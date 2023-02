Paul Merson zegt dat Erik ten Hag “uitstekend” werk heeft geleverd bij Manchester United, maar waarschuwt dat het winnen van trofeeën de norm zou moeten zijn voor de “grootste club ter wereld”.

United maakte zondag op Wembley een einde aan hun zes jaar durende trofee-droogte door Newcastle met 2-0 te verslaan terwijl hun heropleving doorging met de club die nog steeds in de FA Cup en Europa League zit en comfortabel in de top vier zit.

Ten Hag overzag aan het begin van het seizoen moeizame nederlagen tegen Brighton en Brentford, maar sindsdien is de stemming rond de club volledig omgeslagen.

In zijn nieuwste column Sky Sports’ Merson prijst het belang van Ten Hag die zijn eerste trofee bij de club veiligstelt, terwijl hij ook de ellende van Chelsea onder Graham Potter bespreekt, Arsenal’s belangrijke wedstrijd tegen Everton op woensdag en de degradatiestrijd.

‘Man Utd zou moeten doen wat ze doen: prijzen winnen’

Mijn oude Arsenal-manager George Graham zei altijd, als nieuwe manager: ‘Hoe sneller je een trofee wint, hoe beter het is’. Het is moeilijk om de eerste over de streep te krijgen.

Het is dus een enorme overwinning voor United om ze op gang te krijgen, het is zes jaar geleden sinds hun laatste trofee, wat belachelijk is. Het is altijd belangrijk om trofeeën te winnen, er zijn er maar vier te winnen en de Europa League en Premier League zijn een grote vraag.

Erik ten Hag heeft uitstekend werk geleverd, maar hij leidt wel Manchester United, de grootste club ter wereld. Ik ben niet verschrikkelijk, maar ze moeten doen wat ze doen.

Manchester United-manager Erik ten Hag zegt dat de spelers zullen worden geïnspireerd om meer trofeeën te winnen na hun Carabao Cup-overwinning op Newcastle.



Ze hebben mensen als Casemiro kunnen binnenhalen, het is niet alsof ze met een klein budget werken. Brighton, Fulham en Brentford zouden graag een speler als hij willen vastleggen.

Negentig procent van de wedstrijden die Man Utd in de Premier League speelt, wordt verwacht te winnen. Het zou een schok zijn als van clubs als Brighton, Fulham en Brentford wordt verwacht dat ze 50 procent van hun wedstrijden winnen.

Maar Ten Hag heeft mensen nu laten geloven, niet alleen de spelers maar ook de fans, en dat is het belangrijkste. Je moet je kansen grijpen en je trofeeën winnen wanneer je kunt. Ze zijn moeilijk te winnen omdat er tegenwoordig te veel goede teams zijn.

Man United werd aan het begin van het seizoen gespoeld door Brentford en Brighton, nu hebben ze de eerste beschikbare trofee in de wacht gesleept.

‘Ik had voor Chelsea vs Spurs kunnen spelen – het was zo traag!’

Na een 2-0 nederlaag tegen Tottenham Hotspur zegt Chelsea-baas Graham Potter dat hun vorm aan hem te danken is.



Het is de ergste die ik in meer dan 20 jaar bij Chelsea heb gezien. De fans zijn nu woedend. Ik was zondag bij de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur en dat is de meest vijandige die ik ooit heb gehoord onder de supporters van Chelsea.

Ik denk dat Graham Potter de volgende twee wedstrijden krijgt, Leeds en Dortmund in de Champions League. Het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt in de wedstrijd van Leeds, het komt allemaal neer op de wedstrijd van Dortmund.

Het is de enige competitie die Chelsea kan winnen, ze zijn uit de FA Cup en komen niet in de top vier, en ze kunnen op geen enkele manier een Champions League-wedstrijd ingaan zonder een manager, het is zinloos. Mensen zeggen misschien dat het niet slechter zal zijn, maar het zal niet beter worden. Het is een enorme week.

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van Tottenham tegen Chelsea in de Premier League.



Bij Tottenham leek het er niet op een doelpunt te maken in een jaar vol zondagen. Mykhailo Mudryk is een aanwinst van £ 88 miljoen die op de bank zit, het vertelt je dat hij niet de speler van Potter is. Als hij zijn speler was en hij naar het bord was gegaan en had gezegd dat hij hem nodig had, en hem zou moeten spelen.

Toen Chelsea met 1-0 verloor bij Dortmund, dacht ik dat ze hen zeker zouden verslaan in de terugwedstrijd. Sindsdien zie ik niet in hoe ze twee goals in een wedstrijd zullen scoren.

Ze hadden nooit zin om te scoren bij Spurs. Ik had zondag voor Chelsea kunnen spelen toen ze de bal hadden, want die was zo traag – en ik ben 54! Ik kan niet meer rondrennen, maar ik kan de bal wel passen en ik had in het team kunnen spelen. Het was traag, zijwaarts, achteruit, zo kan ik spelen op mijn leeftijd.

