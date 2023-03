Voor-en achternaam: Erik Wold

Welk kantoor zoek je? Somonauk schoolbestuur district 432

Wat is uw politieke partij? Republikeins

Wat is uw huidige leeftijd? 40

Beroep en werkgever: Wegbeheerder IDOT

Welke functies, indien van toepassing, heeft u eerder bekleed?

Stad: Somonauk

Campagnewebsite:

Onderwijs: Afgestudeerd aan Somonauk High School in 2000. Tijdens mijn laatste jaar volgde ik automonteur bij IVVC in Sandwich.

Betrokkenheid van de gemeenschap: Ik heb 4 jaar in de raad van de St. Johns Lutheran Church van Somonauk en in het bestuur van Somonauk Summer Rec gezeten.

Burgerlijke staat/Directe familie: Ik ben getrouwd met mijn geweldige vrouw Jessica, afgestudeerd aan Somonauk in 2003, en we hebben samen 3 kinderen, een eerstejaarsstudent, een zesdeklasser en een derdeklasser.

Waarom ben je kandidaat voor kantoor?

Ik wil graag helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen die lijken te komen voor ons schooldistrict. Ik zou graag meer trots zien in ons schooldistrict en meer enthousiasme zoals we in het verleden hebben gehad.

Wat maakt u gekwalificeerd voor het kantoor dat u zoekt?

Mijn ouders zijn afgestudeerd aan Somonauk, mijn vrouw en ik zijn afgestudeerd aan Somonauk en mijn kinderen zullen afstuderen aan Somonauk. Ik zal trots zijn op de moeilijke besluitvorming die in ons schooldistrict lijkt te ontstaan. Nadat ik was afgestudeerd aan Somonauk, diende ik 6 jaar in de Nationale Garde van het leger, inclusief een gevechtstour in 2004. De training die ik kreeg en de situaties die ik heb meegemaakt, hebben me geholpen een zelfverzekerde teamspeler te worden. Ik heb ook het gevoel dat ik er in mijn huidige functie op het werk goed in ben om mensen aan het werk te krijgen en de klus zo goed mogelijk te klaren.

Heb je een opleiding gezocht en/of gekregen om je kandidaat te stellen voor je plaatselijke schoolbestuur? Zo ja, van wie?

Ik heb met huidige en voormalige bestuursleden gesproken om te begrijpen wat er van mij verwacht wordt, zodat ik beter voorbereid ben en de problemen begrijp

Zou u wijzigingen in het curriculum voorstellen? Zo ja, wat?

Ik zou het op dit moment niet doen.

Worden LGBTQ-studenten eerlijk behandeld in uw district?

Ik vind dat alle mensen eerlijk moeten worden behandeld en als niet alle mensen eerlijk worden behandeld, moet de school ingrijpen en met een plan komen

Wat is uw beoordeling van de manier waarop diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie wordt behandeld in uw schooldistrict?

DE&I is momenteel een grote focus in heel Amerika en ieders begrip ervan zal blijven evolueren. Het ontwikkelen van DE&I-initiatieven zal een basis vormen voor onze toekomstige generaties.

Denkt u dat het district veranderingen moet aanbrengen om DEI in uw district te verbeteren?

Ik denk niet dat het district veranderingen hoeft door te voeren waarvan ik op dit moment op de hoogte ben.

Worden leraren in uw district nu en met pensioen voldoende betaald?

Ja, ik denk dat het een van de best betalende districten in de omgeving is. Ik geloof ook dat Illinois een geweldige pensioenregeling heeft.

Zou u wijzigingen in de salarisschalen van leraren steunen? Zo ja, hoe?

Ik zou specifiek moeten kijken welke wijzigingen er zouden moeten worden aangebracht. Ik ben van mening dat om goede leraren te behouden, ze goed betaald moeten worden, maar financiële verantwoordelijkheid is ook belangrijk voor een schoolbestuur. Het is erg belangrijk om een ​​eerlijk evenwicht te vinden tussen leraren die goed worden betaald om docenten van de hoogste kwaliteit aan te trekken en rekening te houden met de belastingdruk.

Wat is uw oordeel over de vergoeding van de districtssuperintendent?

