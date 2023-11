Erleichterung im Libanon, da die Nasrallah der Hisbollah einen größeren Krieg gegen Israel zurückhält | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Beirut, Libanon – Hisbollah-Chef Hasan Nasrallah rief am Freitag zu einem Waffenstillstand in Gaza auf, hielt sich jedoch mit der Ankündigung eines größeren Konflikts mit Israel zurück und brachte Erleichterung für den Libanon, wo viele die Aussicht auf einen Krieg fürchteten.

In einer live im Fernsehen übertragenen Ansprache am Freitag behauptete Nasrallah, dass der Angriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober, der den aktuellen Krieg auslöste, ohne Wissen der Hisbollah oder des Iran durchgeführt wurde.

Allerdings sagte der Anführer der vom Iran unterstützten schiitischen politischen Partei und bewaffneten Gruppe in seinen ersten Kommentaren zum Krieg auch, dass alle Optionen für eine Verschärfung mit Israel auf dem Tisch stünden, falls sich die Krise in Gaza verschärfen sollte. Nasrallah schob die Schuld für das aktuelle Blutbad in Gaza, wo mehr als 9.000 Palästinenser getötet wurden, den Vereinigten Staaten zu.

„Es besteht Angst vor einer Eskalation oder dass (die libanesische) Front zu einem größeren Krieg führen könnte“, sagte Nasrallah. „Das ist möglich und der Feind muss das im Hinterkopf behalten.“

Derzeit ist der Krieg im Libanon auf die südliche Region beschränkt. Nasrallah erinnerte die Zuschauer daran. „Sie sagen, (ich) werde ankündigen, dass wir in den Krieg eintreten“, sagte er. Aber „wir sind ab dem 8. Oktober in die Schlacht eingetreten.“

Seit Beginn der Feindseligkeiten sind auf libanesischer Seite mehr als 70 Menschen gestorben. Bei den meisten Getöteten handelt es sich um Hisbollah-Kämpfer, darunter auch Zivilisten und einen Reuters-Journalisten. Israel sagte, sechs Soldaten und ein Zivilist seien auf seiner Seite gestorben, obwohl die Hisbollah behauptet, sie habe 120 israelische Soldaten getötet oder verletzt.

Im Vorfeld der Rede herrschte im Land Besorgnis darüber, dass der Libanon in eine umfassendere Konfrontation mit Israel eintreten könnte. Im Moment sind diese Befürchtungen zerstreut.

„Für viele Libanesen könnte es eine Form der Gewissheit geben, dass wir uns nicht in einen umfassenden Krieg stürzen“, sagte Nicholas Blanford, ein in Beirut ansässiger Experte des Atlantic Council.

„Nasrallah sagte, die Niederlage Israels sei ein schrittweiser Ansatz und werde nicht mit einem Schlag erledigt sein.“

Einige Mitglieder der libanesischen politischen Klasse, darunter der amtierende Premierminister Najib Mikati, hatten Erklärungen zur Vermeidung eines größeren Krieges abgegeben. Trotz dieser Bemühungen hatten viele im Libanon das Gefühl, dass jede Entscheidung, das Land in einen Krieg zu führen, in den Händen eines Mannes liege: Nasrallah.

Der Libanon wartete gespannt auf Nasrallahs Worte, nachdem die Rede am 29. Oktober angekündigt worden war. Vor der Rede am Freitag hatten viele Geschäfte in Beirut vorzeitig geschlossen. Der Verkehr war geringer als üblich, da viele Menschen entweder früher von der Arbeit gingen oder Telearbeit leisteten.

In Gruppenchats wurden Memes oder besorgte Witze darüber ausgetauscht, was Nasrallah sagen würde. Große Menschenmengen versammelten sich in den südlichen Vororten Beiruts, im Südlibanon und im östlichen Bekaa-Tal des Landes, um der Rede beizuwohnen. Die Hisbollah erfreut sich in allen drei Gebieten einer beliebten Unterstützungsbasis.

In einem Café an der Küste von Beirut rauchte Haytham eine Zigarette. „Natürlich haben wir Angst“, sagte Haytham, nur wenige Minuten bevor Nasrallah mit schwarzem Turban und Kleid auf der Leinwand erschien. Wenn Nasrallah beschließen würde, in einen größeren Krieg einzutreten, „könnte Israel genau hier, wo ich sitze, eine Bombe abwerfen“, fügte er hinzu.

In seiner Ansprache erläuterte Nasrallah die Maßnahmen der Hisbollah entlang der Blauen Linie – der Linie, die den Libanon von Israel trennt – und sagte, die aktuelle Schlacht habe eine beispiellose Bedeutung.

„Was an unserer Front passiert, hat seit 1948 nicht mehr stattgefunden, nicht einmal während des Krieges im Juli 2006“, sagte Nasrallah. Tage vor der Rede hatte Nasrallah einen handgeschriebenen Brief unterzeichnet, in dem er forderte, alle bei Operationen getöteten Hisbollah-Mitglieder zu „Märtyrern auf dem Weg nach Jerusalem“ zu erklären.

Nasrallah sagte auch, dass die Hamas am 7. Oktober allein gehandelt habe, und wies Vorschläge zurück, dass Iran oder die Hisbollah bei der Planung dieses Angriffs geholfen hätten. Er bestand auch darauf, dass die zivilen Todesfälle bei der Operation durch Israel und nicht durch die Hamas verursacht wurden, obwohl Amnesty International behauptete, sie hätten Videos von Schüssen und Tötungen von Zivilisten durch die Hamas überprüft.

Obwohl Nasrallah den aktuellen Kampf als beispiellos bezeichnete, verwies er auf Beispiele von Widerstandseinsätzen aus den 1980er Jahren und dem Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Juli 2006. Trotz Tausender Opfer – überwiegend Zivilisten – auf libanesischer Seite im Jahr 2006 wurde der Status der Hisbollah gestärkt, nachdem sie 34 Tage lang den Krieg gegen die stärkste Armee des Nahen Ostens überstanden hatte.

Nasrallah schien anzudeuten, dass, sollte die Hamas dem israelischen Beschuss standhalten, dies einen ähnlichen Sieg für die Gruppe wie die Hisbollah im Jahr 2006 bedeuten würde. Allerdings deutete Nasrallah auch an, dass es im Falle einer Eskalation in Gaza auch an der Grenze zum Libanon zu Spannungen kommen würde.

„Es ist fast eine Gegenreaktion auf die Kritik einiger Hamas-Führer, dass die Hisbollah nicht genug unternimmt“, sagte Blanford. „Er erklärte ausführlich, dass die Aktivitäten der Hisbollah entlang der Grenze eine beträchtliche Anzahl von Truppen, darunter Elitetruppen, aus Gaza abgezogen haben, um sich um die Nordgrenze Israels zu kümmern.“

Nasrallah schien anzudeuten, dass kein Bedarf für eine Intervention bestehe, solange die Hamas dem israelischen Militär standhalten könne. „Die Eliminierung der Hamas ist ein unerreichbares Ziel“, sagte Nasrallah.

Tatsächlich, so Blanford, habe Nasrallah deutlich gemacht, dass Gaza immer noch die primäre Front sei und die Grenze des Libanon zu Israel zweitrangig bleiben würde.

„Wenn man das ganze Feuer und Getöse durchdringt, war es eine rationale Rede“, sagte Blanford. Gleichzeitig habe Nasrallah „offensichtlich weder den Amerikanern noch den Israelis Zusicherungen gegeben“, eine Eskalation zu vermeiden, sagte er.