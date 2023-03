Erik ten Hag prees “beste speler op het veld” Bruno Fernandes voor zijn vertoon van “persoonlijkheid”, terwijl Man Utd verbeterde van wat hij toegaf “zelfgenoegzaamheid” was om Betis te verslaan.

Fernandes kreeg nog meer kritiek dan zijn teamgenoten na United’s 7-0 pak slaag bij Liverpool op zondag, met een aantal momenten van prikkelbaarheid die vragen opriepen over zijn geschiktheid om de aanvoerdersband te dragen.

Hij werd verdedigd door zowel Ten Hag als Marcus Rashford in de aanloop naar de Europa League-finale 16 van donderdag en reageerde zelf op de best mogelijke manier met een speler-van-de-wedstrijd-optreden op Old Trafford, waarin hij scoorde een doelpunt en maakte een andere.

“Hij was de beste speler op het veld en dat toonde zijn persoonlijkheid. Hij speelde vanavond een iets diepere rol, hij was briljant”, zei Ten Hag.

“Hij was een leider in positiespel van diep en beheerste het ritme van het spel. Hij had veel goede passes tussen de linies en vanaf dat moment creëerden we veel kansen.”

Ten Hag toegevoegd BT Sport: “Hij leidde het team vanaf de eerste minuut door zijn spel, met balbezit, het ritme van het spel maken en een doelpunt maken dus ik ben blij.”

Het optreden van United op Anfield afgelopen weekend was de derde keer dat ze dit seizoen instortten in de Premier League, na gehamer op Brentford en Manchester City eerder in het seizoen.

Bij elke gelegenheid kwamen ze terug van tegenspoed om hun volgende wedstrijd te winnen, en toonden opnieuw hun moed om het groeiende momentum van Betis na de gelijkmaker in de eerste helft tegen te houden, om na de pauze te reageren met drie onbeantwoorde goals.

Ten Hag onthulde nadat hij zijn frustratie over de recente prestaties van zijn spelers voor de wedstrijd tegen Liverpool al had geuit, maar dat het resultaat op Anfield had blootgelegd wat hij had gezegd.

Antony van Manchester United viert feest na het scoren van het tweede doelpunt van zijn ploeg tijdens de Europa League-ronde van 16 eerste etappe voetbalwedstrijd tussen Manchester United en Real Betis in het Old Trafford-stadion in Manchester, donderdag 9 maart 2023.





Hij zei: “Het gaat niet om het negeren van (de wedstrijd van zondag), we hebben fouten gemaakt en daarvoor zijn we gehamerd. We hadden geen controle over de normen die we hebben.

“Als je zou kunnen zeggen dat we zelfgenoegzaamheid hebben getoond, dan kan dat nooit in het topvoetbal. In de weken ervoor (de nederlaag van Liverpool) was ik niet blij met de prestatie tegen Newcastle, tegen Leicester was ik niet blij met de prestatie in de eerste helft.” .

“Soms heb je een slecht resultaat nodig om eerst de ogen van iedereen te openen.”

United noemde een ongewijzigde line-up van de Anfield-nederlaag tegen Betis, en Ten Hag gaf toe dat de beslissing om bij hetzelfde team te blijven was ingegeven door hen een kans te bieden om zichzelf te verzilveren in de Europa League.

Hij zei: “Dat was het, maar ik dacht dat het de beste opstelling was toen ik Betis zag. We hebben 23 wedstrijden op rij gespeeld met één nederlaag, en hoewel de 24e een enorme nederlaag was, kun je de 22 wedstrijden daarvoor niet negeren.” waar dit team heel goed heeft gespeeld.”