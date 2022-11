Erik ten Hag frustriert über die „dumme“ Überquerung von Man Utd zu Cristiano Ronaldo, als Aston Villa sie im Villa Park mit 3: 1 besiegte | Fußball Nachrichten

Erik ten Hag nannte die Taktik von Manchester United, Cristiano Ronaldo aus der Tiefe zu überqueren, „dumm“, da er frustriert darüber war, dass seine Spieler bei der 1: 3-Niederlage gegen Aston Villa am Sonntag „die Regeln nicht befolgten“.

Auf die Frage, ob er seine Spieler ermutigt habe, nach dem Kopf des 37-jährigen Stürmers zu suchen, um ihn ins Spiel zu bringen, antwortete Ten Hag: „Nein, ich denke, es war dumm, das zu tun.“

Er fügte hinzu: „Wir haben zu schnell Flanken von zu weit und zu forciert geliefert. Dann helfen wir ihm nicht. Wir müssen die Flanken im richtigen Moment einbringen.

„Ich denke, in der zweiten Halbzeit bringen wir auch zu schnell die Flanken rein. Der richtige Moment war von Christian Eriksen in der ersten Halbzeit und er fand den Moment in der Tasche, um den Ball am langen Pfosten zu Cristiano zu bringen. Das war der richtige Moment.“

Lange zuvor hatte United zweimal kassiert und die Initiative im ersten Spiel des Spaniers an die Mannschaft von Unai Emery abgegeben. Bruno Fernandes wurde sehr vermisst, aber Ten Hag sah das nicht als Entschuldigung für die glanzlose Leistung seiner Mannschaft an.

„Bruno Fernandes ist ein wichtiger Spieler, aber ich habe dieses Gefühl nicht. Es geht um die Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wenn sie ihren Job zu 100 Prozent machen, mit Leidenschaft und Lust, sich an die Regeln halten und die Grundsätze des Fußballs, dann gewinnen wir dieses Spiel.

„Wenn du das Spiel zu Beginn der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit verlierst, wenn du solche Spiele beginnst, wirst du geschlagen.“

Selbst Lucas Dignes atemberaubender Freistoß war nicht gut genug für Ten Hag, um seine Spieler zu verteidigen. „Ich denke, der Freistoß ist zu stoppen, weil der Ball zu weit ist [away from the wall]. OK, es ist ein kleines Detail, aber im Spitzenfußball machen Details den Unterschied.

„Das sagt alles [about] uns. Ich denke, das war einer unserer besten Standards. Wir sind wirklich vorne, wir sind wirklich bereit, in allen Spielen bis jetzt zu spielen. Und heute waren wir es nicht. Von Anfang an haben wir uns beim Verteidigen nicht an die Regeln gehalten und verlieren unsere Kämpfe.

„Dann schießen wir das Tor, sind also wieder im Spiel und wir waren in der Halbzeit zuversichtlich, dass wir das ändern können. Jeder ging mit diesem Gefühl und dieser Einstellung raus, aber wir haben das Spiel genauso verschenkt wie in der ersten Halbzeit.“ Beginn der zweiten Halbzeit.“

Es war weit entfernt von Ten Hags erster Wahl, da Donny van de Beek seinen ersten Saisonstart in der Premier League absolvierte. „Es ist immer schwierig, wenn man mit 10 anderen spielt. Ich denke, dass wir gemeinsam eine schlechte Leistung gebracht haben.“

In der Zwischenzeit konnte Marcus Rashford seine zuletzt gute Form nicht ausbauen, nachdem er in Abwesenheit von Antony auf den rechten Flügel gewechselt war. Ten Hag räumte ein, dass dies nicht seine beste Rolle sei.

„Ja, er kann dort spielen. Wenn man sich seine Statistiken ansieht, punktet er auf allen vorderen Positionen fast gleich. Aber für mich ist die beste Position für Rashford die Nr. 9 oder kommt von links. Aber in unserer Frontlinie haben wir unsere Probleme, also war es für dieses Spiel die beste Balance.“

Erik ten Hag sagt, dass die Art und Weise, wie seine Mannschaft Gegentore kassierte, bei Aston Villa „nicht akzeptabel" war



Ronaldo war der Stürmer und der Kapitän, der zum ersten Mal unter dem Holländer die Armbinde trug, obwohl sein Manager erklärte, dass er bei weitem nicht die erste Wahl für diese Ehre sei.

„Harry Maguire sitzt auf der Bank, unser Kapitän Bruno ist nicht verfügbar, dann geht es um David de Gea. Er ist ein Anführer, aber der Torhüter ist weit weg vom Außenfeld. Casemiro ist der Anführer, aber Casemiro spricht nicht 100 Prozent perfekt Englisch.

„Cristiano ist also ein Anführer, vor allem ist er der Anführer der Mannschaft, also ist er der Mann, das ist klar.“

Die Niederlage beendet eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen für United in allen Wettbewerben, der erste Rückschlag seit der Derby-Niederlage Anfang Oktober. „Ich bin enttäuscht, aber ich weiß, dass der Prozess nicht ganz nach oben gehen wird. Rückschläge werden kommen und damit müssen wir fertig werden“, fügte Ten Hag hinzu.

„Ich bin schon lange im Fußball. Menschen sind keine Roboter. Manchmal ist es so. Es ist psychologisch, aber es ist nicht akzeptabel, verstehen Sie mich nicht falsch. Wir müssen in jedem Spiel bereit sein und dürfen nicht geben.“ das Spiel so leicht weg.“