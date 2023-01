Erlauben Sie Simu Lius hemdlosem Moment, Sie vor jedem Winterblues zu retten

Nicht alle Helden tragen Umhänge … manchmal tragen sie Blazer ohne Hemd.

Die Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe Star zeigte seine straffen Bauchmuskeln, als er an einem Cocktail-Event teilnahm, um die neue Lock-Kollektion von Tiffany & Co. zu feiern. Für die Soirée am 26. Januar in Toronto trat Simu in einem hellgrauen Anzug ohne Hemd auf.

Richtig, sein Outfit bestand aus locker sitzenden Hosen und einem aufgeknöpften Blazer, der wenig der Fantasie überließ. Simu stylte den Look auch, indem er seine Ärmel leicht hochkrempelte, was den Cool-Faktor nur noch verstärkte. Er kombinierte die heiße Nummer mit Goldkettenhalsketten, die direkt über seinem Sixpack baumelten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Marvel-Schauspieler die Temperaturen mit einem oberkörperfreien Moment auf dem roten Teppich in die Höhe treiben lässt. Bereits im November stellte Simu seinen Körperbau zur Schau Rihanna’s Savage x Fenty Modenschau.

„Ich fühlte mich sehr geehrt, gefragt zu werden und ich möchte, dass die Aufzeichnung zeigt, dass ich nicht verlangt habe, ohne Hemd zu sein“, sagte er exklusiv zu E! Neuigkeiten damals. „Das war nur das Outfit, das mir präsentiert wurde, okay? Ich hatte keine Wahl, nicht ja zu sagen.“