Ein BBC-Moderator soll einem Teenager pornografische Fotos abgekauft haben. Er wird freigelassen und die Polizei untersucht den Fall. Doch ein Anwalt nennt die Vorwürfe im Namen des mutmaßlichen Opfers „Unsinn“.

Nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegen einen BBC-Mitarbeiter haben Beamte des britischen Senders ein virtuelles Treffen mit der Polizei abgehalten. Die Beamten „werten die bei dem Treffen besprochenen Informationen aus“, teilte die London Metropolitan Police mit. Weitere Untersuchungen würden durchgeführt, um „festzustellen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat begangen wurde“. Bisher wurden jedoch keine Ermittlungen eingeleitet. Der Sender sagte später, er habe einen Brief des mutmaßlichen Opfers erhalten, in dem er die Vorwürfe zurückwies.

Die Zeitung Sun zitierte am Freitag erstmals eine Frau mit den Worten, ein namentlich nicht genannter BBC-Moderator habe ihrem damals 17-jährigen Kind über einen Zeitraum von drei Jahren Zehntausende Pfund für pornografische Fotos gezahlt. Am Sonntag teilte die BBC mit, sie habe den Mitarbeiter entlassen.

Allerdings gab der Sender am Montag bekannt, dass er einen Brief eines Anwalts erhalten habe, der behauptet, das mutmaßliche Opfer zu vertreten. Demnach seien die in der „Sun“ gemeldeten Vorwürfe „Unsinn“. „Es ist nichts Unangemessenes oder Illegales passiert“, hieß es in dem Brief der BBC. Demnach hatte das mutmaßliche Opfer die Vorwürfe bereits am Freitagabend bei der „Sun“ zurückgewiesen. Der „unangemessene“ Artikel wurde dennoch veröffentlicht.

Beschwerde bereits im Mai

Die Zeitung wiederum sagte laut BBC, „zwei sehr besorgte Eltern“ hätten sich beim Sender beschwert und der Sender habe nicht gehandelt. „Wir haben Beweise gesehen, die ihre Bedenken stützen. Es liegt nun an der BBC, ordnungsgemäße Nachforschungen anzustellen“, zitierte der Sender The Sun. Nach Angaben der „Sun“ hatte sich die Familie bereits im Mai bei der BBC beschwert – der Moderator blieb mehrere Wochen auf Sendung.

Der britische Moderator Phillip Schofield trat im Mai vom Sender ITV zurück, nachdem er eine „unkluge, aber nicht illegale“ Beziehung zu einem jungen Kollegen zugegeben hatte. Im April musste der damalige BBC-Vorsitzende wegen eines geheimen Darlehens an Ex-Premierminister Boris Johnson zurücktreten.