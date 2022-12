ERKLÄRER: Was Sinemas Wechsel für den Senat bedeutet





WASHINGTON (AP) – Der Wechsel von Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona von der Demokratin zur Unabhängigen wird das Kräfteverhältnis im Senat nicht verändern. Aber es könnte ihr politisches Schicksal in der Heimat beeinträchtigen.

Sinema sagt, dass sie nicht mit den Republikanern des Senats streiten wird, also werden die Demokraten nächstes Jahr immer noch die Mehrheit halten. Und es wird erwartet, dass sie weiterhin die meisten ihrer Stimmen bei den Demokraten abgibt, während sie sich in bestimmten Themen distanziert.

„Für mich wird sich nichts ändern“, erklärte Sinema in einem Video, in dem sie ihre Entscheidung ankündigte.

Ein Blick darauf, was die Entscheidung von Sinema bedeutet:

WAS DAS FÜR DEN SENAT BEDEUTET

Wenig. Die Demokraten werden weiterhin das Sagen haben, und das Tagesgeschäft wird sich für den Mehrheitsführer Chuck Schumer nicht ändern. Sinema hat immer noch ihre Mandate im demokratischen Ausschuss inne, was bedeutet, dass sie die Parteistruktur nicht zu sehr auf den Kopf stellen kann.

Es ist unklar, wie genau die Parteienbilanz des Senats aussehen wird und ob sie immer noch mit den Demokraten parteiieren wird – was bedeutet, dass sie zu ihren Reihen gezählt würde. Wenn sie das tut, werden die Demokraten eine Mehrheit von 51 zu 49 haben. Wenn sie dies nicht tut, wäre das Gleichgewicht 50-49, wobei Sinema als unabhängig stimmen würde. In jedem Fall werden die Demokraten die Mehrheit haben.

„Wir werden unsere neue Mehrheit in den Ausschüssen beibehalten, unsere Vorladungsbefugnis ausüben und in der Lage sein, Nominierte ohne Entlastungsstimmen zu löschen“, sagte Schumer in einer Erklärung zu Sinemas Entscheidung.

WAS ES FÜR DIE DEMOKRATISCHE AGENDA BEDEUTET

Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass Sinemas Schritt den Weg der Partei nach vorne ändern wird, insbesondere jetzt, da die Republikaner in der Mehrheit des Repräsentantenhauses sein werden und nur wenige Gesetze den Kongress passieren werden.

Sinema hat immer auf unabhängige Weise abgestimmt – sie hat sich für einige Prioritäten der Partei eingesetzt, wie die gleichgeschlechtliche Ehe, an deren Verhandlungen sie letzte Woche vor der Verabschiedung des Senats maßgeblich beteiligt war, und gegen andere, wie eine Erhöhung des Mindestlohns. Sie und Sen. Joe Manchin, DW.V., halfen in den ersten zwei Jahren seiner Präsidentschaft, einen Großteil der Sozialausgaben-Agenda von Präsident Joe Biden zu verwässern.

Sie hat im Allgemeinen auch für Bidens Exekutiv- und Justiznominierungen gestimmt.

WAS DAS FÜR SINEMA BEDEUTET

Was es für Sinema in Arizona bedeutet, ist eine schwierigere Frage.

Die Demokraten werden wahrscheinlich eine neue Kandidatin aufstellen und sie 2024 in ein Drei-Wege-Rennen zur Wiederwahl stellen, wenn sie sich entscheidet, erneut zu kandidieren. Die Wähler werden entscheiden, ob ihnen ihr unabhängiger Stil, der dem verstorbenen Senator John McCain nachempfunden ist, gefällt, oder ob sie einen rechten oder linken Partisanen bevorzugen.

„Mein Ansatz ist in Washington selten und hat Anhänger beider Parteien verärgert“, sagte sie.

Mary Clare Jalonick, The Associated Press