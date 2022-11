Erlass von Studentendarlehen: Bidens Programm bleibt blockiert, aber hier sind andere Möglichkeiten, Schuldenerlass zu erhalten

Washington

Das Erlassprogramm für Studentendarlehen von Präsident Joe Biden ist den Gerichten ausgeliefert, und Kreditnehmer von Studentendarlehen könnten Wochen, wenn nicht Monate warten, um zu erfahren, ob das Programm in Kraft treten darf.

Ungefähr 16 Millionen Menschen wurden bereits für den Erlass von Bundesstudentendarlehen in Höhe von bis zu 20.000 US-Dollar zugelassen – und einige wurden per E-Mail benachrichtigt – aber derzeit dürfen keine Schulden erlassen werden, wenn sich ein Rechtsstreit abspielt. Die Biden-Administration hat den Obersten Gerichtshof gebeten, einzugreifen.

Aber es gibt mehrere andere Möglichkeiten, wie sich viele der 43 Millionen Kreditnehmer von Bundesstudentendarlehen für einen Schuldenerlass für Studenten qualifizieren können.

Das Programm für den Erlass von Darlehen für den öffentlichen Dienst ermöglicht es bestimmten staatlichen und gemeinnützigen Mitarbeitern, nach 10 Jahren qualifizierender Zahlungen einen Erlass des Bundesstudentendarlehens zu beantragen.

Das gesamte Restguthaben eines qualifizierten Kreditnehmers wird unabhängig von der Höhe storniert.

Lehrer, Sozialarbeiter, einige Krankenschwestern und Ärzte sowie Staatsanwälte sind einige der Arten von Kreditnehmern, die berechtigt sein können.

Es gibt mehrere Qualifikationsbeschränkungen. Erstens muss ein Kreditnehmer mindestens 10 Jahre lang Vollzeit für eine berechtigte Regierung oder gemeinnützige Organisation arbeiten. Zweitens muss ein Kreditnehmer Bundesdirektdarlehen haben und 120 monatliche Darlehenszahlungen im Rahmen eines einkommensabhängigen Rückzahlungsplans geleistet haben, der die Zahlungen auf der Grundlage des Einkommens und der Familiengröße festlegt.

Wenn alle diese Anforderungen erfüllt sind und ein Kreditnehmer das PSLF-Formular beim Bildungsministerium eingereicht hat, wird die Regierung seine oder ihre verbleibende Bundesschuld für Studentendarlehen erlassen.

Ein einjähriger Verzicht, der die Berechtigung für das PSLF-Programm erweiterte, lief am 31. Oktober aus, aber einige dieser vorübergehenden Änderungen werden ab Juli 2023 dauerhaft vorgenommen.

Nach den neuen Regeln können Kreditnehmer PSLF für verspätete Zahlungen, in Raten oder in einer Pauschale gutschreiben. Frühere Regeln zählten eine Zahlung nur dann als förderfähig, wenn sie innerhalb von 15 Tagen nach ihrem Fälligkeitsdatum vollständig geleistet wurde.

Außerdem wird die Zeit, die in bestimmten Phasen des Aufschubs oder der Nachsicht verbracht wird, auf die PSLF angerechnet. Diese Zeiträume umfassen Aufschiebungen für Krebsbehandlungen, Militärdienst, wirtschaftliche Not und Zeiten, die im AmeriCorps und der Nationalgarde gedient haben.

Ab Juli erhalten Kreditnehmer eine gewisse Gutschrift für vergangene Zahlungen, wenn sie ältere Kredite in föderale Direktkredite konsolidieren, um sich für das Programm zu qualifizieren. Kreditnehmer verloren zuvor jeden Fortschritt in Richtung Vergebung, als sie sich konsolidierten. Nach Juli erhalten sie einen gewichteten Durchschnitt bestehender qualifizierender Zahlungen an PSLF.

Die neuen Regeln werden auch die Kriterien vereinfachen, um die Anforderung zu erfüllen, dass ein Kreditnehmer ein Vollzeitbeschäftigter in einem öffentlichen Dienst ist. Der neue Standard berücksichtigt eine Vollzeitbeschäftigung mit 30 Stunden pro Woche. Insbesondere wird die Änderung Lehrkräften an öffentlichen Hochschulen helfen, sich für das Programm zu qualifizieren.

Das Teacher Loan Forgiveness Program erlässt bis zu 17.500 US-Dollar an staatlichen Studentendarlehensschulden für bestimmte Vollzeitlehrer, die mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre an einer qualifizierten Grund- oder Sekundarschule mit niedrigem Einkommen gearbeitet haben.

Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer, die auf Sekundarschulebene als hochqualifiziert gelten, sowie Sonderpädagogen sowohl auf Grund- als auch auf Sekundarstufe, haben Anspruch auf den vollen Erlass von 17.500 USD des Bundesstudentendarlehens. Diejenigen, die als hochqualifiziert gelten und andere Fachgebiete unterrichten, können einen Darlehenserlass von bis zu 5.000 USD erhalten.

