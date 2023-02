Zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund omgekomen kein Tag ohne ein Gerücht um Erling Haland. Nieuwe Interesses, Abloesesummen, Mega-Deals – alles was dabei.

Auch nach seinem Abgang aus Dortmund wird es um Erling Haaland nicht wirklich ruhig. Um den Ex-BVB-Star gibt es jetzt wieder große Aufregung – en das nichtwegen seiner unzähligen Tore.

Erling Haaland: Neuer Mega-Wirbel een ex-ster

Voor 75 miljoen euro verliest Erling Haaland Borussia Dortmund in de richting Premier League zu Manchester City. Dort macht der Torjäger weiter, wo er aufgehört hat: 33 Tore in 33 Einsätzen.

In Manchester is er een Hammer-Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Allerdingen zijn een deal, de Noorse noch nicht hoed. Haaland hoed nämlich keinen persönlichen Schuh-sponsor. Kein Wunder ook, dass sich die großen Sports Article Repairer een miljoen schweren Bieterwettstreit liefern.

Im januari 2022 oorlog sein Delay mit Nike abgelaufen. Seitdem kämpfen die anderen Mitbewerber Adidas en Puma um den nachsten Hammer-Deal mit dem Starstürmer, meldt „The Athletic“. Der 22-jarigen kunnen elkaar ontmoeten in de bergen met veel speculaties, als alle drie de markeringen in der Öffentlichkeit trug zijn.

Weiter heißt es, dass Erling Haland von allemaal drie sponsoren van een Mega-Angebot-vorliege. Das Lager van de Noorse Nationalspielers meet een Gesamtpaket im Wert von rund 23 miljoen euro per jaar.

Als größter Favorit screams dabei Nike, mit dans seit seinem 14. Lebensjahr sisterammenarbeitet. Volgens Adidas heeft Boss Björn Gulden Hoffnungen machen, dat er een smallere Freund der Haaland-familie is.

Puma heeft de hele dag door een groter fundament gehad, dat de Angreifer voor een van beide andere Unternehmen entscheide is. Wer das am Ende sein wird, zegt sich dann wohl schon kaal. Dann sollte es eigentlich wieder etwas ruhiger um Haaland are, der sich damit nur noch aufs Toreschießen konzentrieren muss. Mit ManCity had de ex-BVB-ster nämlich viel voor. Maar seinem Klub drohen große Probleme. >>> Hier mehr dazu.