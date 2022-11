Erkenntnisse aus den Zwischenwahlen 2022

CNN

—



Der Kampf um die Kontrolle über den Kongress nimmt allmählich Gestalt an, da in Wettkämpfen im ganzen Land Stimmen ausgezählt werden.

Die Republikaner drehten die von den Demokraten gehaltenen Sitze im Repräsentantenhaus in Florida, Georgia und Virginia um. Aber mehrere demokratische Amtsinhaber, darunter zwei Mitglieder des Repräsentantenhauses in Virginia, haben Wettkämpfe gewonnen, und andere führten – ein Zeichen dafür, dass die Republikaner einen Vorteil haben, aber nicht die Welle, die sie sich landesweit erhofft hatten.

Der Kampf um die Kontrolle über den Senat bleibt eng, wobei beide Parteien an konkurrierenden Sitzen festhalten: Demokraten in New Hampshire und Colorado; Republikaner in North Carolina und Ohio.

In Florida tobte jedoch der republikanische Gouverneur Ron DeSantis – er drehte stark lateinamerikanische Grafschaften um, die historisch gesehen Hochburgen der Demokraten auf dem Weg zu einem Wiederwahlsieg waren, der als Startrampe für eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 dienen könnte.

CNN-Analyst: Folgendes könnte der prognostizierte Sieg von DeSantis für die GOP bedeuten

Hier sind sechs frühe Takeaways, wenn die Stimmen in wichtigen Rennen gezählt werden:

Sowohl Demokraten als auch Republikaner verteidigten erfolgreich wichtige Sitze im Senat, da sich der Weg beider Parteien zu einer Mehrheit in der gleichmäßig geteilten Kammer verengte.

Maggie Hassan, Senatorin aus New Hampshire, und Michael Bennet, Senator aus Colorado, konnten die Demokraten aufatmen lassen, prognostizierte CNN.

Bei den Republikanern gewann unterdessen der Abgeordnete Ted Budd den Sitz des ausscheidenden Richard Burr seiner Partei im Senat von North Carolina, während der Autor und Risikokapitalgeber JD Vance im Wettbewerb um den Sitz des ausscheidenden Republikaners Rob den Senatssitz von Ohio mit dem Abgeordneten Tim Ryan besiegte Portmann.

Verluste in einem dieser Rennen hätten die Hoffnungen der Verliererpartei auf den Gewinn des Senats fast zunichte gemacht.

Jetzt steht eine Handvoll wichtiger Rassen kurz davor, über die Kontrolle des Senats zu entscheiden. Demokraten verteidigen Sitze in Arizona, Georgia und Nevada, während Republikaner Sitze in Pennsylvania und Wisconsin verteidigen.

Der politische Direktor von CNN schlüsselt das wichtigste Thema für die meisten Wähler auf 03:40



– Quelle: CNN



Drei von den Demokraten kontrollierte Hausrennen in Virginia wurden weithin als Frühwarnsignal für die Ergebnisse der Nacht angesehen. Da alle Hausbezirke im Commonwealth von CNN prognostiziert werden, deuten die Ergebnisse auf eine Nacht hin, in der die Demokraten das Haus verlieren könnten – aber keiner Welle im Stil von 2014 gegenüberstehen würden.

Demokraten hielten Sitze in zwei Distrikten in Virginia, die Biden 2020 gewann.

CNN prognostizierte, dass die Demokratin Jennifer Wexton ihr Wiederwahlangebot im 10. Bezirk von Virginia gewonnen hat. Die Republikaner hofften, dass Wexton am Dienstag fallen könnte, wenn die Nacht für die Demokraten besonders schlecht war.

In einem noch wettbewerbsintensiveren Rennen gewann die von CNN projizierte Abgeordnete Abigail Spanberger auch die Wiederwahl im 7. Bezirk von Virginia. Spanberger wurde weithin als gefährdeter Amtsinhaber angesehen, insbesondere nachdem der Republikaner Glenn Youngkin den Distrikt in seiner erfolgreichen Gouverneurskampagne im Jahr 2021 getragen hatte.

