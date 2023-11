Erklärt: Könnte die schlechte Luftqualität in Delhi den IStGH dazu zwingen, das Spiel Bangladesch gegen Sri Lanka abzusagen?

Von der Konsultation von Lungenärzten bis hin zur Aufforderung an die Spieler, drinnen zu sitzen, unternehmen das ICC und die Veranstalter auch andere Schritte, um den Spielern zu helfen

Andrew Fidel Fernando

Ein Blick auf das India Gate durch Smog und Luftverschmutzung in Delhi AFP über Getty Images

Was passiert, wenn die Luftqualität in Delhi gefährlich ist? Wird Bangladesch weiterhin gegen Sri Lanka spielen? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen

Die Protokolle des IStGH

Seit dem Delhi-Test 2017 zwischen Sri Lanka und Indien, bei dem sich viele Spieler nach Einsätzen auf dem Spielfeld übergeben hatten und andere Atemprobleme gemeldet hatten, hat der ICC Richtlinien erarbeitet, nach denen schlechte Luftqualität genauso behandelt wird wie Wetterereignisse, die das Spiel behindern oder die Sicherheit der Spieler gefährden, beispielsweise durch Regen oder Blitzschlag.

Das bedeutet, dass die Luftqualität von BCCI-Mitarbeitern über Handgeräte im Stadion überwacht wird (die nächste Messstation ist über einen Kilometer entfernt) und diese Messwerte an das medizinische Personal des ICC sowie an das medizinische Personal beider Bangladesch übermittelt werden und Sri Lanka-Teams. Spieloffizielle haben bereits Richtlinien dazu, welche Luftqualitätsbedingungen für das Spiel geeignet sind.

Der Wert, unter dem es gemäß den ICC-Richtlinien und dem medizinischen Personal Sri Lankas sicher ist, zu spielen, ist ein AQI von 200. Dies ist jedoch kein harter Grenzwert (wie die Richtlinien für weite Bälle auf einem Spielfeld). Ärzte werden das Feedback der Spieler wahrscheinlich sehr ernst nehmen.

Was passiert am Spieltag?

Während die Überwachung im Stadion selbst läuft, werden die Spieloffiziellen in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal einen Anruf entgegennehmen, wenn die Bedingungen für das Spiel geeignet sind. Da die Luftqualität vom ICC im Wesentlichen als Teil des Wetters betrachtet wird, wird der Wurf voraussichtlich um 13:30 Uhr Ortszeit stattfinden, und solange der ICC und das medizinische Personal die Luftqualität für spieltauglich halten, wird das Spiel stattfinden Beginn um 14 Uhr.

Wenn die Bedingungen nicht geeignet sind, beobachten die Offiziellen die Messwerte, bis sich die Bedingungen ausreichend verbessern, um das Spiel zu ermöglichen. Genau wie bei Regen oder einem nassen Außenfeld wird die zusätzliche Zeit, die in ein Cricketspiel eingebaut wird, bei Bedarf aufgebraucht, und wenn diese erschöpft ist, beginnt das Spiel, Overs zu verlieren.

Wenn ein ODI nicht abgeschlossen werden kann (jedes Team müsste mindestens 20 Overs schlagen, damit es als abgeschlossener ODI gilt), erhalten die Teams jeweils einen Punkt aus dem Spiel.

Das srilankische Team trainiert bei dunstigem Wetter ICC über Getty Images

Wie können Veranstalter helfen?

Sie werden die Spieler dazu auffordern, in den Umkleidekabinen zu bleiben, wo Luftreiniger in Betrieb sein werden, und nicht in der Außenbank, wo normalerweise diejenigen sitzen, die vor allem Getränke anbieten. Sie werden auch Sprinkler einsetzen, um die Schadstoffe im unmittelbaren Spielbereich zu senken. Regen hat oft dazu beigetragen, Schadstoffe in der Luft erheblich zu reduzieren, aber in welchem ​​Umfang und für wie lange Sprinkler das Gleiche bewirken können, ist unklar.

Bei diesem Test 2017 trugen auch viele Spieler aus Sri Lanka Masken, als sie das Außenfeld betraten. Im Vorfeld dieses Spiels wurden viele Spieler aus Bangladesch und Sri Lanka gesehen, die Masken trugen, was die Ärzte empfohlen hatten.

Gab es schon einmal ein durch Umweltverschmutzung verkürztes Spiel?

Obwohl es bei diesem Test im Jahr 2017 zu langen medizinischen Verzögerungen kam, gab es keine begrenzten internationalen Tests, die aufgrund der Umweltverschmutzung verkürzt wurden. Cricket tappt hier gewissermaßen im Dunkeln. Obwohl das ICC einen Pulmonologen (Lungenspezialisten) konsultiert, gibt es nicht viele Daten darüber, was sichere Luftqualitätsbedingungen für Cricket darstellen, insbesondere angesichts der unterschiedlichen kardiovaskulären Belastungen für schnelle Bowler, Batter, Spinner und Wicketkeeper.

Woher kommt das? tatsächlich Kricket?

Beide Teams haben versucht, vor diesem Spiel so viele Trainingseinheiten wie möglich zu absolvieren, auch weil beide von ihren Heimfans als zu schwach wahrgenommen werden und das Gefühl haben, sie müssten hart arbeiten. Da die Qualifikation zur Champions Trophy auf dem Spiel steht, braucht Bangladesch mehr als Sri Lanka (Bangladesch hat bei dieser Weltmeisterschaft zwei Punkte), aber Sri Lanka möchte auch die Chance auf zwei Punkte haben.

Was hat das Team zur Luftqualität gesagt?

Sri Lankas Teammanager Mahinda Halangoda: „Wir werden uns auf jeden Fall den Index ansehen. Wir werden uns vom IStGH leiten lassen. Sie haben hier ein medizinisches Gremium. Wir werden uns von ihren Anweisungen leiten lassen. Als wir heute hierher kamen, trugen wir Masken, und uns wurde gesagt, dass wir Masken tragen sollen. Es hängt davon ab, wie der Außenindex ist, und dann werden wir einen Anruf tätigen.“

Bangladeschs Trainerin Chandika Hathurusinghe: „Die Luftqualität beeinträchtigt beide Mannschaften. Sie ist nicht ideal. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen unter den Bedingungen spielen, die vor uns liegen.“