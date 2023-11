Erkenntnisse vom Wahltag 2023 in Amerika





CNN

—



Bei all dem Lärm und der Wut rund um die Wahlen am Dienstag gab es ein klares Signal: Abtreibungsrechte sind politisch beliebt, egal wo oder wann sie auf dem Wahlzettel stehen.

Und das ist, egal wie man es aufschlüsselt, eine gute Nachricht für die Demokraten, da die Parteien ihre Strategien für die Wahlen 2024 planen.

Gouverneur Glenn Youngkin – der Republikaner aus Virginia, der glaubte, mit dem Versprechen „angemessener“ Abtreibungsbeschränkungen eines der hartnäckigsten Probleme der amerikanischen Politik lösen zu können – wird keine von der GOP kontrollierte Legislative im Commonwealth leiten, die der Partei die Kontrolle verweigerte den Senat des Bundesstaates und machte sowohl seinem Plan für ein 15-wöchiges Abtreibungsverbot als auch den Gerüchten, dass er eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 anstreben könnte, ein schnelles Ende.

Unterdessen erklärten die Wähler in Ohio mit der Verabschiedung einer Wahlmaßnahme entschieden, dass sie ein verfassungsmäßig geschütztes Recht auf Abtreibung wollten – nur wenige Monate nachdem sie eine andere Maßnahme abgelehnt hatten, die es ihnen erschwert hätte, das Recht auf Abtreibung zu schützen.

Und in Kentucky besiegte der demokratische Gouverneur seinen republikanischen Herausforderer, einen Generalstaatsanwalt mit engen Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nach einem Wahlkampf, in dem Abtreibung zum Brennpunkt wurde.

Der Erhalt der Kontrolle über den Senat des US-Bundesstaates Virginia vollendete einen Hattrick belebender Ergebnisse für die Demokraten, die eine entmutigende Woche mit mehreren Umfragen, darunter einer neuen von CNN, hinter sich haben, die zeigen, dass Präsident Joe Biden im Falle einer Wahl vor einem harten Kampf gegen Trump stehen könnte 2020 Rückkampf im Jahr 2024.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus einem starken Wahlabend für die Demokraten:

Angesichts der jüngsten Geschichte der Präsidentschaftswahlen in Ohio werden die Wahlergebnisse am Dienstagabend wahrscheinlich nichts an der Gleichung für Biden im Jahr 2024 ändern. Aber wie wäre es mit Senator Sherrod Brown? Der Demokrat aus Ohio steht nächstes Jahr vor einer schwierigen Wiederwahl, aber die Ergebnisse aus dem Buckeye State könnten ihm Auftrieb geben.

Das Abtreibungsrecht ist für die Demokraten bereits ein nachweislicher politischer Gewinner und hat seinen Platz als treibende Kraft bei den Wahlen im nächsten Jahr weiter gefestigt, als die Wähler in Ohio, einem zunehmend konservativen Bundesstaat, der zweimal für Trump gestimmt hat, am Dienstag eine Abstimmungsmaßnahme verabschiedeten, mit der sie in der Landesverfassung verankert wurden.

Sowohl die roten als auch die blauen und violetten Bundesstaaten haben grünes Licht für ähnliche Vorschläge gegeben und festigen damit einen Trend, der den Erwartungen der Parteien widerspricht und einen übergroßen Einfluss auf die Bundestagswahlen im nächsten Jahr haben könnte.

Letzten Endes wären die Republikaner aus Ohio jedoch möglicherweise leicht davongekommen. Ihr Referendum fand jetzt statt, in einem Nebenjahr, in dem es keine Abstimmung über ein landesweites Amt oder einen Präsidenten gab. Andere republikanische Parteien in den Bundesstaaten haben möglicherweise nicht so viel Glück.

In Arizona sammeln Aktivisten Unterschriften für eine Wahlinitiative im Jahr 2024, die den Wählern in diesem Jahr eine ähnliche Frage wie in Ohio stellen wird – eine Entwicklung, die die Republikaner dort bereits beunruhigt.

„Die heutigen Ergebnisse in Ohio sollten jeden Republikaner in einem Staat erschrecken, in dem im Jahr 2024 über eine Abtreibungsfrage abgestimmt wird“, sagte Barrett Marson, republikanischer Stratege aus Arizona, gegenüber CNN. „Abtreibungsinitiativen steigern sowohl die Wahlbeteiligung der Demokraten als auch zwingen die Republikaner, über ein Thema zu sprechen, bei dem sie auf der falschen Seite der Wählerschaft stehen.“

Eine Handvoll potenzieller Swing States, darunter Pennsylvania, Iowa, Florida und Colorado, könnten neben den Präsidentschaftskandidaten im nächsten Jahr Abtreibungsrechtsmaßnahmen auf ihren Stimmzetteln haben.

Glenn Youngkin und Virginia stießen gegen eine Wand



Der Youngkin-2024-Zug geriet am Dienstag ins Wanken, als die Wähler Virginias dem Gouverneur und seiner Partei die ersehnten Parlamentsmehrheiten verweigerten.

Das bedeutet, dass es kein 15-wöchiges Abtreibungsverbot gibt, das Youngkin als „vernünftige“ Lösung unterstützte, die, wie er sagte, die Wut der Amerikaner dämpfen würde, die mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Roe vs. Wade letztes Jahr aufzuheben, nicht einverstanden waren.

Es zerstreut wahrscheinlich auch Gerüchte, dass Youngkin, der immer darauf bestanden hat, keine Ambitionen zu haben, nördlich von Virginia zu ziehen, versuchen wird, spät in die Präsidentschaftsvorwahlen der GOP 2024 einzuziehen. Die dortige Logik beruhte auf der Fähigkeit des Gouverneurs, eine Koalition zu bilden, die Rechtsaußen, Mitte-Rechts und rein zentristische Wechselwähler umfasste – oder etwas Ähnliches, das ihm 2021 die Gouverneursvilla einbrachte.

