Für Fußballfans ist es die schönste Zeit des Jahres. Der offizielle Auftakt der NFL-Saison 2023 findet am 7. September statt, wenn die Kansas City Chiefs ihre Meisterschaftsverteidigung gegen die Detroit Lions beginnen. Dieses Spiel wird auf NBC ausgestrahlt, aber Sie können die NFL-Action auch über eine Handvoll Streaming-Plattformen verfolgen. Und da derzeit Angebote für Paramount Plus, Amazon Prime und NFL Plus laufen, können Sie einige Münzen sparen und Ihre Lieblingsteams in dieser Saison in HD sehen.

Engadget Paramount Plus bietet eine Vielzahl großartiger Filme und Fernsehsendungen, aber auch alle Sportarten, die Sie brauchen. Wenn Sie sich jetzt für einen Jahresplan anmelden, sparen Sie 50 % auf Ihr Abonnement. Geben Sie einfach den Code ein SPORT zum Speichern, und Sie haben Zugriff auf alle NFL-Spiele auf CBS. Und wenn die Saison zu Ende ist, können Sie sich in einige fantastische Shows wie „Special Ops: Lioness“ und „Mayor of Kingstown“ vertiefen.

Amazonas Bleiben Sie mit dem Angebot von Amazon Prime über die gesamte NFL-Action auf dem Laufenden, zu dem ab dem 14. September auch Thursday Night Football gehört. Amazon bietet derzeit einen kostenlosen 30-Tage-Plan für seinen Prime-Plan an. Mit diesem Angebot können Sie nicht nur bequem von zu Hause aus loslegen, sondern haben auch Anspruch auf die Amazon-Versandoptionen für einen Tag, zwei Tage und noch am selben Tag. Holen Sie sich alles, was Sie für den Spieltag benötigen, an einem Ort!

NFL NFL Plus bietet Live-Spiele über die NFL-App und NFL.com. Wenn Sie sich jetzt anmelden, sparen Sie 20 % auf die jährlichen NFL Plus Premium-Pläne, die NFL RedZone beinhalten. Wenn Sie ein Fußballfan sind, der außerhalb der USA lebt oder auf Reisen ist, müssen Sie sich möglicherweise ein VPN besorgen, um die geografischen Beschränkungen zu umgehen.

