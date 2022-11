Ermittlungen weltweit: Honorarkonsuln als Sicherheitsrisiko

Exklusiv



14.11.2022

Honorarkonsuln erfüllen diplomatische Aufgaben und genießen daher rechtliche Privilegien. Eine internationale Untersuchung deckt nun auf, dass das Büro auch von Kriminellen genutzt wird – und dass es kaum politischer Kontrolle unterliegt.

Andreas Braun, Petra Blum, WDR, Jan Lukas Strozyk, Benedikt Strunz, Felix Voogt, NDR

Für den internationalen Waffenhändler Faouzi Jaber stand an diesem Tag viel auf dem Spiel. Er war eigens nach Ghana gereist, um seinen kolumbianischen Kontakt Diego in einem diskreten Luxushotel zu treffen. Berichten zufolge wollte Diego Raketen und Granaten kaufen, um sie im Drogenkrieg in Kolumbien einzusetzen.

Um den Deal zu erleichtern, machte Jaber seinem Auftraggeber, der allerdings ein Undercover-Agent war, einen erstaunlichen Vorschlag: Um die Waffen sicher über den Atlantik transportieren zu können, sei es sinnvoll, dass sein Käufer Diplomat werde , um genau zu sein, Honorarkonsul. Er, Jaber, könne sehr hilfreich sein: „Das ist Ihre Chance auf Immunität“, sagte er zu Diego – also auf Straffreiheit.

Diplomatische Freiheiten ausgenutzt

Das Gespräch zwischen dem Waffenhändler und dem mutmaßlichen Kartellmitglied aus Südamerika wurde von der US-Betäubungsmittelbehörde DEA aufgezeichnet. Die umfangreichen Protokolle der fast zweijährigen Ermittlungen gegen libanesische Waffenhändler, die der Terrormiliz Hisbollah zugerechnet werden, liegen vor NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“. Sie geben einen tiefen Einblick in die Welt des illegalen Handels mit Kriegswaffen. Und sie veranschaulichen ein gravierendes Problem, das politisch bisher kaum Beachtung findet: Kriminelle nutzen immer wieder das Amt eines Honorarkonsuls, um unter Ausnutzung diplomatischer Freiheiten leichter kriminellen Geschäften nachgehen zu können.

Waffenhändler Faouzi Jaber bestreitet auf Nachfrage, Mitglied der Hisbollah zu sein. Dennoch betont er auch die große Bedeutung des Honorarkonsulats in der Welt der organisierten Kriminalität: „Ich weiß, wie Honorarkonsuln arbeiten, ich weiß, wie sie entstehen. Honorarkonsuln bewegen Drogen und Geld. Ich kenne viele Honorarkonsuln, die sich konzentrieren.“ sich auf alle möglichen dummen Dinge einzulassen.“ Jaber wurde 2017 zu 15 Jahren Haft in den USA verurteilt, nachdem er festgenommen worden war.

Weltweite Forschung

Recherchen des International Network for Investigative Journalists (ICIJ), von Pro Publica und zahlreichen anderen Medien auf der ganzen Welt zeigen, wie groß das Problem ist. Die Recherche zeigt, dass mehr als 500 derzeitige und ehemalige Honorarkonsuln weltweit in Verbrechen, Skandale und staatliche Ermittlungen verwickelt waren. 57 von ihnen wurden während ihrer Amtszeit strafrechtlich verurteilt. Für die Recherche wurden Hunderte von Gerichtsakten, öffentlichen Quellen und Ermittlungsunterlagen ausgewertet. In Deutschland Reporter aus NDR, WDR und SZ sowie vom „Spiegel“ über das Projekt, dessen Ergebnisse nun weltweit unter dem Hashtag #ShadowDiplomats veröffentlicht werden.

Untersuchungen zeigen, dass verurteilte Drogendealer, Mörder, Sexualstraftäter und Betrüger als Honorarkonsuln gedient haben, ebenso wie Helfer von einigen der korruptesten Regime der Welt, darunter Nordkorea, Syrien, Südsudan und die Hisbollah. Viele der 500 Honorarkonsuln standen den Recherchen zufolge im Verdacht, während ihrer Amtszeit ihre diplomatischen Privilegien zum eigenen Vorteil zu nutzen, etwa um politische, wirtschaftliche oder kriminelle Interessen durchzusetzen.

Die Recherchen zeigen auch, wie Honorarkonsuln wiederholt auf ihren Diplomatenstatus verwiesen, um Durchsuchungen und Verhaftungen zu vermeiden, sogar um Steuerrechnungen und Strafzettel zu vermeiden. In anderen Fällen benutzten sie ihre Diplomatentaschen, um Wertsachen zu schmuggeln.

Besonders drastisch ist der Fall eines ehemaligen italienischen Honorarkonsuls in Ägypten. Vor zwei Jahren verurteilte ihn ein Gericht in Kairo in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft, weil er fast 22.000 altägyptische Gegenstände in einem Diplomatencontainer außer Landes gebracht haben soll, darunter Totenmasken und sogar einen ganzen Sarkophag.

Amateurdiplomaten

Honorarkonsuln werden dort eingesetzt, wo eine reguläre diplomatische Vertretung zu teuer wäre. Anders als Berufsdiplomaten sind Honorarkonsuln häufig Staatsbürger des Landes, in dem sie tätig sind. Sie werden von einem anderen Land genutzt, um seine Interessen vor Ort zu vertreten. Sie dienen auch als Anlaufstelle für Reisende, wenn keine Botschaft vorhanden ist.

