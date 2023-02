Erik ten Hag heeft het deksel opgelicht over wat hij en Sir Alex Ferguson bespraken tijdens hun recente ontmoeting.

Op dinsdag circuleerde een foto van het paar dat uit eten ging voorafgaand aan de crunch-duel tussen Manchester United en Barcelona en Newcastle op sociale media en de fans van de Rode Duivels waren er helemaal weg van.

Twitter: @OliverCritchlo1 Men zag Ten Hag en Ferguson samen aan het eten zijn

Veel supporters vroegen zich af wat hun huidige en voormalige bazen tegen elkaar hadden kunnen zeggen, sommigen droomden dat ze vliegen op de muur waren en oorwurm in hun gesprek konden horen.

Maar nu hoeven ze dat niet meer te doen, nu Ten Hag openlijk heeft gesproken over zijn Fergie dinner date in zijn persconferentie voorafgaand aan de Europa League play-off terugwedstrijd tegen Barca donderdag.

“Het is enorm (om zijn steun te hebben)”, zei de Nederlander.

“Ik vind het altijd leuk om met mensen te praten die veel kennis hebben, veel ervaring.

“Hij wil het delen, hij wil helpen en ondersteunen. Manchester United is zijn club en hij voelt zich zo betrokken.

“Het was een geweldige avond, ik kijk uit naar mijn volgende nacht met hem.”

GETTY Man United-fans zullen hopen dat Ten Hag het succes van Ferguson kan evenaren

De onthullingen van Ten Hag zullen muziek zijn voor Man United-fans, aangezien de club een cruciale week tegemoet gaat in hun seizoen.

En het is waarschijnlijk dat ze gerustgesteld zullen zijn te weten dat hun huidige baas advies inwint van de manager die hen naar vier League Cups en twee Champions Leagues leidde in de aanloop naar hun volgende twee wedstrijden.

De Rode Duivels zijn op zoek naar hun eerste stuk zilverwerk sinds 2017, toen ze onder Jose Mourinho de Europa League wonnen.

Ze staan ​​zondag op Wembley tegenover Newcastle en Ten Hag schetste zijn trofee-ambities voor de club.

Getty Ten Hag heeft het goede gevoel terug gebracht op Old Trafford

“Het gaat niet om krediet, het gaat om trofeeën”, zei Ten Hag over de vooruitgang die zijn ploeg heeft geboekt sinds hij het stokje overnam.

“We hebben de kans (op zondag), maar het eerste focuspunt is altijd de volgende wedstrijd en in die competitie kunnen we deze week de (Europa League) trofee niet winnen.

“We moeten van spel en spel met de focus gaan, maar we moeten vooral in dezelfde mindset blijven dat we elke dag een betere versie van onszelf willen geven.

“We zijn er zeker van dat als je tegenover zulke grote teams als Barcelona staat, je je best moet doen, anders maak je geen kans.

“We willen doorkomen, naar de volgende ronde, dus morgen moeten we echt de beste prestatie van dit seizoen leveren.

“We geloven erin, we hebben er zin in, dus het geeft veel energie.”

Je kunt alle actie van Man United’s reis naar Wembley voor de Carabao Cup-finale v Newcastle op zondag live beluisteren op talkSPORT.