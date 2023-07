Es ist eine Tragödie, die die Fans auch heute noch schockiert.

Vor zehn Jahren, am 13. Juli 2013, Freudeist der Breakout-Star Cory Monteith wurde im Fairmont Pacific Hotel in Vancouver als nicht ansprechbar aufgefunden. Später stellte sich heraus, dass seine Todesursache eine gemischte Drogentoxizität war, bei der Heroin und Alkohol in seinem Körper gefunden wurden. Er war 31 Jahre alt.

Nur einen Monat nach seinem frühen Tod drehte der Fox-Hit eine Hommagefolge mit dem Titel „The Quarterback“, die schließlich im Oktober desselben Jahres ausgestrahlt wurde.

„Es ist eine Episode, die ich einmal sehen konnte“, sagte der Schöpfer Ryan Murphy sagte und bemerkte, dass nach Monteiths Tod ein Gefühl der Freude verschwunden sei Freudeist eingestellt. „Und ich habe es nie wieder angeschaut.“

Lea Michele– Monteiths Freundin zum Zeitpunkt seines Todes – versteht diesen Schmerz. Tatsächlich hat sie die Folge noch nie gesehen. „Ich denke, wenn ich es mir nicht ansehe“, teilte sie zuvor mit, „fühlt es sich einfach so an, als wäre Finn immer noch da.“