Die Hobbydiplomaten erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit keine Vergütung, werden aber mit diplomatischen Privilegien belohnt. Sie sind in der Regel zumindest im Rahmen ihrer diplomatischen Tätigkeit durch Immunität geschützt. Ihr Gepäck und Ihre Korrespondenz werden in einigen Ländern möglicherweise nicht durchsucht. Sie können auch spezielle Pässe und Nummernschilder bekommen, die ihnen den Grenzübertritt erleichtern.

Allein für Deutschland sind laut einer Anfrage des Auswärtigen Amtes derzeit 324 Honorarkonsuln im Einsatz. Für die Auswahl von Honorarkonsuln gibt es in der Regel kein standardisiertes Verfahren, oft werden Geschäftsleute für den Job ausgewählt, die als lokal gut vernetzt gelten. Das Problem: Die Entsendestaaten sind für die Kontrolle zuständig, diese wird aber vielfach als zu lasch kritisiert, zumal Schulungen nicht immer verpflichtend sind. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass Ehrendiplomaten äußerst wichtige Funktionen erfüllen, beispielsweise bei der Evakuierung von Landsleuten oder dem Verlust von Reisedokumenten.

Gezielter Missbrauch

Die Recherchen zeigen aber auch, dass das Amt oft bewusst missbraucht wird. Für den Sicherheitsexperten Sebastian Fiedler, der für die SPD im Bundestag sitzt, kommen die Forschungsergebnisse nicht überraschend. „Honorarkonsuln sind natürlich eine attraktive Instanz, die auch von der organisierten Kriminalität genutzt wird, weil sie sich natürlich an den rechtlichen Möglichkeiten der Wirtschaft orientiert.“

Die Recherche ergab 25 deutsche Honorarkonsuln, die an strafrechtlichen Ermittlungen beteiligt waren. Unter ihnen ist Peter Mossack. Sein Bruder Jürgen Mossack war Chef der skandalösen panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum der Recherchen zu den Panama Papers stand. Peter Mossack fungierte als Honorarkonsul Panamas in Deutschland und besaß offenbar selbst eine Briefkastenfirma. In Deutschland wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt, das Verfahren aber offenbar gegen eine Geldzahlung eingestellt. Auf eine Anfrage äußerte er sich nicht.

Briefkastenfirmen und Offshore-Orte

Die Recherche deckt mehrere fragwürdige Verbindungen zwischen deutschen Diplomaten und Offshore-Unternehmen auf. So investierte ein deutscher Honorarkonsul über Briefkastenfirmen in Venezuela in Immobilienunternehmen, ein anderer in ein Hotel in Ecuador. Ein derzeit in Deutschland tätiger Honorarkonsul für ein Drittland hat offenbar in der Vergangenheit versucht, eine Briefkastenfirma zu gründen, um Satellitentechnik an den Iran zu verkaufen. Letztendlich war dieser Deal aber offenbar selbst der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca zu heiß. Auf Nachfrage erklärte die Anwältin der Honorarkonsulin, dass ihre Mandantin die betreffende Firma nicht gegründet habe und keine Firmen oder Trusts besitze.

Kaum Rückrufe

Es ist selten, dass Honorarkonsuln wegen Fehlverhaltens abberufen werden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden seit 2012 nur drei von Deutschland ernannte Honorarkonsuln abberufen. Die „Schattendiplomaten“-Recherche löste bereits vor der Veröffentlichung eine solche Abberufung aus: Tania Kramm da Costa war in dem Brasilianer als Honorarkonsulin für Deutschland und Österreich tätig Stadt Cuiaba. Da Costa wird verdächtigt, in der Vergangenheit fälschlicherweise beglaubigte Dokumente gehabt zu haben, die angeblich ihrem Vater geholfen haben, Land im Wert von etwa 70 Millionen Dollar zu erwerben.

Ein brasilianisches Gericht stellte in dem Verfahren „schwerwiegende Unstimmigkeiten“ fest und warf ihr einen „eklatanten Konflikt zwischen öffentlichen und privaten Interessen“ und „mögliches ethisches Fehlverhalten“ vor. Auf Wunsch von NDR, WDR, SZ und dem „Spiegel“ erklärte das österreichische Außenministerium, dass aufgrund der nun bekannt gewordenen Umstände „die Zusammenarbeit (…) selbstverständlich sofort beendet ist“. Auch das Auswärtige Amt hat Mitte Oktober, kurz nach der Presseanfrage, die Zusammenarbeit mit da Costa eingestellt. Da Costa schrieb schriftlich, dass sie sich „diesen Lügen“ widersetzt habe.

Bessere Kontrollen

Rasmus Andresen, der im Europaparlament für die Grünen Politik macht, fordert vor dem Hintergrund der Recherchen, das System der Honorarkonsuln noch einmal zu überdenken. Auch wenn Honorarkonsuln wichtig seien, müssten auf Ebene der Europäischen Union und auf Ebene der Vereinten Nationen „gemeinsame Ziele und Kriterien aufgestellt werden, um Interessenkonflikte zu vermeiden“.

Zudem sollen angehende Honorarkonsuln besser geprüft werden. Tatsächlich scheint dies dringend notwendig. Im Internet wirbt nun eine russische Agentur damit, dass Menschen gegen entsprechende Bezahlung zu Honorarkonsuln in verarmten Ländern ernannt werden können. Das erspart nicht nur „lästige Zollkontrollen“, sondern führe auch zu „unbeschränkten Ein- und Ausreiseprivilegien“.