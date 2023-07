In diesem Sommer müssen Sie daran denken, Ihren Sonnenschutz erneut aufzutragen. Das Tragen von Sonnenschutzmitteln ist wichtig, um Ihre Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Experten sind sich einig, dass Sie Ihren Sonnenschutz alle zwei Stunden erneut auftragen sollten, möglicherweise auch früher, wenn Sie draußen schwimmen oder schwitzen. Manchmal kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten, aber es gibt neue UV-Aufkleber, die angeblich dabei helfen sollen, sich daran zu erinnern.

Ich habe einige Marken von UV-Aufklebern getestet, die Ihnen zeigen, wann Ihr Sonnenschutzmittel Sie nicht mehr schützt. Um die genauesten Ergebnisse zu erzielen, habe ich diese UV-Aufkleber mit verschiedenen Arten von Sonnenschutzmitteln (mineralisch, chemisch und Kombinationen aus beidem) getestet. Die Ergebnisse waren unerwartet. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was Sie über das erneute Auftragen von Sonnenschutzmitteln wissen sollten und was Sie bei der Verwendung von UV-Aufklebern erwarten können.

Was sind UV-Aufkleber?

UV-Aufkleber erkennen ultraviolette Strahlung der Sonne. Wenn Sie Sonnenschutzmittel auf den Aufkleber auftragen, sollte dieser klar werden, sodass Sie vor schädlichen Strahlen geschützt sind. Aufkleber, die sich lila verfärben, machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie diesen Schutz verloren haben und erneut Sonnenschutzmittel auftragen müssen. Die Idee ist, dass diese Aufkleber Ihnen sagen, wann Sie erneut auftragen müssen, lange bevor Sie auf die altmodische Art und Weise gewarnt werden – einen brennenden, roten Sonnenbrand.

Ich habe getestet UV-Aufkleber von SpotMyUV. Sie sind leicht verfügbar unter Amazonas Und Ziel für etwa 15 $. Es sollte beachtet werden, dass ich es zuerst getestet habe UVIFY UV-Aufkleber, eine preisgünstige Alternative zu SpotMyUV. Diese Aufkleber haben bei mir nicht funktioniert und wurden auch nach mehreren Schichten Sonnencreme nicht klar. Zum Glück haben die SpotMyUV-Aufkleber für mich ihre Farben verändert.

Erinnern Sie sich daran, Ihren Sonnenschutz erneut aufzutragen.

SpotMyUV-Aufkleber testen nicht unbedingt die Wirksamkeit Ihres Sonnenschutzmittels oder den Lichtschutzfaktor. Das bleibt den High-Tech-Speziallaboren überlassen. Es kann Ihnen jedoch sagen, wann Ihr Sonnenschutzmittel Sie nicht mehr oder nicht mehr so ​​gut schützt.

Wie verwendet man UV-Aufkleber?

Ich habe sie auf meinem sonnigen Balkon getestet. Caroline Igo/CNET

Ich habe die Anweisungen auf der Rückseite des Beutels befolgt. Heben Sie zunächst die Aufkleber vom Papier ab und kleben Sie sie auf Ihren Oberarm oder eine andere Haut, die der Sonne ausgesetzt ist. Bedecken Sie dann Ihre exponierte Haut und den Aufkleber mit Sonnencreme, warten Sie 30 Sekunden und reiben Sie den Sonnenschutz sanft ein. Nach einer Minute in der Sonne (oder länger, wenn es bewölkt ist) sollten sich die Aufkleber von dunkelviolett zu klar verfärben. Ein transparenter Aufkleber bedeutet, dass Sie geschützt sind.

In meinem eigenen Experiment habe ich einen Tester auf meinen Oberarm und dann vier Aufkleber auf meine Oberschenkel geklebt. Ich habe dann 30 Sekunden gewartet, bis die Sonnencreme eingezogen ist, bevor ich sie eingerieben habe. Allerdings habe ich auf TikTok gesehen, dass manche ganze 15 Minuten warten, bevor sie die Sonnencreme einmassiert haben und nach draußen gegangen sind. Unabhängig davon glaube ich, dass wir ähnliche Ergebnisse erzielt haben.

Ich bewerte meine eigenen UV-Aufkleber unter der Sonne

Caroline Igo/CNET

Ich habe diese SpotMyUV-Aufkleber an einem heißen Tag getestet, als die UV-Strahlung neun war und die Wolkendecke minimal war. Während meines zweistündigen Experiments saß ich auf meinem Balkon in der Sonne und ging mit meinem Hund spazieren.

