Erik ten Hag fordert Harry Maguire heraus, die englische WM-Form bei Manchester United zu wiederholen, oder er kann den Verein verlassen

Erik ten Hag hat Harry Maguire herausgefordert, seine englische Form zurück zu Manchester United zu bringen.

Der Innenverteidiger war für die Three Lions in Katar brillant und wohl einer der besten Verteidiger bei der Weltmeisterschaft.

Getty Maguire brillierte bei der WM in Katar

Seine Leistungen standen in krassem Gegensatz zu denen in dieser Saison mit der Premier League, wo er seinen Platz in der Startelf verlor.

Jetzt sagt sein Manager, dass er die Chance haben wird, diese Form zu zeigen, wenn er zurückkehrt.

Der Kapitän im Wert von 80 Millionen Pfund erhält nach dem Ausscheiden Englands im Viertelfinale gegen Frankreich eine Woche frei, und United kehrt am 27. Dezember gegen Nottingham Forest zurück.

Maguire wird dieses Spiel wahrscheinlich beginnen, da sowohl Lisandro Martinez als auch Raphael Varane noch mit Argentinien bzw. Frankreich an der Weltmeisterschaft beteiligt sind.

Selbst wenn sie in dieser Woche im Halbfinale verlieren, müssen sie immer noch das Spiel um Platz drei bestreiten.

Auf die Frage, ob er erwägen würde, Maguire zu verkaufen, sagte Ten Hag: „Nur wenn er nicht mehr unter diesen Umständen leben möchte. Bis zu diesem Moment bin ich glücklich mit ihm.

Getty Ten Hag möchte, dass Maguire seine WM-Form zu Man United bringt

„Ich kann ihn nur unterstützen. Es ist klar, dass er gut genug ist, um auf höchstem Niveau zu spielen. Dann ist es an ihm, dieses Selbstvertrauen auf dem Platz zu zeigen, und das hat er nicht in allen Spielen gezeigt.

„Er hatte eine Zeit in Manchester, in der er schlecht gespielt hat, und dann gibt es natürlich Schwierigkeiten. Für England hat er fast immer gute Spiele.

„Wir möchten, dass er das mit nach Manchester zurückbringt, damit er es für Manchester United auf den Platz bringen kann. Ich erwarte von ihm und die Mannschaft weiß, was sie von ihm erwartet. Wenn er das tut, wird er ein großartiger Spieler für uns sein.

Getty Maguire hat bisher mit United eine heiße Saison hinter sich

„Ich denke, er hatte eine wirklich gute WM. Er war wirklich konsequent. Wenn er so selbstbewusst spielt wie jetzt, ist er ein enorm wichtiger Spieler für uns, und das erwarten alle.

„Das erwartet Harry von sich selbst, also liegt es an ihm. Ich bin mir sicher, dass er das Potenzial hat, in unserem Stil zu spielen und in unser System zu passen.

„Im Spitzenfußball gibt es Spielregeln, da muss man seine Chance nutzen. Er wird die Chance haben, es zu zeigen, und dann ist er dabei und wird spielen.“

Maguire hat einige beeindruckende Statistiken mit England veröffentlicht