Sowohl bundesstaatliche Direktdarlehen als auch bundesstaatliche Familienbildungsdarlehen qualifizieren sich für dieses Vergebungsprogramm.

Das Kreditnehmerverteidigungsprogramm zur Rückzahlung bietet Studentenschuldenerlass für Menschen, die von ihrem College betrogen wurden.

Im Allgemeinen qualifizieren sich Studenten, die große, gewinnorientierte Colleges wie Corinthian Colleges und ITT Tech besucht haben, von denen festgestellt wurde, dass sie Studenten mit überhöhten Stellenvermittlungszahlen in die Irre geführt haben, im Rahmen des Bundesprogramms um Vergebung.

Es gibt einige Gruppen von Studenten, von denen das Bildungsministerium bereits festgestellt hat, dass sie automatisch zur Rückzahlung des Kreditnehmers berechtigt sind, wie zum Beispiel diejenigen, die die Corinthian Colleges von ihrer Gründung im Jahr 1995 bis zu ihrer Schließung im April 2015 besucht haben.

Andere Schüler müssen jedoch möglicherweise den Schuldenerlass beantragen und nachweisen, wie die Schulen sie in die Irre geführt oder sich an anderem Fehlverhalten beteiligt haben.

Kreditnehmer, die sich für eine der vier Arten von einkommensorientierten Rückzahlungsplänen, bekannt als IDR, angemeldet haben, haben Anspruch auf einen Krediterlass, nachdem entweder 20 oder 25 Jahre lang Zahlungen geleistet wurden, je nach spezifischem Plan.

Diese Rückzahlungspläne können es schwierigen Kreditnehmern ermöglichen, einen Kreditausfall zu vermeiden, indem sie ihre monatlichen Zahlungen basierend auf ihrem Einkommen und ihrer Familiengröße senken.

Im Allgemeinen haben Kreditnehmer Anspruch auf einen einkommensorientierten Plan, solange ihre Bundesschulden für Studentendarlehen höher sind als ihr jährliches frei verfügbares Einkommen, und zahlen daher jeden Monat weniger als bei einem standardmäßigen 10-Jahres-Zahlungsplan.

Aber das Bildungsministerium und seine Dienstleister für Studentendarlehen hatten Probleme, die Zahlungen der Kreditnehmer zu verfolgen. Um diese Probleme anzugehen, führt die Biden-Administration eine Nachzählung durch, in der Erwartung, viele Kreditnehmer der Vergebung näher zu bringen. Die Nachzählung begann diesen Monat.

Die Biden-Administration hat auch einen neuen einkommensorientierten Zahlungsplan vorgeschlagen, der die Rückzahlung für Kreditnehmer überschaubarer machen soll, obwohl unklar ist, wann er in Kraft treten könnte.

Es wird erwartet, dass die neue Regel die Zahlungen auf 5 % des frei verfügbaren Einkommens eines Kreditnehmers begrenzt, gegenüber 10 %, die in den meisten aktuellen Plänen angeboten werden, sowie die Höhe des Einkommens, das als frei wählbar gilt, reduziert. Es würde auch Restguthaben nach 10 Jahren Rückzahlung statt 20 oder 25 Jahren vergeben und die unbezahlten monatlichen Zinsen des Kreditnehmers abdecken.

Die Bundesregierung streicht bundesstaatliche Studentendarlehensschulden – einschließlich Direktdarlehen, bundesstaatliche Familienbildungsdarlehen und Perkins-Darlehen – für Kreditnehmer, die vollständig und dauerhaft behindert sind. Kreditnehmer müssen Unterlagen eines Arztes, der Social Security Administration oder des US Department of Veterans Affairs vorlegen, um nachzuweisen, dass sie sich qualifizieren.

Letztes Jahr hat die Biden-Administration die Regel geändert, sodass das Bildungsministerium automatisch Entlassungen für behinderte Kreditnehmer vornehmen kann, die durch einen Abgleich von Verwaltungsdaten mit der Sozialversicherungsverwaltung identifiziert werden – ohne dass die Kreditnehmer Unterlagen einreichen.

In der Vergangenheit war es sehr schwierig, Schulden aus Studentendarlehen im Konkurs abzulösen. Aber die Biden-Administration hat Anfang dieses Monats neue Leitlinien veröffentlicht, die es finanziell angeschlagenen Kreditnehmern erleichtern sollen, Schuldenerlasse zu erhalten.

Im Gegensatz zu Kreditkarten-, Kranken- und anderen Verbraucherschulden müssen Kreditnehmer von Studentendarlehen nachweisen, dass die Rückzahlung der Schulden ihnen „unzumutbare Härten“ bereiten würde.

Aber die neuen Richtlinien sollen den mühseligen Prozess des Nachweises einer unbilligen Härte vereinfachen und es den Staatsanwälten erleichtern, einem Insolvenzgericht die Entschuldung zu empfehlen.