Ich habe vier verschiedene Sonnenschutzmarken mit vier Erkennungsaufklebern getestet. Zwei Sonnenschutzmittel waren chemisch, eines mineralisch und das letzte Sonnenschutzmittel war eine Kombination aus Mineralien und Chemikalien.

Chemischer Sonnenschutz

Ich habe den UV-Aufkleber oben links mit abgedeckt Supergoop! Ungesehener Sonnenschutz. Es enthält Avobenzone, Homosalat, Octisalat und Octocrylen und hat einen Lichtschutzfaktor von 40. Dieses Sonnenschutzmittel unterscheidet sich ein wenig von den meisten chemischen Sonnenschutzmitteln, da es transparent und leicht ist. Ich war gespannt, ob diese Formel mit diesen UV-Aufklebern noch funktioniert.

Der untere rechte Aufkleber war mit abgedeckt Everyday Humans Oh My Bod Sonnencreme. Ähnlich wie Supergoop enthält dieser Sonnenschutz Avobenzone, Homosalat, Octisalat und Octocrylen. Everyday Humans hat jedoch das traditionelle Aussehen und die Haptik von Sonnenschutzmitteln. Es hat auch einen Lichtschutzfaktor von 50.

Mineralischer Sonnenschutz

Der untere linke UV-Aufkleber wurde mit abgedeckt EleVen von Venus Williams: Unübertroffenes Sonnenserum. Es enthält Zinkoxid und hat einen Lichtschutzfaktor von 40. Ich habe mich für dieses Produkt nicht nur entschieden, weil es der beste mineralische Sonnenschutz ist, sondern weil ich mit den Aufklebern eine mineralische Formel testen wollte.

Kombi-Sonnenschutz

Zuletzt habe ich verwendet EltaMD UV Tagessonnenschutz auf dem Aufkleber unten rechts. Dieser leichte Sonnenschutz enthält sowohl Zinkoxid als auch Octinoxat. Im Vergleich zu den rein mineralischen Sonnenschutzergebnissen war es ein guter Sonnenschutz.

Meine unerwarteten Ergebnisse

Die UV-Aufkleber, als ich sie zum ersten Mal angebracht habe. Caroline Igo/CNET

Ich war schockiert (und ein wenig verwirrt) über meine Ergebnisse. Zunächst sollte ich beachten, dass sich nach 30 Sekunden Wartezeit und sanftem Einreiben des Sonnenschutzmittels über den Aufklebern ein klebriger Film ablöste. Ich dachte, es läge vielleicht am Sonnenschutz, aber das passierte auf jedem Aufkleber. Ich habe die Website von SpotMyUV nach Antworten durchsucht, aber nichts gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren soll. Laut der Website besteht jeder Aufkleber aus drei Schichten. Das könnte die erste Schicht gewesen sein, die sich beim Auftragen des Sonnenschutzmittels gelöst hat, und das hätte mein Ergebnis verfälschen können. Egal, hier ist, was ich gefunden habe.

Meine Ergebnisse in der ersten Minute:

Caroline Igo/CNET

Supergoop! Ungesehen (Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Verfärbt sich hellviolett

(Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Verfärbt sich hellviolett Unübertroffenes Sonnenserum (Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Nur eine Nuance heller

(Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Nur eine Nuance heller EltaMD UV täglich (Kombination, Lichtschutzfaktor 40 ) : Fast vollständig klar geworden

(Kombination, Lichtschutzfaktor 40 : Fast vollständig klar geworden Alltagsmenschen Oh mein Gott (Chemisch, Lichtschutzfaktor 50): Ist fast vollständig klar geworden

Meine Ergebnisse in den ersten 5 Minuten:

Caroline Igo/CNET

Supergoop! Ungesehen (Chemisch, LSF 40): Wird klar mit einem violetten Streifen

(Chemisch, LSF 40): Wird klar mit einem violetten Streifen Unübertroffenes Sonnenserum (Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Nur eine Nuance heller

(Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Nur eine Nuance heller EltaMD UV täglich (Kombination, Lichtschutzfaktor 40 ) : Wird klar mit einem hellvioletten Streifen

(Kombination, Lichtschutzfaktor 40 : Wird klar mit einem hellvioletten Streifen Alltagsmenschen Oh mein Gott (Chemisch, LSF 50): Völlig klar geworden

Die Aufkleber blieben bis etwa zur ersten halben Stunde so. Der mineralische Sonnenschutzaufkleber fing an, sich violetter zu färben, also habe ich bei drei der vier Tester erneut Everyday Humans Oh My Bod aufgetragen.

