En er kan een geschil ontstaan. Erling Haaland zorgt voor absoluut geen Schonfrist in Engeland. Entweder ist er mit seinen Treffern der gefeierte Superstar, of er ist der Sündenbock. Nach der Champions-League-Woche is Letzteres der Fall.

Beim 1:1 tegen RB Leipzig bleeb Erling Haaland ziemlich blass. Lediglich eine gute Chance konnte is verzeichnen. Maar liggen die Problemen een ihm? In Engeland bewerkstelligt u een beobachtung, die u kunt gebruiken om de Kragen Platzen te lassen.

Erling Haaland: Ganz Engeland argumenteert

Het is een oorlog die elke keer dat Szene beim ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund. Nach 67 Minuten gespot Jack Grealish am Mittwochabend een Pass schön auf seinen Sturmkollegen durch. Der 22-jaren beschleunigte in seiner einzigartigen Art, lief den Verteidigern davon. Signal Schuss verehlte den Kasten aber klar. Kurze Zeit später glich Leipzig aus.

++ Robert Lewandowski: Heftiger Skandal um Verein von Ex-Bayern-Star – Vorwürfe is in sich ++

Het kan voorkomen dat City-Sicht enttäuschenden Remis. En schon meldeten sich Experten zu Wort. Liverpool-legende Jamie Carragher heeft contact opgenomen met CBS, dat is een man Manchester City nur 70 Prozent des wahren Erling Haalands sehen würde. Auch Ex-Weltstar Thierry Henry bekritiseerde: „Es sieht ein bisschen unbehaglich aus, wenn der Ball im Mittelfeld zu ihm kommt. Er is de eerste briljante, sobald der Ball in den Strafraum kommt.

Sind de Mitspieler das Problem?

Verschiedene Medien machen jedoch ein ganz anders Probleem aus. Erling Haaland werkt zunehmend gefrustreerd, schrijft beispielsweise „Manchester Evening News“. Der Stürmer heeft vaak een perfect resultaat bereikt, komomme dann aber einfach keine Bälle der Mitspieler. Man habe ihm seinen Missmut darüber, dass seine Mitspieler ihn nicht in Szene setzten konnten, angemerkt.

Ähnliches meint auch Carragher ausgemacht zu haben. “Ich habe das Gefühl, dass er in dieser City-Mannschaft manchmal frustriert ist, weil er die Bälle nicht früh genug bekommt”, erklärte er. En auch Pep Guardiola zag het spel over het probleem: “Wir müssen ihn nur noch öfter finden”, kritisierte der City-Trainer.

Erling Haaland: Quote beeindruckt

Im ganzen februari volgens de Manchester-Angreifer Leeglich ein Treffer. Aus Sicht der Experten in Engeland was zo klein. Vom Norweger is man es wohnt, dass er eigentlich mehr Tore als Spiele auf dem Konto hoed.

Noch mehr für dich:

Mittlerweile sinds es 32 Treffer in 32 Partien – eine immer noch beeindruckende Quote. Dennoch durfde meer te bespreken in Zukunft. Het is een van de Mitspieler-theorieën die dran was, en Erling Haal en irgendwann der Kragen-platzen.