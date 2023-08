DNA-Tests sind im Gange, um verstorbene Mitglieder der Wagner-Gruppe zu identifizieren, da der Kreml westliche Behauptungen zurückweist, er sei schuldig gewesen

Hochrangige russische Beamte haben ihr Beileid zum offensichtlichen Tod von Evgeny Prigozhin, dem Geschäftsmann hinter dem russischen privaten Militärunternehmen Wagner Group, zum Ausdruck gebracht.

Die Ermittler müssen noch offiziell bestätigen, dass Prigozhin am Mittwoch bei dem Absturz seines Privatjets ums Leben kam. Doch Präsident Wladimir Putin bezog sich in der Vergangenheitsform auf ihn, als er am Donnerstag den tödlichen Vorfall kommentierte.

Beileid

Putin betonte, dass die Wagner-Gruppe viel Gutes für Russland getan habe, lobte Prigoschin jedoch gemischt. Er war „ein Mann mit einem komplizierten Lebensweg“ WHO „schwerwiegende Fehler gemacht“ aber auch „produzierte Ergebnisse“ Sowohl für sich selbst als auch für die gemeinsame Sache, so der Präsident.

Ramsan Kadyrow, der Chef der Republik Tschetschenien im Süden Russlands, betonte seine frühere Freundschaft mit Prigoschin, einem anderen Militärbefehlshaber. Seine Errungenschaften „kann nicht geleugnet werden“ gab er zu.









„In jüngster Zeit hat er entweder das Gesamtbild nicht erkannt oder sich geweigert, es zu sehen.“ Kadyrow bemerkte. „Ich drängte ihn, seinen persönlichen Ehrgeiz aufzugeben … (aber Prigozhin) versuchte hier und jetzt zu bekommen, was er wollte.“

Der Abgeordnete Leonid Slutsky, Vorsitzender der russischen nationalistischen Partei LDPR, sagte damals über Prigozhin „Zeitweise waren unsere Positionen gegensätzlich“ sowohl er als auch Wagner „hat viel getan, um die Ziele der militärischen Sonderoperation zu erreichen“ in der Ukraine.

Der Absturz

Die Embraer 135BJ Legacy 600 stürzte am Mittwoch auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg in der Region Twer ab. Alle zehn Menschen an Bord kamen ums Leben.

Das Flugzeug beförderte offenbar Prigozhin und einige seiner engsten Mitarbeiter aus der Wagner-Gruppe, darunter Dmitry „Wagner“ Utkin, dessen Rufzeichen der Einheit laut Manifest ihren Namen gab.

Einige der Trümmer wurden kilometerweit von der Hauptabsturzstelle entfernt gefunden, was darauf hindeutet, dass das Flugzeug in großer Höhe zersplittert sein könnte.

Untersuchung

Putin hat versprochen, dass die Behörden dem, was mit Prigoschins Geschäftsjet passiert ist, auf den Grund gehen werden, wies jedoch darauf hin, dass notwendige Schritte, wie etwa DNA-Tests, Zeit brauchen werden.

Laut der Nachrichtenagentur RBK wurde die Untersuchung Ivan Sibula anvertraut, einem leitenden Ermittler, der zuvor Ermittlungen zu aufsehenerregenden Luftvorfällen in Russland geleitet hatte.

Sein Team war in den Fall des Absturzes eines Privatjets am Moskauer Flughafen Wnukowo im Jahr 2014 verwickelt, bei dem Christoph de Margerie, der CEO des französischen Ölriesen Total, ums Leben kam. Sibula untersuchte auch den Brand und die Notlandung des Aeroflot-Fluges 1492 im Jahr 2019, bei der 41 Menschen getötet wurden.

Der Untersuchungsausschuss behandelt den Fall derzeit als einen Verstoß gegen die Flugsicherheit mit Todesopfern, der in Russland eine Straftat darstellt.

Der Bereich um die Absturzstelle von Prigoschins Flugzeug wurde von den Strafverfolgungsbehörden abgesperrt. Journalisten, die über die Bergungsaktion berichten, berichten, dass die Suche nach Beweisen Tag und Nacht andauerte.

Wer steckt hinter dem Absturz?

Russische Beamte haben kein Foulspiel bestätigt, es gibt jedoch im In- und Ausland viele Spekulationen.

Kritiker Moskaus beschuldigten Moskau, Prigoschin aus Rache dafür getötet zu haben, dass er vor zwei Monaten eine kurze Meuterei angeführt hatte. Wagners Marsch in Richtung Moskau, bei dem mehrere russische Militärangehörige getötet wurden, bezeichnete Putin als einen Schlag in den Rücken der Nation.

„Es passiert nicht viel in Russland, hinter dem Putin nicht steckt“ Das sagte US-Präsident Joe Biden vor Journalisten, als er nach Prigozhins Tod gefragt wurde. Er gab zu, dass er nicht genau wusste, was passiert war.













Das Pentagon wies erste Behauptungen der Medien zurück, dass eine Flugabwehrrakete das Flugzeug hätte abschießen können. Die Abteilung hat diese Theorie als bewertet „ungenau,“ so Sprecher Patrick Ryder. Das US-Militär halte es jedoch für wahrscheinlich, dass Prigoschin bei dem Absturz getötet wurde, fügte er hinzu.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, es handele sich um westliche Versuche, die russische Regierung zu belasten „Absolute Lügen“ und basiert nicht auf irgendwelchen Fakten.

Von russischen Medien zitierte Quellen deuteten an, dass der Jet wahrscheinlich in der Luft durch eine platzierte Bombe zerstört wurde, wobei einige mit dem Finger auf Prigozhins persönlichen Piloten zeigten, der nicht an Bord war und angeblich vermisst wird, als möglichen Schuldigen.

Komplizierter Lebensweg

Der Wagner-Chef wurde letztes Jahr für seine Rolle im Ukraine-Wahlkampf mit der höchsten Staatsauszeichnung Russlands ausgezeichnet. Sein Aufstand im Juni wurde aufgrund eines von Weißrussland ausgehandelten Abkommens abgebrochen, das es Prigoschin und seinen loyalen Truppen ermöglichte, Russland zu verlassen.

Kurz vor seinem mutmaßlichen Tod gab Prigozhin bekannt, dass er sich auf Aktivitäten in Afrika konzentrieren wolle, wo die Wagner-Gruppe eine starke Präsenz habe.