Aber die Demokraten verloren im Südosten von Virginia, wobei CNN prognostizierte, dass die republikanische Senatorin Jen Kiggans die demokratische Abgeordnete Elaine Luria besiegte.

„Ich war 2010 im Weißen Haus, als die große Welle hereinbrach. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich nicht so an“, sagte David Axelrod, der oberste politische Berater des ehemaligen Präsidenten Barack Obama.

Scott Jennings, ein republikanischer Aktivist und CNN-Mitarbeiter, sagte, ob die Ergebnisse eine Welle oder nur eine leichte Verschiebung im Repräsentantenhaus seien, die Auswirkungen auf die Regierung von Präsident Joe Biden seien die gleichen.

„Ob es eine Welle, eine Welle oder wie auch immer Sie es nennen wollen, das Versehen wird sich gleich anfühlen“, sagte Jennings.

Luria, ein Mitglied des Auswahlausschusses des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 untersuchte, verlor ihren Sitz im Repräsentantenhaus in Virginia Beach, prognostizierte CNN.

Lurias Niederlage gegen Kiggans, einen Veteranen der republikanischen Marine, war der jüngste Beweis dafür, dass die anhaltende Konzentration auf den Aufstand – auch wenn er Licht auf ein dunkles Kapitel in der Hauptstadt der Nation wirft – ein politischer Anker für die Beteiligten ist.

Luria hatte den ehemaligen GOP-Abgeordneten Scott Taylor in den Jahren 2018 und 2020 besiegt. Aber der Distrikt war für die Republikaner bei der Neuverteilung des Distrikts etwas günstiger geworden: Biden trug die vorherige Version um 5 Punkte und hätte den neuen Distrikt um 2 Punkte verloren.

Und Luria lieferte den neuesten Beweis dafür, dass die Wähler diejenigen nicht belohnen, die an dem Ausschuss beteiligt sind, der den Aufstand untersucht. Die Wyoming-Abgeordnete Liz Cheney wurde in einer Vorwahl von der von Trump unterstützten Herausforderin Harriet Hageman in die Flucht geschlagen, während die republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger aus Illinois und die Abgeordnete Stephanie Murphy, eine Demokratin aus Florida, beide in den Ruhestand gingen, anstatt eine Wiederwahl anzustreben.

Gouverneur Ron DeSantis führte ein dominantes republikanisches Ticket in Florida an – und lieferte bei seinem Sieg über den Demokraten Charlie Crist in einer Nacht, die ihm ein starkes Argument liefert, wenn er die Präsidentschaftsnominierung der GOP für 2024 anstrebt, historische Margen auf demokratischem Territorium.

Die leichten Siege von DeSantis, der mit 92 % der geschätzten Stimmen mit fast 20 Prozentpunkten Vorsprung führte, und Senator Marco Rubio, der 17 Punkte vorn lag, reichten aus, um Floridas Status als nationaler Vorreiter in Zweifel zu ziehen.

Das auffälligste Ergebnis – und eines, das die Breite der Anziehungskraft von DeSantis in den Augen der Wähler des Sunshine State demonstriert – kam in Miami-Dade County, das stark hispanisch und historisch eine große Quelle demokratischer Stimmen ist.

Dort hatten die Republikaner in den vergangenen Jahren zugelegt: Hillary Clinton besiegte dort 2016 Ex-Präsident Trump um 29 Prozentpunkte. DeSantis schnitt im Rennen um den Gouverneur 2018 etwas besser ab und verlor die Grafschaft um 21 Punkte. Trump hat dort im Jahr 2020 Fortschritte gemacht und verlor nur um 8 Punkte. Aber ein GOP-Kandidat für das Amt des Gouverneurs hatte Miami-Dade County seit Jeb Bush im Jahr 2002 nicht mehr gewonnen.

Die politische Realität ist einfach: Demokraten haben keinen realistischen Weg zum Sieg bei landesweiten Rennen in Florida ohne große Siege in Miami-Dade County. Diese Realität macht das Ergebnis der Grafschaft zu einem Ausrufezeichen für eine dominante GOP-Leistung.