Afbeelding:

Chelsea won slechts één van hun laatste elf wedstrijden





Chelsea’s grootste wedstrijd is Tottenham en het was flauw. Ze hadden nu nog kunnen spelen en dan hadden ze niet gescoord. Ik kan me niet herinneren dat ik een keer in het spel door hen werd opgewonden.

Chelsea versloeg Tottenham vorig seizoen vier van de vier keer, twee keer in de bekers, twee keer in de competitie en toen hadden ze Heung-min Son in vuur en vlam. Nu komt hij van de bank en hebben ze nog steeds geen resultaat.

Ik hou van Potter, ze zouden hem een ​​kans moeten geven, maar één doelpunt in zes wedstrijden, één overwinning in elf, twee overwinningen in zestien. Dat mag absoluut niet. Het is buitengewoon.

‘Arsenal moet spel in hand laten tellen’

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van Leicester tegen Arsenal in de Premier League.



Als je aan de top van de competitie staat, dankzij een goed resultaat bij Aston Villa, en je moet naar een zeer moeilijke plek als Leicester, die gevaarlijke spelers heeft, dan moet je goed beginnen – en in de eerste helft Arsenal was uitstekend.

Arsenal domineerde, scoorde vroeg in de tweede helft het doelpunt maar daarna was het slordig. Ze hielden het balbezit niet lang genoeg vast en Leicester zette ze onder druk, al leek het nooit op scoren. Het was een echt optreden als je voor de titel gaat.

Ik was er niet zeker van dat Leandro Trossard vooraan speelde, ik dacht niet dat het werkte. Ik zou Eddie Nketiah tijdens de rust hebben ingezet, want ondanks al het spel dat Arsenal had, leken ze in de eerste helft niet te scoren. De beslissing van de VAR om het doelpunt van Trossard af te keuren was een briljante uitspraak.

Paul Merson kan de VAR alleen maar loven nadat hij een overtreding heeft opgemerkt en het doelpunt van Leandro Trossard voor Arsenal tegen Leicester heeft uitgesloten.



Trossard die in die positie speelde, betekende wel dat ze balbezit konden houden omdat hij te kort kwam voor de bal. Het was alsof Man City van vorig seizoen een valse negen speelde.

Dat gezegd hebbende, het was een goede beslissing om Nketiah rust te gunnen en ik zou geschokt zijn als hij woensdag niet tegen Everton zou spelen. Het is dus echt een meesterzet om hem uit de vuurlinie te krijgen om op te laden.

Arsenal moet woensdag winnen van Everton, dat hun wedstrijd in handen heeft en vijf punten voorsprong kan nemen. Je moet dat spel in de hand laten tellen, dat is de naam van het spel. Ze moeten zaterdag Bournemouth verslaan en dan sta je minimaal vijf punten voor met nog 12 wedstrijden te gaan – het ligt in jouw handen.

‘Degradatiestrijd gaat naar de draad’

GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Leeds tegen Southampton in de Premier League.



Clinton Morrison zat naast me op Voetbal zaterdag naar Leeds vs Southampton kijken en hij moet vijf keer tegen me hebben gezegd: ‘Deze twee degraderen’. Ik maak me zorgen om hen. Southampton had een geweldig resultaat tegen Chelsea, maar je moet dat opvolgen door niet verslagen te worden door Leeds. Daarom staan ​​ze onderaan de ranglijst.

Zondag 5 maart 13.00 uur



Aanvang 14.00 uur





Everton heeft een reality-check gehad, de fans joelden na de nederlaag tegen Aston Villa op zaterdag. Ze zullen niemand wegblazen, wie ze ook spelen. Ze hebben een bepaalde stijl, moeilijk te verslaan, strak en het is prima zo te spelen als je wedstrijden wint. Het is een zware baan die Sean Dyche daar heeft. Maar er zijn nog veel games te gaan en het kan snel veranderen.

Afbeelding:

Paul Merson denkt dat Leicester de druppel zal verslaan zolang James Maddison fit is





Zolang James Maddison fit is, heeft Leicester geen kans om ten onder te gaan. Ze zijn een ander team als hij speelt, honderd keer beter. Hij krijgt de bal en dan de rest. Het is een ander spel.

Ik denk niet dat er onderaan teams goed genoeg zijn om drie of vier wedstrijden in draf te winnen. Ze zullen het hele seizoen zo inconsistent zijn en het zal tot de draad gaan. Het is te krap en er zijn te veel teams bij betrokken om niet de hele afstand af te leggen

Het gaat ook om de wow-factor resultaten als je terugkomt in de kleedkamer en ziet dat iemand anders heeft gewonnen terwijl je ze geen kans hebt gegeven. Dat zijn degenen die je niet wilt zien als je helemaal onderaan staat.