Erik Jayne is klaar om Sin City in te nemen.

De echte huisvrouwen van Beverly Hills star heeft zojuist aangekondigd dat ze werkt aan een opwindend nieuw project met vriend en entertainmentadvocaat Dina La Polt die op weg is naar de Las Vegas Strip.

“Ik kan je niet veel anders vertellen dan…” plaagde de Bravo-ster exclusief E! Nieuws bij Aanplakbord’s 2023 Women in Music Awards voordat het naar Dina werd gegooid met: “Wat kun je ons vertellen?”

“Het zal in Las Vegas zijn en het zal geweldig zijn,” beaamde de advocaat. “Het zal Erika laten zien en het zal origineel zijn en we bouwen het.”

Hoewel het duo niet heeft onthuld of het project een volledige residentie in Las Vegas is met in de hoofdrol de “Pretty Mess”-zangeres, klinkt het zeker alsof Erika in de nabije toekomst het podium zal betreden.

En de realityster is geen onbekende in liveoptredens, ze toerde de wereld rond als soloartiest naast haar periode op Broadway in 2020 als Roxy Hart in Chicago.