Aber da CNN prognostiziert, dass die Demokraten von Virginia die Kontrolle über den Senat des Bundesstaates behalten und das Abgeordnetenhaus umdrehen werden, scheint Youngkins Macht an ihre Grenzen gestoßen zu sein.

Der Demokrat Andy Beshear gewann in Kentucky die Wiederwahl. Aber wer hat verloren?



Andy Beshear gewann am Dienstag eine zweite Amtszeit in einem Bundesstaat, in dem Trump im Jahr 2020 mehr als 25 Punkte Vorsprung hatte.

Jetzt beginnt der eigentliche Kampf.

Daniel Camerons Niederlage wird von Trump befürwortet, aber oft als McConnells Schützling bezeichnet und wird innerhalb der Republikanischen Partei für viel Schuldzuweisungen sorgen. Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wandte sich kurz nach Schließung der Wahllokale an den ehemaligen Präsidenten und nannte das Ergebnis „einen weiteren Verlust für Trump“.





00:57 – Quelle: CNN Hören Sie den amtierenden demokratischen Gouverneur Andy Beshear nach seiner Wiederwahl sprechen

„Die Niederlage wird für die Republikaner nur dann enden, wenn wir Donald Trump loswerden“, twitterte Christie in einer Vorschau seiner Botschaft an die Vorwahlwähler am Mittwochabend während der dritten Präsidentschaftsdebatte der GOP. „Trump – Verlierer in den Jahren 18, 20, 21, 22 und jetzt 23.“

Trump wird die Sache wahrscheinlich anders sehen, aber die Realität könnte sein, dass keiner der hochrangigen Führer der Republikanischen Partei einen direkten Einfluss auf die Wählerschaft von Kentucky hatte, die Beshear regelmäßig gute Noten für seine Arbeit gegeben hat und darüber offenbar besorgt war Camerons Haltung zur Abtreibung.

Letztes Jahr lehnten die Wähler in Kentucky eine Wahlmaßnahme ab, die den verfassungsmäßigen Schutz der Abtreibung verweigert hätte. Während des Wahlkampfs kritisierte Beshear Cameron, den Generalstaatsanwalt, weil dieser das derzeit geltende strenge Gesetz unterstütze, das keine Ausnahmen für Fälle von Vergewaltigung oder Inzest vorsehe.

Die Partei des Präsidenten konnte am Dienstagabend eine Reihe hochkarätiger Siege verbuchen, wobei demokratische Kandidaten und demokratische Themen große Wählerstimmen gewannen.

Dennoch war es eine enttäuschende Woche für Biden, der in mehreren Umfragen im Jahr 2024 am hinteren Ende landete. Laut einer neuen CNN-Umfrage unter registrierten Wählern lagen Trump, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, in hypothetischen Duellen gegen den Präsidenten alle, wenn auch knapp, vorne.





01:26 – Quelle: CNN „Schockierend“: Van Jones antwortet auf neue Trump-Biden-Umfrage

Ein ähnlich düsteres Bild ergaben Umfragen zum US-Bundesstaat, die von der New York Times und dem Siena College durchgeführt und am Wochenende veröffentlicht wurden.

Aber zumindest für eine Nacht glaubte die Biden-Kampagne, sie hätte Grund zum Jubeln.

Nachdem Beshear dafür gesorgt hatte, dass Kentucky und Ohio das Abtreibungsrecht in ihrer Landesverfassung verankerten, verschickte Bidens Wahlkampfmanager eine Erklärung (an Reporter) und eine E-Mail (an Unterstützer), in der er die Ergebnisse bekannt gab.

„In Hunderten von Rennen, seit Donald Trumps konservative Ernennung zum Obersten Gerichtshof Roe v. Wade gestürzt hat, haben wir gesehen, dass sich die Amerikaner mit überwältigender Mehrheit auf die Seite von Präsident Biden und der Vision der Demokraten für dieses Land gestellt haben“, schrieb Biden-Wahlkampfmanagerin Julie Chavez Rodriguez, nachdem sie gegen „die …“ gewettert hatte gefährlicher MAGA-Extremismus, der die heutige Republikanische Partei auf allen Ebenen definiert.“

Direkte Abstimmungen zu wichtigen Themen korrelieren selten mit der Leistung der Kandidaten, selbst wenn diese Kandidaten auf der rechten Seite der öffentlichen Meinung stehen. Aber eine weitere Wahlrunde, bei der das Abtreibungsrecht parteiübergreifend gewinnt, ist eindeutig eine gute Nachricht für einen Präsidenten, der sie nach diesen letzten Wochen nutzen kann.

Geschichtsträchtige Siege in Rhode Island und Philadelphia



Die Regierung wird ein wenig mehr wie die Regierte aussehen, nachdem alle Ergebnisse am Dienstagabend vorliegen.

Zunächst einmal ist der Demokrat Gabe Amo der voraussichtliche Gewinner der Sonderwahlen zum Kongress in Rhode Island. Er wird der erste Schwarze sein, der den Staat im Kongress vertritt.

„Als erster Schwarzer, der Rhode Island im Kongress vertritt, und als bewährter, engagierter Anführer wird Gabe eine wichtige Stimme im demokratischen Caucus und im Repräsentantenhaus sein“, sagte das Wahlkampfkomitee des Demokratischen Kongresses in einer Erklärung.

Und in Philadelphia wird die ehemalige Stadträtin Cherelle Parker die erste Frau sein, die die Stadt der brüderlichen Liebe leitet.

Sie wird die vierte schwarze Bürgermeisterin der Stadt sein – und die 100. in ihrer langen Geschichte.