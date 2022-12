Erkundung der Geschichte und Entwicklung von Adventskalendern: NPR

Bildunterschrift umschalten Mariia Symchych-Navrotska/EyeEm/Getty Images

Frohe Adventskalenderzeit allen, die es beobachten.

Seit Jahrzehnten feiern viele Amerikaner die 24 Tage bis Weihnachten mit den klassischen Countdown-Kalendern, indem sie kleine Türchen oder Schubladen öffnen, um eine kleine Leckerei zu enthüllen – traditionell einen Bibelvers, ein Spielzeug oder ein Stück Schokolade.

Doch die Unternehmen werden immer kreativer, sodass die Auswahl an adventlichen Leckereien heutzutage viel größer ist.

Wein, Make-up, Marmelade, Beef Jerky, Schmuck, Leckereien für Haustiere, Socken, Hautpflege, scharfe Saucen, Kerzen, Teebeutel und Pokémon-Stücke sind nur einige der diesjährigen Möglichkeiten. Es gibt auch virtuelle Kalender, die jeden Tag neue Rätsel, Spiele und Lieder anbieten.

„Sie sind einfach überall. Alles ist jetzt ein Adventskalender“, sagt Marcia Mogelonsky, Direktorin des Insight-, Food-and-Drink- und Marktforschungsunternehmens Mintel Morgenausgabe.

Hier ist ein Blick darauf, wie wir hierher gekommen sind.

Die Kalender haben ihre religiösen Wurzeln in Deutschland

Das Wichtigste zuerst: Die Adventszeit geht auf das vierte Jahrhundert zurück und wird von den meisten christlichen Kirchen in der westlichen Tradition gefeiert. Die vierwöchige Frist beginnt an dem Sonntag, der dem Festtag des heiligen Apostels Andreas (30. November) am nächsten liegt, und dauert die nächsten drei Sonntage.

Gelehrte glauben, dass diese Zeit ursprünglich eine Zeit der Vorbereitung auf die Taufe neuer Christen am Fest der Erscheinung des Herrn im Januar war. Der Advent – ​​der vom lateinischen Wort für „Ankunft“ kommt – wurde allmählich mit dem Kommen Christi in Verbindung gebracht und im Mittelalter ausdrücklich mit Weihnachten in Verbindung gebracht.

Heutzutage decken die meisten Adventskalender technisch gesehen die Adventszeit nicht ab, sondern beginnen stattdessen am 1. Dezember und laufen entweder bis Heiligabend oder am Weihnachtstag. Der Grund ist praktisch, wie Vox erklärt: Die Länge der Adventszeit ändert sich von Jahr zu Jahr, daher ist es einfacher, eine feste Anzahl von Tagen für Kalender auszuwählen, die zu jeder Jahreszeit reproduziert oder wiederverwendet werden können.

Adventskalender haben ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert, als deutsche Protestanten damit begannen, die Tage vor Weihnachten kreativ zu gestalten, wie das Abhaken von Kreidemarkierungen an Wänden oder Türen, das Anzünden von Kerzen und das Platzieren von Strohhalmen in einer Krippe.

Einige Familien hängten täglich ein Andachtsbild auf, was 1851 zur Entstehung des ersten bekannten handgefertigten, hölzernen Adventskalenders und in den folgenden Jahren zu weiteren frühen „Weihnachtsuhren“ und „Weihnachtskerzen“ führte.

Bildunterschrift umschalten Eckehard Schulz/AP

Sie gelangten nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA

Der deutsche Verleger Gerhard Lang gilt als Erfinder des gedruckten Adventskalenders, der von der Kindheitserinnerung seiner Mutter inspiriert wurde, 24 Kekse in den Deckel einer Schachtel zu nähen und ihm zu erlauben, jeden Tag im Advent einen zu essen.

Lang produzierte in den frühen 1900er Jahren den ersten gedruckten und kommerziellen Adventskalender – in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Ernst Kepler – und setzte seine Innovationen im Laufe der Jahre fort, einschließlich der Schaffung der ersten Kalender mit Türchen in den 1920er Jahren.

Andere Verlage zogen nach und in den 1930er Jahren waren Adventskalender in Deutschland sehr gefragt.

