Erlebnisse kaufen, für andere ausgeben und weitere Tipps

5. Überlegen Sie beim Kauf, woran Sie nicht denken.

Oft tätigen Menschen Einkäufe so, wie einige Liebende eine übereilte Ehe eingehen – in einem rosigen Schimmer der Vorstellungskraft, mit wenig realistischem Gedanken daran, wie die Ewigkeit mit dieser Person wirklich sein wird.

Leute, die eine Hütte am See kaufen möchten, werden sich also auf die Ruhe, die wunderschönen Sonnenuntergänge und die guten Angelmöglichkeiten konzentrieren, sagt Dunn. Was sie nicht berücksichtigen: summende Insekten, nächtliche Anrufe wegen Sanitärkatastrophen und endlose Heimfahrten nach einem Wochenende in der Hütte, mit müden und launischen Kindern, die Mückenstiche kratzen. Und doch werden solche Dinge das Glück der Besitzer beeinträchtigen.

Es ist eine häufige Falle. Wir sehen die Zukunft einfach nicht im Detail, und je weiter das Ereignis zeitlich entfernt liegt, desto abstrakter sind unsere Vorstellungen, sagt Dunn.

Versuchen Sie also, bevor Sie etwas Großes kaufen, die weniger offensichtlichen Kosten zu berücksichtigen, einschließlich der Frage, wie sich ein Kauf auf Ihre Zeit auswirken könnte. „Glück steckt oft im Detail“, sagt Dunn.