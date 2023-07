Beim Eritrea-Festival in Gießen kam es am Samstag zu Ausschreitungen. Mehrere Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Beim Eritrea-Festival in Gießen kam es am Samstagmorgen in der ganzen Stadt zu zahlreichen Ausschreitungen. Bereits vor Beginn nahm die Polizei rund 60 Personen in Gewahrsam. Am Nachmittag meldete die Polizei 22 verletzte Beamte.

Im vergangenen Jahr kam es beim Eritrea-Festival zu gewalttätigen Ausschreitungen Gießen. Damals wurden 26 Menschen verletzt, darunter auch Polizisten. Deshalb hat die Polizei dieses Jahr Vorkehrungen getroffen. Mehr als 1.000 Beamte sowie ein Wasserwerfer und ein Hubschrauber seien im Einsatz, sagte Polizeisprecher Christopher Pfaff am Samstagmorgen in einem Videobeitrag auf Twitter. Eine „große Zahl von Einsatzkräften“ habe den Vormarsch einiger Personengruppen zum Festgelände an den Hessenhallen verhindern können.

Seit 5.30 Uhr war an verschiedenen Orten in der Stadt geschlossen Unruhen und Angriffe auf Polizisten. Gruppen von Menschen bewarfen die Beamten mit Steinen und Flaschen, zündeten Rauchbomben, rissen Zäune nieder und versuchten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Einige gerieten in Streit mit den Einsatzkräften, die daraufhin Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzten. Von einer Brücke sollen Gegenstände auf die Straße geworfen worden sein. Autofahrer sollen bedroht und Autos beschädigt worden sein. Nach Angaben der Polizei wurden bis zum Nachmittag 22 Einsatzkräfte unter anderem durch Steinwürfe verletzt.

„Aufgrund der derzeit dynamischen Lage empfehlen wir der Bevölkerung, Stadtgebiet sollte vermieden werden, da viele Polizeikräfte im Einsatz sind (…). „Wenn Sie heute keine dringenden Besorgungen in der Gießener Innenstadt erledigen müssen, sollten Sie diesen Bereich umfahren“, so der Sprecher weiter.

Auf einem auf Twitter verbreiteten Video war zu sehen, wie ein Polizist über einem am Boden liegenden Mann kniete und ihm mehrmals auf die Wange schlug, weil er offenbar nicht mehr ansprechbar war. Gerüchte, dass der Mann durch Polizeigewalt getötet worden sei, wurden dementiert Polizei in einem Tweet: „Derzeit kursieren Meldungen, dass ein Teilnehmer der Störaktionen getötet wurde. Beweise dafür liegen uns derzeit nicht vor. Wir appellieren an Sie, solche Falschmeldungen nicht zu verbreiten.“

Später hieß es: „Während der Bekämpfungsmaßnahmen hatten Personen – vermutlich witterungsbedingt – gesundheitliche Probleme, die Erste medizinische Hilfe erhielten. Bitte verbreiten Sie keine ungesicherten Informationen, insbesondere keine Falschmeldungen.“

Erst am Nachmittag entspannte sich die Lage etwas. Eine ab 14 Uhr abgehaltene Kundgebung verlief ohne weitere Zwischenfälle. Insgesamt seien im Laufe des Tages mehrere Hundert Menschen kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Rund 200 Menschen wurden kurzfristig festgenommen, Dutzende wurden des Feldes verwiesen.

Der Festival, die an diesem Samstag beginnen und bis Sonntag dauern sollte, wurde angesichts der heftigen Proteste bei der Vorveranstaltung im vergangenen Sommer ebenfalls vom Ordnungsamt Gießen verboten. Doch das Verwaltungsgericht Gießen hob das Verbot auf. Dagegen wurden Beschwerden am Freitag vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof abgewiesen. Das Sicherheitskonzept des Veranstalters reiche aus, um den drohenden Gefahren für Veranstalter und Besucher entgegenzuwirken, erklärte der VGH zur Begründung. Eine Sprecherin der Stadt sagte, man bedauere die Entscheidung, arbeite nun aber mit der Polizei zusammen, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.

Das Eritrea-Festival ist innerhalb der eritreischen Gemeinschaft umstritten. Gegner werfen der Veranstaltung eine Nähe zur autoritären Führung des ostafrikanischen Landes vor. Seit der Unabhängigkeit Eritreas von Äthiopien vor rund 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki das Land mit einer Übergangsregierung. Afewerki ist zuletzt international in die Kritik geraten, weil die eritreische Armee laut mehreren UN-Berichten bis November 2022 an der Seite der äthiopischen Zentralregierung im äthiopischen Bürgerkrieg schwere Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Zudem sind viele bürgerliche Freiheiten im Land weitgehend eingeschränkt.

