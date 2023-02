Het lijkt nu een dwaasheid, een totaal vreemde planeet waarop Erik ten Hag in dezelfde context werd geplaatst als Frank de Boer, schrijft Melissa Reddy.

Nadat Brighton en Brentford meedogenloos in de Premier League waren geslagen in zijn openingswedstrijden onder leiding van Manchester United, waren er gokmarkten die kansen boden op de vraag of de voormalige Ajax-baas sneller zou worden ontslagen dan De Boer’s 77 dagen bij Crystal Palace.

Ten Hag was de eerste manager die elk van zijn eerste twee wedstrijden in de dug-out van United verloor sinds John Chapman in 1921. De cijfers waren lelijk, de club stond onderaan de tafel en de lange messen waren uit.

Ten Hag liet zich echter niet uit het veld slaan. Zoals eerder beschreven op Sky Sports-nieuwsgelooft het personeel dat dicht bij hem staat bij Carrington dat de grootste kracht van de Nederlander is hoe hij reageert op donkere momenten.

Toen hij in augustus werd ondervraagd en belachelijk gemaakt, gaf de 53-jarige een krachtig antwoord. “Ik wilde deze uitdaging”, zei Ten Hag, eraan toevoegend: “In mijn carrière overal was de start moeilijk, maar ik heb het voor elkaar gekregen – en ik ben ervan overtuigd dat ik het hier ook voor elkaar zal krijgen.”

De spelers voelden zijn geloof, steunden zijn proces en reageerden door Liverpool met 2-1 te verslaan in een prestatie die Bruno Fernandes onderstreepte als “de ommekeer”.

De international van Portugal en andere hooggeplaatste leden van de selectie hebben Ten Hag’s autoriteit en zekerheid in zijn methoden onder de aandacht gebracht als een belangrijke drijfveer achter United, het enige team in de grote Europese competities in de mix voor vier trofeeën.

De manager is consistent geweest in zijn weigering om af te wijken van het implementeren van de hoogste normen en een cultuur van uitmuntendheid bij de club: Alejandro Garnacho was te laat voor een vergadering tijdens het voorseizoen en kwam niet opdagen voor de rest van de tour, de in-vorm Marcus Rashford werd ook gedropt wegens te laat komen en Cristiano Ronaldo werd geschorst omdat hij zichzelf voortdurend voor United zette.

Het maakt niet uit wie je bent, het is de manier van Ten Hag of je zwaait gedag.

De strengheid is verweven met zachtheid, zoals blijkt uit zijn zorgzame omgang met Jadon Sancho en de hulp om hem zijn focus en liefde voor het spel te laten herontdekken.

Misschien wel de beste samenvatting van Ten Hags warmte en ijs is hoe hij zich begeeft met personeel van verschillende afdelingen in de kantine van Carrington, stralend bij het horen van inzichten over hun thuisleven voordat hij hen een poser over de baan vraagt.

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft toegegeven dat hij niet zeker is van de fitheid van aanvaller Marcus Rashford na de wedstrijd van zijn ploeg tegen Barcelona, ​​maar zegt uit te kijken naar de Carabao Cup-finale tegen het 'vervelende' Newcastle



“Je moet scherp zijn, je moet op de hoogte zijn van wat er in je omgeving gebeurt, want hij zal het je vragen”, legt een medewerker uit. ‘En hij wil details.’ Dit kan zich uitstrekken tot welk tenue United buitenshuis draagt ​​en wat de winstratio daarin is.

Ten Hag onderschrijft de bijzonderheden, van het meten van afstanden van trainingskegels tot hoe lang een speler in het ijsbad heeft gezeten.

Hij gelooft dat elke actie telt en dat er een voordeel zit in de kleinste gewoonten, zoals zijn veldinspecties.

Ten Hag’s onderzoek naar de oppervlakte thuis en onderweg voedt zijn tactische planning, maar hij kan extra tijd besteden aan het onderzoeken van een Wembley-grasveld dat hij alleen ooit op tv heeft gezien.

Voorafgaand aan de Carabao Cup-finale tegen Newcastle, zijn eerste poging om zilverwerk te winnen in Engeland, ging hij zitten Sky Sports-nieuws om te praten over het restaureren van een vervaagde reus en de opwinding om naar het ’theater’ van het land te gaan.

Erik, je eerste keer op Wembley is een kans om Manchester United naar het eremetaal te leiden. Geen slecht bezoek…

“Het is een geweldig moment om naar Wembley te gaan. Denk ik. Het is een echt theater om een ​​wedstrijd te spelen, om een ​​finale te spelen. Het is echt spannend om daarheen te gaan. En natuurlijk, als je daarheen gaat, wil je winnen en het is een grote dag voor ons.”

Krijg je als manager nog steeds die opwinding over dat soort dingen? Een nieuw stadion bezoeken?

