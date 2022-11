Erlösung gegen Saudi-Arabien: Lewandowski rührt sich endgültig zu Tränen

Polen macht bei der WM in Katar einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale – und Torschütze Robert Lewandowski überwindet ein persönliches WM-Trauma. Gegen eine starke, aber glücklose saudi-arabische Mannschaft bringt der Star des FC Barcelona Erlösung.

Mit dem umjubelten Tordebüt von Robert Lewandowski stellte Polen die Weichen für das erste WM-Achtelfinale seit 36 ​​Jahren. Der Weltfußballer sorgte im emotional aufgeladenen zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien mit seinem späten Treffer in der 82. Minute für die Entscheidung zum 2:0 (1:0) und fiel glücklich auf den Rasen. Als er umringt von seinen Mitspielern wieder aufstand, hatte der Weltstar Tränen in den Augen. Es war das erste WM-Tor überhaupt für Lewandowski, der im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko (0:0) einen Elfmeter verschossen hatte.

Zuvor ebnete der ehemalige Bayern-Stürmer als Vorbereiter den Führungstreffer von Piotr Zielinski (39.) den Weg zum Sieg, um den seine Mannschaft lange zittern musste. Das war vor allem dem überragenden Torhüter Wojciech Szczesny zu verdanken, der nach einigen herausragenden Paraden immer wieder von seinen Mitspielern umarmt wurde.

Saudis laufen vergebens

In der hitzigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit parierte der Juve-Keeper nicht nur den Elfmeter von Salem Mohammed Al-Dausari, sondern auch den Nachschuss von Mohammed Al-Buraik. Nach dem Seitenwechsel drängten die Saudis, die zum Auftakt sensationell gegen Argentinien gewonnen hatten, vor 44.259 Zuschauern vehement auf den Ausgleich, scheiterten aber an der eigenen Präzision oder an Szczesny.

Polen geht mit vier Punkten in das letzte Spiel der Gruppe C am Mittwoch gegen Lionel Messis Argentinien. Doch die forsch angreifenden Saudis haben nach wie vor alle Chancen, mit drei Punkten das Achtelfinale nach 1994 zu erreichen.

Lewandowski und Al-Dausari hatten bereits vor dem Anpfiff im stimmungsvollen und eher kühlen, klimatisierten Education City Stadium ein Lächeln im Gesicht. Zunächst sah es so aus, als könnte Saudi-Arabien nach einem 2:1-Sieg gegen Messi & Co. an einem stimmungsvollen Fußballnachmittag den nächsten großen WM-Coup landen. Über weite Strecken waren sie im fast Heimspiel besser. Überall auf den Tribünen waren grüne Trikots oder weiße Thaub-Roben zu sehen. Angetrieben von den vielen Fans, ließen sich die Saudis hier und da zu ein bisschen Theatralik hinreißen.

Lewandowski, der sich nach dem 0:0-Auspfiff der Mexikaner wie alle Polen ein paar Buhrufe von der Tribüne anhören musste, bekam mit der Einwechslung von Arkadiusz Milik im Angriff die willkommene Unterstützung, die er sich gewünscht hatte. Doch immer wieder musste er sich gegen eine Mehrheit von Verteidigern wehren. Dabei ging es teils sehr rustikal zur Sache – es gab sechs Gelbe Karten kurz vor der Pause.

Kalt zur Entscheidung

Auch der starke Szczesny sorgte kurz vor der polnischen Führung für eine merkwürdige Szene. Während einer gegnerischen Behandlungspause joggte der Keeper 60 Meter nach vorne, um erst Lewandowski und dann Milik ein paar Gesten zu geben. Wenig später fiel das Tor. Als Zielinski traf, hätte Lewandowski, der im Februar 2021 mit dem FC Bayern im selben Stadion Klub-Weltmeister wurde, beinahe selbst ein Tor erzielt. Nach Angriff von Matty Cash auf der rechten Außenbahn verfehlte der 34-Jährige nur knapp Torwart Mohammed Alowais, legte dann aber Zielinski schnell und perfekt auf. Humorlos hämmerte er den Ball unter die Latte.

Nach dem Elfmeter, der erst nach Sichtung der Videobilder gegeben und von Szczesny pariert wurde, wurde Lewandowski als Vermittler zur Beruhigung aufgefordert. Der Ärger über den Elfmeter war vor allem auf der polnischen Bank groß. Nach dem Rückstand starteten die Saudis viele Angriffe auf das Tor der Polen, die ihrerseits mit Alu-Toren von Milik (63.) und Lewandowski (66.) zunächst das beruhigende 2:0 verpassten. In der Schlussphase war es der Barcelona-Star, der einen Fehler in der gegnerischen Abwehr ausnutzte und eiskalt vollendete.