Im Zweiten Weltkrieg nahmen die Dinge jedoch eine dunkle Wendung, als das Papier rationiert wurde und die NSDAP den Druck illustrierter Kalender verbot. Als Teil seiner Bemühungen, Weihnachten umzubenennen, schuf das Dritte Reich später einen eigenen Adventskalender – mit Hakenkreuzen und anderen Symbolen, berichtet Vox – der an Mütter und Kinder verteilt werden sollte.

Am Ende des Krieges, in der Sehnsucht nach Normalität, kehrten Unternehmen mit den Mitteln dazu zurück, traditionelle Weihnachts-Adventskalender zu drucken – und zurückkehrende Soldaten brachten sie zurück nach Europa und in die USA

Präsident Dwight Eisenhower verschaffte ihnen zu Hause einen enormen Popularitätsschub, als landesweite Zeitungen ein Foto zeigten, auf dem er 1953 mit seinen Enkelkindern einen eröffnete. Dennoch brauchte der Adventskalender noch einige Jahre und Iterationen, um seine endgültige Form (oder zumindest die Version) zu erreichen die wir heute kennen).

Die ersten mit Schokolade gefüllten Adventskalender kamen Berichten zufolge in den 1950er Jahren auf den Markt, und Cadbury begann 1971 mit der kommerziellen Produktion. Es dauerte zwei weitere Jahrzehnte, bis sie so beliebt waren, dass das Unternehmen eine kontinuierliche Produktion aufnahm – und der Rest ist Geschichte.

Bildunterschrift umschalten Eamonn M. McCormack/Getty Images

Sie werden bei Einzelhändlern und Käufern immer beliebter

Einzelhändler aller Art, vom Supermarkt bis zum Kaufhaus, haben in den letzten Jahren vermehrt Adventskalender produziert und verkauft.

Reuters berichtet, dass die britische Kette Selfridges & Co. in dieser Saison 128 Adventskalender im Angebot hat, mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr; In den USA verkauft Saks Fifth Avenue dieses Jahr 18 Arten von Kalendern (mit Preisen zwischen 65 und 3.500 US-Dollar), sechs mehr als im Vorjahr.

Und während Adventskalender heutzutage in verschiedenen Stilen und Größen erhältlich sind, erzählt Mogelonsky Morgenausgabe dass sie immer noch einige der Dinge erreichen, die sie sich vor Jahrhunderten vorgenommen haben.

„Wir alle brauchen das Geschenk der Zeit. Und das ist eine Möglichkeit, uns zu verlangsamen“, sagt sie. „So verlängert es irgendwie das Erlebnis, wie es das ursprüngliche Adventskalenderkonzept war, als es im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurde, um die Tage bis Weihnachten zu markieren.“

Außerdem können, wie NPR berichtet hat, moderne Adventskalender den ganzen Monat lang angezeigt, mit der Familie genossen und in sozialen Medien geteilt werden.

Und sie sind eine großartige Möglichkeit für Unternehmen, Kunden Muster zu liefern, insbesondere für diejenigen, die später möglicherweise mehr ihrer Produkte kaufen.

Mogelonsky stellt fest, dass dies heutzutage besonders wichtig – und herausfordernd – ist, da die Inflation hoch ist und Rezessionsängste auftauchen.

„Es ist besonders schwierig, neue Produkte zu verkaufen, wenn die Wirtschaft nicht die beste der Welt ist, weil man nur ungern viel Geld für etwas ausgibt, das einem vielleicht nicht gefällt“, erklärt sie.

Durch die Bündelung von Produkten ermutigen Einzelhändler die Käufer auf subtile Weise, mehr auszugeben, als sie es sonst tun würden. Und Marken hoffen, dass die Leute auch nach der Weihnachtszeit mehr – oder Vollversionen – von dem kaufen, was ihnen gefällt.

Adventskalender müssen nicht nur für Weihnachten sein, sagt Mogelonsky, also erwägen Sie, sich jetzt einzudecken, um Countdowns für zukünftige Geburtstage, Schulabschlüsse oder andere besondere Anlässe zu erhalten.

„Statt eines großen Geschenks, zieh es heraus“, fügt sie hinzu. „Verlangsame die Zeit ein wenig, indem du die Tage zählst, bis das passiert.“