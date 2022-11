Erinnerst du dich, als Grace Kelly exklusiv für Scorpios eine Party schmeißt?

Geschrieben von Leah Dolan, CNN

Eintauchen in die Archive der Popkulturgeschichte, „Remember When?“ ist eine neue Serie, die einen nostalgischen Blick auf die Promi-Outfits bietet, die ihre Epochen geprägt haben.

Man könnte annehmen, dass Grace Kellys 700-köpfige königliche Hochzeitszeremonie mit Prinz Rainier III von Monaco im Jahr 1956 der Höhepunkt ihres sozialen Vermächtnisses war. Aber 13 Jahre später, am Samstag, dem 15. November 1969, veranstaltete die amerikanische Filmstar-und-Prinzessin eine der eigenartigsten und extravagantesten Geburtstagsfeiern der Geschichte.

„The Scorpion Ball“, Kellys 40. Geburtstagsfeier zum Thema Horoskop, fand im Hotel Hermitage in Monte-Carlo, Monaco, statt.

Die Vorliebe des Schauspielers für Sternzeichen war lange bekannt: 1956 wurde die Hollywood-Astrologin und Horoskop-Kolumnistin Carroll Righter fotografiert, als sie Kelly während der Dreharbeiten zu einem ihrer letzten Filme, „The Swan“, am Set besuchte. Kurz nach ihrer Verlobung mit Rainier widmete Righter eine seiner Kolumnen in der Chicago Tribune der Förderung der astrologischen Kompatibilität des Paares und lieferte Einzelheiten zu Kellys Horoskop „der letzten Jahre“. Als Righter 1988 starb, führte sein Nachruf die Prinzessin von Monaco als eine seiner vielen prominenten Kunden auf.

Die berühmte Astrologin Carrol Righter wurde dokumentiert, als sie Grace Kelly 1956 am Set von „The Swan“ besuchte. Anerkennung: Everett Collection Inc./Alamy Stock Foto

Um das achte Sternzeichen herum zentriert, beinhaltete Kellys Feier ein paar eiserne Grundregeln: Die erste, eine strikte Gästeliste nur für Skorpione. Zu den Teilnehmern gehörten die schwedische Schauspielerin und Model Hjördis Paulina Genberg (geboren am 10. November 1919), die italienische Schauspielerin Virna Lisi (geboren am 8. November 1936) und der amerikanische Filmstar Rock Hudson (geboren am 17. November 1925). Zum Glück waren auch Ehepartner von Skorpionen erlaubt, ebenso wie Kellys Familienmitglieder.

Elizabeth Taylor war ein solcher Gast, dessen Anwesenheit durch Heirat gerechtfertigt war. Der berühmte Fisch war auch die Frau des walisischen Schauspielers Richard Burton, der am 10. November 1925 geboren wurde. Taylor nahm ihre Teilnahme an der Veranstaltung nicht auf die leichte Schulter und kam in einem glamourösen schwarzen Tiziani-Umhang an, der mit zwei diamantierten Skorpionen auf der Vorderseite und einem auf der Rückseite verziert war Kapuze. Jahre später erzielte das Abendcape 60.000 US-Dollar, als es 2011 von Christie’s versteigert wurde.

Elizabeth Taylor, ein Fisch mit einem Skorpion-Ehemann, wurde zu der Veranstaltung zugelassen und erschien in einem schwarzen Samtmantel mit Skorpion-Motiv. Anerkennung: Jack Garofalo/Paris Match Archive/Getty Images

Neben der vorgeschriebenen Kleiderordnung in Rot und Schwarz für ihre Gäste – die Farbpalette, die am häufigsten mit dem Skorpion-Zeichen in Verbindung gebracht wird – trugen die Kellner auf Kellys Party Puderperücken im Stil des 18. Jahrhunderts und samtrote Anzüge, die mit Paillettensternen bestickt waren himmlisches Thema und getragene silberne Kandelaber mit roten Kerzen.

Kelly selbst trug ein schulterfreies Balenciaga-Kleid aus schwarzem Samt mit zwei schwarzen Rosetten unter jedem Schlüsselbein aus der Herbst-Winter-Couture-Kollektion 1966 des Hauses. Sie schmückte das Kleid zusätzlich mit zwei in Diamanten eingefassten Rubinbroschen – abnehmbare Schnörkel von Kellys Hochzeitsgeschenk von Rainier, der Cartier Bains de Mer Tiara.

Kellys schwarzes, schulterfreies Samtkleid war Balenciaga Couture Herbst-Winter 1966, verziert mit Juwelen der Cartier Bains de Mer Tiara. Anerkennung: Jack Garofalo/Paris Match Archive/Getty Images

An den Wänden des Hotels Hermitage hingen Porträts anderer berühmter Skorpione, von Edgar Allen Poe bis Marie Antoinette. Die akribisch geplante Veranstaltung wurde mit einem gigantischen Fuschia-Kuchen gekrönt, der Berichten zufolge 166 Pfund wog und mit einem ominösen Ring aus goldenen Skorpionen sowie einer riesigen Version des Spinnentiers geschmückt war. Der Kuchen war anscheinend so riesig, dass er halbiert werden musste, um durch die Türen in den Speisesaal zu passen. Es war immerhin ihr letzter Geburtstag, oder wie Kelly in der Nacht gesagt haben soll: „Der letzte, den ich zugeben werde.“