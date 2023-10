Er stammt ursprünglich aus Louisville, Kentucky und war schon einmal kurz mit seiner Highschool-Freundin verheiratet. Er erhielt seinen MFA von der Yale University, zur gleichen Zeit besuchte Streep die School of Drama. Als ihre Briefe eine ernste Wendung nahmen, war sich die immer noch trauernde Streep nicht sicher, ob sie für eine neue Beziehung bereit war. Aber eine kürzlich verwitwete Freundin ermutigte sie, einfach Zeit mit Gummer zu verbringen, wenn sie ihn mochte.

Sie mochte ihn so sehr, dass sie ihn am 30. September 1978 in einer bischöflichen Zeremonie im Garten ihres Elternhauses auf Mason’s Island in Connecticut heiratete. Sogar Streeps Mutter fragte sich: „Woran denkt sie?“ erinnerte sich der Theaterdirektor Joe Pappder gerade mit Streep zusammengearbeitet hatte Der Widerspenstigen Zähmungso Schulman.