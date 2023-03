Manchester City tegen Newcastle zou in de toekomst titels kunnen beslissen, maar de ontmoeting van aanstaande zaterdag is even belangrijk om verschillende redenen.

City verwelkomt de Toon vanmiddag in het Etihad, op zoek naar Arsenal in de Premier League-titelrace, terwijl de Magpies op jacht zijn naar een top-vier plek.

Getty City kan bogen op een ongelooflijk thuisrecord tegen Newcastle

Deze wedstrijd, die exclusief live zal zijn op talkSPORT, is al groot, maar gezien de rijke steun aan beide kanten, zou het geen verrassing zijn als ze twee van de dominante clubs van Engeland worden.

En een man die dit weekend zijn belachelijke doelpuntenrecord wil voortzetten, is Erling Haaland.

De spits heeft maar liefst 27 Premier League-doelpunten gescoord en we zijn nog maar net in maart!

Haaland heeft zijn twijfelaars laten zien en de Engelse topklasse er heel gemakkelijk uit laten zien.

En hij probeert nu het recordaantal doelpunten van een Premier League-speler in hun debuutseizoen te overtreffen.

AFP Haaland is een doelpuntenmachine

Alleen Kevin Phillips, 30 goals tijdens het seizoen 1999/2000 voor Sunderland, en Andy Cole, 34 goals tijdens het seizoen 1993/94 voor Newcastle, hebben meer gescoord in hun debuutseizoen.

Maar als hij een blessure vermijdt, heeft Haaland nog 13 competitiewedstrijden om Phillips en Cole in te halen en te passeren, en daar kan hij vanmiddag weer een stap in zetten.

Ondertussen zou het ook een speciale wedstrijd kunnen worden voor Ederson en Kevin De Bruyne, aangezien ze allebei een aantal indrukwekkende mijlpalen naderen.

Ederson heeft 99 keer de nul gehouden in de Premier League als doelman van Man City, wat betekent dat hij zaterdag de 100 zou kunnen bereiken.

Als hij het zou doen, zou hij de 16e doelman in de geschiedenis van de Premier League worden die dit historische aantal passeert en zou hij slechts de derde doelman zijn die nog steeds in de hoogste klasse speelt.

En gezien het feit dat hij vijf keer de nul hield in tien wedstrijden tegen Newcastle, moet hij zelfverzekerd zijn.

Getty Ederson zou zich dit weekend bij een elitelijst van keepers kunnen voegen

De Bruyne staat aan de vooravond van een nog grotere prestatie.

De Belgische goochelaar is een van de beste aanwinsten in de geschiedenis van de Premier League en heeft maar liefst 98 doelpunten gemaakt, waaronder 12 dit jaar.

Alleen Frank Lampard, Wayne Rooney, Cesc Fabregas en Ryan Giggs hebben meer assists.

Ze zijn ook de enige vier spelers in de topgeschiedenis die de grens van 100 assists zijn gepasseerd, dus De Bruyne zou zich tegen Newcastle bij die speciale groep kunnen voegen.

En de Toon is een van zijn favoriete tegenstanders, want in 12 wedstrijden tegen de Magpies heeft hij zeven assists.

En met Haaland om naar te streven, zou je denken dat hij een goede kans maakt om die mijlpaal te bereiken.

Getty De Bruyne kan tegen Newcastle zijn naam in de geschiedenisboeken schrijven

Newcastle bleef er kapot van na het verlies van de Carabao Cup-finale tegen Manchester United

Newcastle zal echter geen gemakkelijke tegenstander zijn voor City, aangezien ze dit seizoen pas twee Premier League-wedstrijden hebben verloren.

The Magpies hebben het beste defensieve record in de Premier League en een van de beste in de Europese topcompetities, en ze zijn op zoek naar een eigen mijlpaal.

Eddie Howe’s mannen zijn ongeslagen in hun laatste acht weg van huis en hebben alleen tijdens het seizoen 1907/08 een grotere reeks in de topvlucht genoten.

Bij die gelegenheid bleef Newcastle tien wedstrijden lang ongeslagen, dus ondanks een recente wiebeling zijn de Toon in goede vorm en zullen ze bij het Etihad arriveren, vastbesloten om die reeks voort te zetten.

The Magpies zijn de afgelopen weken uit de top vier geglipt, maar hopen nog steeds voor het eerst in tien jaar Europees voetbal terug te brengen naar Tyneside.