Ik heb het gevoel dat hij goed wordt gecompenseerd voor de taak die hij moet uitvoeren. Ik denk dat de superintendent goed wordt betaald in vergelijking met districten van vergelijkbare grootte.

Zou u iets willen veranderen aan de vergoeding van de districtssuperintendent?

Ik denk niet dat er op dit moment veranderingen nodig zijn.

Steun jij de huidige superintendent? Gelieve uit te leggen.

Ik geloof echt dat onze opzichter zijn best doet om door het district te navigeren. Ik zou graag willen helpen om het in de goede richting te laten gaan, ook al ben ik het misschien niet met hem eens over een aantal van de problemen die zich voordoen. Ik heb het gevoel dat ik een goede relatie heb met meneer Streicher en we kunnen het eens of oneens zijn en compromissen sluiten over wat het beste is voor het district.

Moeten scholen in uw district seksuele voorlichting aannemen en onderwijzen volgens de National Sex Education Standards? Gelieve uit te leggen.

Ik ben voor leeftijdsgeschikte SES, ik geloof dat onderwijs over deze onderwerpen moet worden gegeven naar goeddunken van de ouder / voogd van de student. Ik vind niet dat de verantwoordelijkheid bij het district ligt om te beslissen wanneer een kind klaar is voor seksuele voorlichting. Elke ouder is anders, en elk kind is anders. Het moet aan de situatie van elke ouder/voogd zijn.

Hoe beoordeelt u hoe de COVID-19-pandemie lokaal werd aangepakt?

Helaas was ik het niet eens met de afhandeling van schoolsluitingen, vanwege de jonge leeftijd van mijn kinderen en de gevolgen die dit had kunnen hebben voor hun algehele opleiding. Hoewel ik het er niet mee eens was, begrijp ik de genomen beslissingen, aangezien ze erg moeilijk waren, vooral aan het begin van de pandemie.

Wat heb je geleerd van de pandemie?

Ik zou zeggen dat we allemaal hebben geleerd dat we een inhaalslag moeten maken en dat het sluiten van scholen geen optie is. Onderwijs, het sociale leven en leraren, vooral voor jongere studenten, zijn belangrijker dan iemand beseft. Een ander ding dat ik heb geleerd, was het opnieuw prioriteren van het gezin. Ik weet nu wat familie eerst betekent, en dat hoewel onderwijs, het sociale leven en alles wat met school te maken heeft belangrijk is, familie op de eerste plaats komt.

Worden kiezers die uw district steunen op een passend niveau belast?

Ik zou graag zien dat onze belastingen worden verlaagd, we moeten een balans vinden tussen het behouden van een geweldig district en ons best doen om ons belastingniveau te verlagen.

Zou u plannen steunen om de belastingen in het district te verhogen? Zo ja, waar moeten de extra inkomsten aan worden besteed?

Op dit moment zou ik geen belastingverhoging steunen.

Zou u het verlagen van de belastingen in de wijk steunen? Zo ja, in welke programma’s of diensten in het district zou u stoppen?

Ik zou mogelijk voorstander zijn van belastingverlaging, maar we moeten goed kijken naar wat er gestroomlijnd kan worden. We willen geen kwaliteit in het onderwijs verliezen of bezuinigen op veel extra kansen voor de kinderen van de wijk.

Accepteert u de beslissing van de kiezers in uw race op de verkiezingsdag?

Ik accepteer uiteraard de beslissing van de kiezer op de verkiezingsdag.

Wat is uw standpunt over een open, transparante overheid?

Ik ben altijd voor een open transparante overheid, vooral op schoolbestuursniveau. Ik geloof in open en eerlijk zijn in alle aspecten van het leven.

Steunt u de wet op de vrijheid van informatie en de mogelijkheid voor burgers om vrij toegang te krijgen tot overheidsdocumenten?

Als staatsmedewerker sta ik er wel achter. Zoals ik in de vorige vraag zei, geloof ik in open en eerlijk zijn in alle aspecten van het leven, wanneer we belastinggeld uitgeven, moeten we de burgers van dit geweldige land/staat/district toegang geven tot de gegevens.