Der Sieg von DeSantis kommt, während ein Kampf um die Zukunft der Republikanischen Partei Gestalt annimmt, wobei Trump nächste Woche eine mögliche Ankündigung für 2024 signalisiert. Ausgangsumfragen in Florida zeigten, dass 45 % der Wähler des Bundesstaates eine Kandidatur von DeSantis für das Präsidentenamt begrüßen würden, verglichen mit 33 %, die eine Kandidatur von Trump im Jahr 2024 wünschen.

In einer Siegesrede am Dienstagabend gab DeSantis einen Einblick, wie er sein Gouverneursamt einem nationalen Publikum beschreiben könnte. Er warb für seine Weigerung, während der Covid-19-Pandemie Sperren zu verhängen, und sagte, Florida sei „ein Zufluchtsort der Vernunft, als die Welt verrückt wurde“. Er beschrieb den Zustand auch als „wo das Erwachen zum Sterben hingeht“ und „ein Hoffnungsschimmer, dass noch bessere Tage vor uns liegen“.

Die Republikaner hofften, 2020 auf Trumps Vormarsch bei den Latino-Wählern aufbauen zu können, ein Trend, der die politische Landschaft in mehreren Swing-Staaten umgestalten könnte, wenn er anhält.

Das stärkste frühe Signal dafür, dass die GOP weiterhin Gewinne erzielt hatte, kam aus Miami-Dade County, der Heimat einer großen kubanischen Bevölkerung.

Aber Latinos sind kein Monolith, und auch in Florida gab es wichtigere Anzeichen: Eine weitere traditionelle Hochburg der Demokraten, die von DeSantis gewonnen wurde, war Osceola County, ein mehrheitlich Latino-County südlich von Orlando mit einer stark puertoricanischen Bevölkerung.

Es wird jedoch eine Weile dauern, um vollständig abzuschätzen, ob diese GOP-Gewinne außerhalb von Florida stattfinden.

Ein wichtiger Maßstab werden drei wettbewerbsfähige Hausrennen in Texas sein, wo die GOP hofft, dass kulturell konservative Wähler im Rio Grande Valley ihren Weg gehen werden.

Arizona und Nevada, beides konkurrenzfähige Bundesstaaten mit einer bedeutenden Latino-Bevölkerung, sind ebenfalls wichtig zu beobachten. Dasselbe gilt für eine Flut von House-Rennen in Kalifornien, bei denen es Tage oder Wochen dauern kann, bis die Gewinner feststehen.

Auf und ab des Stimmzettels, in roten und blauen Staaten, feiern Kandidaten beider Parteien wegweisende Siege.

In Massachusetts steht Maura Healey, Generalstaatsanwältin der Demokraten, kurz davor, die erste gewählte Gouverneurin des Staates und die erste lesbische Staatsanwältin des Landes zu werden. Die Republikanerin Sarah Huckabee Sanders, ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses von Trump, ist zur ersten weiblichen Gouverneurin von Arkansas gewählt worden. Und der Demokrat Wes Moore aus Maryland wird der erste schwarze Gouverneur des Staates.

Massachusetts wählte seine erste Gouverneurin. Hören Sie von anderen Gouverneurspremieren

Alabamas Katie Britt, eine republikanische ehemalige Beraterin des pensionierten Senators Richard Shelby, wird ihn nächstes Jahr ersetzen und am Dienstag die Wahl gewinnen, um die erste weibliche US-Senatorin des Staates zu werden.

Die demokratische Abgeordnete Summer Lee wird die erste schwarze Frau sein, die aus Pennsylvania in den Kongress gewählt wird.

Florida hat auch das jüngste Mitglied des Repräsentantenhauses aller Zeiten, den 25-jährigen Maxwell Alejandro Frost, gewählt, der nun auf dem Weg ist, der erste Kandidat der Generation Z für ein Bundesamt zu werden.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.