds de mutmaßliche Dieb bereits bei Raab heeft gerapporteerd, is de oorlog niet duidelijk geworden. «De show wordt volgende week uitgezonden in de show, inclusief een RTL-speaker.

