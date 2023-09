CNN

Ein Mann, der vor über einem Jahrzehnt in Sacramento, Kalifornien, einer Reihe mutmaßlicher sexueller Übergriffe verdächtigt wurde, wurde mithilfe einer investigativen genetischen Genealogie identifiziert und festgenommen, gaben Beamte am Dienstag bekannt.

Eine kürzlich vom Sheriffbüro des Sacramento County durchgeführte Untersuchung eines ungelösten Falles brachte ein vollständiges DNA-Profil ans Licht. Die investigative genetische Genealogie führte sie zu dem Mann, der laut Polizei für einen Angriff im Jahr 2013 und zwei weitere im Jahr 2010 verantwortlich ist.

Kabeh Cummings, 35, sei letzte Woche in New York in einer koordinierten Aktion der Polizei, des Sheriffs und der Staatsanwaltschaft sowie des FBI festgenommen worden, sagte Katherine Lester, Polizeichefin von Sacramento, am Dienstag in einer Pressekonferenz.

„Es war den unermüdlichen Bemühungen aller heute hier beteiligten Behörden zu verdanken, dass er vor Gericht gestellt wurde, aber in Wirklichkeit ist es ein Beweis für DNA-Beweise“, sagte Thien Ho, Bezirksstaatsanwalt von Sacramento County.

„Dieser Fall ist ein großartiges Beispiel dafür, warum alle heute hier anwesenden Strafverfolgungsbehörden bereit sein müssen, zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Ziel zu verfolgen, unsere Gemeinschaften zu schützen und den Opfern für uns alle zu helfen“, sagte der stellvertretende FBI-Spezialagent Mark Remley.

Cummings wurde am Mittwoch wegen Entführung, Vergewaltigung, Sodomie eines bewusstlosen Opfers und anderer Anklagen angeklagt. Er hat kein Plädoyer eingereicht und ist für den 13. September für eine weitere Anhörung angesetzt.

Der Kommissar des Obersten Gerichtshofs von Sacramento, Alin D. Cintean, verweigerte Cummings, der liberianischer Staatsbürger ist, die Freilassung auf Kaution, nachdem die Staatsanwaltschaft argumentiert hatte, dass er sowohl ein Fluchtrisiko als auch ein Verletzungsrisiko für die Opfer darstellen würde.

CNN hat sich an Cummings‘ vorübergehend zugewiesenen Anwalt Shelby Alberts gewandt und ihn um eine Stellungnahme zu dem Fall gebeten.

Genetische Genealogie ist ein aufstrebendes Gebiet, das DNA-Beweise und traditionelle Genealogie kombiniert, um biologische Verbindungen zwischen Menschen zu finden.

In der Regel vergleichen Ermittler die DNA eines Tatorts mit der eines Verdächtigen oder geben sie in eine nationale Datenbank ein, um eine Übereinstimmung zu finden. Gibt es jedoch keine Übereinstimmung, bleibt die Identität des Täters möglicherweise unbekannt.

Mit der genetischen Genealogie können Strafverfolgungsbehörden die DNA an Unternehmen senden, die in der Lage sind, weitere Familienangehörige des Täters zu finden und einen Stammbaum zu erstellen, sodass Ermittler gezielt auf Verdächtige eingehen können.

In den letzten Jahren hat diese Methode dazu beigetragen, einige der bekanntesten Erkältungsfälle des Landes aufzuklären, darunter den des berüchtigten Golden State Killer.