Erling Haaland is hard op weg om kanshebber te worden om de GOAT van het voetbal te worden.

De Noorse spits kwam afgelopen zomer naar Manchester City en had al 34 doelpunten gemaakt in 35 wedstrijden voordat RB Leipzig naar de stad kwam in de Champions League.

Getty Op dit moment is Haaland gewoon niet te stoppen

Getty Hij pakte dinsdagavond een hattrick in de eerste helft tegen RB Leipzig

Tegen de Duitse kant pakte Haaland binnen een minuut een vroege brace, voordat hij zijn hattrick kreeg net voor rust om City stevig de controle te geven over de laatste 16 gelijkspel – wat zijn vijfde treble van het seizoen tot nu toe was en zijn tweede in de Champions League.

Zijn tweede poging was een mijlpaal, waarbij Haaland nu 31 doelpunten heeft gescoord in de Champions League.

Na het bereiken van de mijlpaal van 30 doelpunten na slechts 25 wedstrijden, wordt de 22-jarige de jongste speler die dat aantal bereikt.

Niet alleen dat, maar Haaland is ook de snelste speler ooit die 30 doelpunten maakte in Europa’s grootste competitie – sneller dan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé.

Daar was hij nog niet klaar, want hij scoorde nog twee keer in de eerste 15 minuten van de tweede helft. Ilkay Gündogan scoorde het andere doelpunt toen City naar een 6-0 voorsprong ging. Haaland werd vervolgens in de 62e minuut gewisseld, tot grote opluchting van iedereen die met Leipzig verbonden was.

Door die inspanningen heeft de spits nu tien doelpunten tegen Leipzig, meer dan enige andere speler in het wereldvoetbal.

Getty Met 22 jaar en 236 dagen is Haaland nu de jongste speler die 30 Champions League-doelpunten heeft gemaakt

Getty Het meest beangstigende is dat hij nog maar net begint

Haaland heeft echter nog een lange weg te gaan voordat hij in de buurt van de top van de all-time scorelijst van de Champions League kan komen.

De spits zou Andriy Shevchenko’s totaal van 48 moeten overtreffen om door te breken in de top tien van de competitie ooit.

Als hij in de top drie wil komen, zal hij het totaal van 91 van Robert Lewandowski moeten overtreffen, hoewel de Barcelona-ster hoopt daar iets aan toe te voegen voordat hij zijn laarzen aan de wilgen hangt.

Als Haaland de topscorer aller tijden van de Champions League wil worden, moet hij 140 doelpunten maken, het record van Cristiano Ronaldo na een vruchtbare vorm met Manchester United, Real Madrid en Juventus.