Meine Ergebnisse nach 30 Minuten und einer zweiten Anwendung von chemischem Sonnenschutz:

Caroline Igo/CNET

Supergoop! Ungesehen (Chemisch, LSF 40): Völlig klar geworden

(Chemisch, LSF 40): Völlig klar geworden Unübertroffenes Sonnenserum (Mineral, LSF 40): Völlig klar geworden

(Mineral, LSF 40): Völlig klar geworden EltaMD UV täglich (Kombination, Lichtschutzfaktor 40 ) : Völlig klar geworden

(Kombination, Lichtschutzfaktor 40 : Völlig klar geworden Alltagsmenschen Oh mein Gott (Chemisch, Lichtschutzfaktor 50): Bleibt völlig klar

Meine Ergebnisse nach einer Stunde:

CNET/Caroline Igo

Supergoop! Ungesehen (Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Ein Splitter wurde hellviolett

(Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Ein Splitter wurde hellviolett Unübertroffenes Sonnenserum (Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Bleibt völlig klar

(Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Bleibt völlig klar EltaMD UV täglich (Kombination, Lichtschutzfaktor 40 ) : Verfärbt sich hellviolett

(Kombination, Lichtschutzfaktor 40 : Verfärbt sich hellviolett Alltagsmenschen Oh mein Gott (Chemisch, Lichtschutzfaktor 50): Fing an, hellviolett zu werden

Anschließend ging ich in der Sonne spazieren. Mir ist aufgefallen, dass der Aufkleber unten links mit einer Schicht mineralischen Sonnenschutzmittels und einer Schicht chemischem Sonnenschutzmittel klar blieb. Der Aufkleber unten rechts, auf dem sich nur eine Schicht chemischer Sonnenschutz befand, begann sich violett zu verfärben. Der Aufkleber oben links mit zwei Schichten chemischem Sonnenschutzmittel hatte einen dunkelvioletten Streifen, und der Aufkleber oben rechts mit einer Schicht Kombinations-Sonnenschutzmittel und einer Schicht chemischer Substanz war fast vollständig lila.

Meine Ergebnisse nach zwei Stunden:

Zu diesem Zeitpunkt war die Sonne bereits umgezogen. Caroline Igo/CNET

Supergoop! Ungesehen (Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Ein Splitter wurde dunkelviolett

(Chemisch, Lichtschutzfaktor 40): Ein Splitter wurde dunkelviolett Unübertroffenes Sonnenserum (Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Hat sich in ein fleckiges Hellviolett verwandelt

(Mineral, Lichtschutzfaktor 40): Hat sich in ein fleckiges Hellviolett verwandelt EltaMD UV täglich (Kombination, Lichtschutzfaktor 40 ) : Völlig dunkelviolett geworden

(Kombination, Lichtschutzfaktor 40 : Völlig dunkelviolett geworden Alltagsmenschen Oh mein Gott (Chemisch, Lichtschutzfaktor 50): Hat sich in ein fleckiges Lila verwandelt

Die empfohlene Zeit zum erneuten Auftragen Ihres Sonnenschutzmittels beträgt zwei Stunden. Damit war mein Experiment abgeschlossen.

Funktionieren UV-Aufkleber wirklich?

Die von mir getesteten UV-Aufkleber wurden klar, wenn sie mit Sonnenschutzmittel bedeckt und der Sonne ausgesetzt wurden. In dieser Hinsicht würde ich sagen, dass diese Aufkleber funktionieren. Allerdings spiegelten die Ergebnisse, die ich erhielt, nicht genau wider, wie gut mich die einzelnen Sonnenschutzmittel vor der Sonne schützten. Erstens konnte ich den Aufkleber mit mineralischem Sonnenschutzmittel nicht ganz durchsichtig werden lassen. Das könnte ein Benutzerfehler gewesen sein – vielleicht habe ich beim ersten Mal nicht genug aufgetragen. Die Marke gibt an, dass sie sowohl mit mineralischen als auch chemischen Sonnenschutzmitteln funktioniert, ich kann jedoch keine Studien finden, die dies belegen. Außerdem wurde Supergoop bei Everyday Humans nicht so deutlich wie auf dem Aufkleber. Ich frage mich, ob das damit zu tun hat, dass sich die Formel stark von herkömmlichem Sonnenschutzmittel unterscheidet. Ein Blick auf die Website zeigt, dass es für die Verwendung mit typischen weißen, dicken Sonnenschutzmitteln konzipiert wurde.

Ich würde mich nicht ausschließlich auf diese UV-Aufkleber verlassen. Vor allem, weil ich festgestellt habe, dass sie mit mineralischem Sonnenschutz nicht ganz funktionieren. Sie können jedoch nicht schaden, wenn sie Ihnen helfen, daran zu denken, sich erneut zu bewerben. Der beste Sonnenschutz, den Sie haben können, ist jeder Sonnenschutz, den Sie tatsächlich tragen und erneut auftragen.