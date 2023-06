Wer hat Angst vor den großen bösen Bots? Viele Leute, wie es scheint. Hunderte von Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und politischen Entscheidungsträgern haben kürzlich öffentliche Erklärungen abgegeben oder offene Briefe unterzeichnet, in denen sie vor den katastrophalen Gefahren der künstlichen Intelligenz warnten, vom Deep-Learning-Pionier Geoffrey Hinton bis zum kalifornischen Kongressabgeordneten Ted Lieu.

Wir waren schon einmal hier: Der KI-Untergang folgt dem KI-Hype. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Was einst extreme Ansichten waren, sind heute Mainstream-Gesprächsthemen und erregen nicht nur Schlagzeilen, sondern auch die Aufmerksamkeit der führenden Politiker der Welt.

Ist KI wirklich (noch) gefährlicher geworden? Und warum schlagen jetzt die Leute, die diese Technologie eingeführt haben, Alarm? Oder ist das drohende Gespenst der Regulierung schuld? Lesen Sie die ganze Geschichte.

—Will Douglas Heaven

Wie Klimaanfälligkeit und die digitale Kluft zusammenhängen

Als Monica Sanders durch einkommensschwache Viertel in den USA spazierte, ist ihr ein Muster aufgefallen. Der außerordentliche Professor für Rechtswissenschaften an der Georgetown University misst WLAN-Geschwindigkeiten im Rahmen eines Projekts, das Verbindungen zwischen einer Vielzahl von Indikatoren an der Schnittstelle von Internetverfügbarkeit, Umweltrisiko und historischer Rassenungleichheit herstellt.