Ein Trikot, das Erling Haaland beim Qualifikationsspiel zur UEFA-U19-Europameisterschaft 2017 trug, wurde bei einer Auktion für 16.800 Pfund verkauft.

Haalands Aktien begannen zu steigen, nachdem er bei der U20-Weltmeisterschaft im Mai 2019 beim 12:0-Sieg Norwegens gegen Honduras neun Tore erzielt hatte, und hat sich seitdem zu einem der gefürchtetsten Stürmer des Weltfußballs entwickelt.

@erling.haaland Erling Haaland posierte nach seinem Hattrick der Hattricks im Jahr 2019 für Kameras

Schon vor seiner unglaublichen Leistung von neun Toren machte sich Haaland 2017 einen Namen und beeindruckte in Norwegens Qualifikationsspielen zur U19-Europameisterschaft.

Norwegen konnte sich nicht für das Turnier qualifizieren, aber ein vom Manchester-City-Star getragenes Trikot wurde für eine satte Gebühr versteigert.

Goldin Auctions beschrieb das Trikot als Nike Dri-Fit-Trikot in Größe „L“ in ganz Rot mit marineblauem Futter um den Kragen und an den Seiten.

Das Trikot enthält auch Haalands Nummer „19“ auf der Vorder- und Rückseite in Weiß, mit dem Nike-Swoosh und dem Norwegen-Abzeichen auf der Vorderseite.

Das Trikot kam auch mit einem Echtheitszertifikat [Certificate of authenticity] von der Stiftung Paris Saint-Germain, die seine Verwendung bescheinigt.

Goldin enthüllte auch, dass Haalands ehemaliger Agent Mino Raiola das Trikot vor seinem vorzeitigen Tod im April 2022 gespendet hatte.

Goldins Haalands Trikot wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags verkauft

goldin Das authentische Match-worn-Shirt brachte satte 16.800 £ ein

ENTSCHEIDUNG Ralph Hasenhuttl am Rande des Sacks, während Southampton seine miserable Form fortsetzt

REAKTION Aubameyang mag nach der Niederlage von Arsenal den Beitrag „nichts Persönliches“ und lehnt ihn dann ab

Anliegen Howe informiert über Wilson, während Trippier die Fans von Newcastle und England beruhigt

UNANGENEHM Neville wurde wegen seiner WM-Rolle brutal niedergeschlagen, als er Have I Got News For You moderierte

Zorn Ronaldo hatte einen „griechisch-römischen Ringkampf“ mit Mings, während der Teamkollege von Man United Bailey mit dem Ellbogen versetzte

WISCHEN Gabriel macht auf Twitter einen frechen Seitenhieb auf Aubameyang, als Arsenal an der Stamford Bridge gewinnt







Die Goldin-Website gibt ein endgültiges Gebot von 19.200 $ an [£16,800 ] wurde am 5. November um 21:37 Uhr für das Matchworn-Trikot platziert. Es war Gegenstand von 22 Geboten, wobei die Auktion am 6. November um 2:30 Uhr endete.

Haaland stieg schnell zum Superstar auf, nachdem er bei RB Salzburg und Borussia Dortmund Pep Guardiola überredet hatte, sich für den 22-jährigen Star zu entscheiden.

Seit seiner Ankunft in City hat Haaland die Premier League im Sturm erobert und in nur 17 Spielen wettbewerbsübergreifend 23 Tore erzielt.

Haaland wird später in diesem Monat nicht mehr bei der Weltmeisterschaft dabei sein, was ihm die Möglichkeit bietet, in der zweiten Saisonhälfte frisch für Citys Angriff auf den nationalen und europäischen Ruhm zu sein.

ENTSCHEIDUNG Ralph Hasenhuttl am Rande des Sacks, während Southampton seine miserable Form fortsetzt

REAKTION Aubameyang mag nach der Niederlage von Arsenal den Beitrag „nichts Persönliches“ und lehnt ihn dann ab

Anliegen Howe informiert über Wilson, während Trippier die Fans von Newcastle und England beruhigt

UNANGENEHM Neville wurde wegen seiner WM-Rolle brutal niedergeschlagen, als er Have I Got News For You moderierte

Zorn Ronaldo hatte einen „griechisch-römischen Ringkampf“ mit Mings, während der Teamkollege von Man United Bailey mit dem Ellbogen versetzte

WISCHEN Gabriel macht auf Twitter einen frechen Seitenhieb auf Aubameyang, als Arsenal an der Stamford Bridge gewinnt