Bruno Fernandes was de beste speler op het veld tegen Real Betis, maar hij moet zijn passie beheersen, benadrukt Manchester United-baas Erik ten Hag.

De Portugese middenvelder ging het duel in met een punt om te bewijzen nadat hij kritiek had gekregen na het 7-0 pak slaag van de Rode Duivels door Liverpool.

Getty Het was een gedenkwaardige avond voor Fernandes die zijn critici trotseerde op Old Trafford

Getty De middenvelder had een punt te bewijzen na kritiek op zijn optreden op Old Trafford

Met voormalig ster Gary Neville die het optreden van de speler omschreef als ‘gênant’ en ‘een puinhoop’, wilde Fernandes de zaken graag rechtzetten in de Europa League – en dat deed hij in stijl.

United kwam weg als 4-1 winnaar op Old Trafford met een doelpunt en een assist op naam van Fernandes, scoorde de derde van zijn ploeg en sloeg Antony af voor hun tweede.

Ten Hag zei: “Hij was de beste speler op het veld, het toonde zijn persoonlijkheid.

“Hij speelde vanavond een wat diepere rol en hij was briljant, hij maakte het spel vanaf de achterkant in positie, veel goede passes tussen de linies. Van daaruit creëerden we veel kansen.”

Fernandes kreeg wel kritiek omdat hij in de tweede helft voet aan de grond had gezet met een late uitdaging op Claudio Bravo, wat leidde tot een gele kaart.

En Ten Hag waarschuwde Fernandes dat hij moet leren zijn passie te beheersen, anders riskeert hij dat het een zwakte wordt.

Getty Fernandes wist zichzelf toch in de problemen te brengen, iets wat Ten Hag naar eigen zeggen onder controle moet houden

In reactie op het incident zei de United-baas: “Het is zijn kracht en zijn passie, maar je hebt gelijk, soms moet hij dat beheersen.

“Hij moet het brengen, het is zijn kracht en als het te veel is, wordt het een zwakte, dat klopt – dat weet hij en er zijn altijd kleine marges.”