“Ja. Nog steeds ook. Maar elke wedstrijd geeft spanning, natuurlijk zijn er verschillen tussen hen. En zo had ik nu de ervaring om naar een andere competitie te gaan en dat is geweldig. Om ervaring op te doen met een andere cultuur en andere stadions die “Het is geweldig om dat in je leven te hebben en het maakt het leven spannend. Dus zondag kijk ik er echt naar uit om naar het stadion te gaan. Het is zo bekend, maar ik ken het alleen van televisie. Zondag moet ik het zelf meemaken.” en ik kijk er echt naar uit.”

Kun je je herinneren wat je favoriete wedstrijd was die je op tv op Wembley hebt gezien?

“Oh, ik denk dat het er een was, waarschijnlijk het Nederlands elftal tegen Engeland. Daar worden altijd enorme wedstrijden gespeeld. Ik heb ook veel FA Cups gezien. Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik altijd naar de FA Cup-finale keek, dus ik heb er veel gezien.” van hen.”

Hoogtepunten van de overwinning van Manchester United tegen Leicester



Je sprak over de ervaring om in een nieuwe competitie te komen, een nieuwe cultuur te ervaren. Een van de dingen die ik bij je heb gevonden, is dat je duidelijk behoorlijk trots en vereerd bent om Manchester United-manager te zijn, maar je bent ook echt naar het gebied gegaan. We zien je rond Hale fietsen, uit eten gaan in het stadscentrum, Sir Alex Ferguson ontmoeten in Wilmslow. Het gaat niet alleen om de club, het gaat om het omarmen van de gemeenschap, de mensen, het gebied…

“Ja. Maar dat is mijn mening over het leven. Als je op een andere plek komt – en ik denk dat dat is wat je wilt in je leven: nieuwe avonturen. Je moet je aanpassen aan de situaties, aan de mensen, aan de normen en waarden. Eerst moet je ze leren en er kennis van krijgen. Dus ja, ga de cultuur in, ga het platteland op, ga naar het stadscentrum en ontdek het.”

Dat is lief. En dat is het persoonlijke element. Wat zijn volgens jou op professioneel gebied de grootste verschillen in deze competitie en deel uitmaken van het Engelse voetbal?

“Voetbal is natuurlijk overal. Hetzelfde is 11 tegen 11, maar ja, de manier waarop het spel hier wordt gespeeld is anders. Wat zo opwindend is, is dat jij, je filosofie, je strategie, moet uitzoeken of het hier werkt.” Maar daarom moet je er veel energie in steken om erachter te komen hoe je manieren kunt vinden om te winnen.”

Je strategie werkt, want kijk naar Manchester United, springlevend in alle vier de competities. De spelers voelen zich weer zelfverzekerd. Ze laten verschillende manieren zien om te winnen. Het is zo snel gegaan. Ben je trots op de manier waarop de groep en de fans jouw idealen hebben omarmd?

“Trots. Ik denk niet dat het het juiste woord is. Nee. Trots zou ik natuurlijk zijn als we als team optreden, want je vindt het niet zo normaal, je moet er keihard voor werken.”

“Maar dan ben je echt trots als je trofeeën wint met een team en je doet het op een manier die de mensen leuk vinden, en dat de mensen zien dat er een goede geest is, er is een goed gevecht in een team, en ze willen spelen op een proactieve manier, op een dynamische manier. En als dat zo is, dan omarmen de fans het. Ja, dat zal me trots maken.”

We praten over saamhorigheid. Je hebt het daar net genoemd. Een van de scènes na de winnaar tegen Barcelona op Old Trafford was Casemiro en Raphael Varane, die zoveel grote trofeeën hebben gewonnen in hun carrière, die een overwinning in de play-offs van de Europa League vierden alsof het de grootste gebeurtenis ter wereld was met de fans. Laat dat zien hoe graag de spelers succes willen voor deze voetbalclub, dat ze elke wedstrijd zo serieus nemen en met het verlangen om het beter te doen?

“Ik denk dat het veel over hen vertelt, over hun persoonlijkheden en ook waarom ze zoveel hebben gewonnen en waarom we ze in ons team willen hebben, omdat ze de weg kennen om te winnen. En het zijn zulke sterke persoonlijkheden en ze zijn zo blij met elke winnen omdat ze weten dat het niet normaal is.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Een terugblik op enkele van de beste goals uit het Carabao Cup-seizoen 2022/23.



“Je moet er heel hard voor werken. Je moet veel moeite doen om grote tegenstanders te verslaan. En nu, bijvoorbeeld zondag, staat er een andere grote tegenstander tegenover ons, en we moeten een manier vinden om te winnen. maar het zal niet makkelijk worden. En je moet alles geven met alles. Ik bedoel, zelfs honderd procent is niet genoeg. Je moet meer doen, dus fysiek, maar ook als een team, optreden als een team, en dan moet je de manier vinden om te winnen. En als het dan gebeurt, zijn ze zo blij, maar ze weten hoe ze het moeten krijgen. Ze weten het.

“Dus het pad om te winnen, en ik weet zeker dat ze het voorbeeld zijn voor veel van onze spelers. Ze hebben Rapha en Casemiro in het team om te helpen om de juiste levensstijl en de juiste instelling te krijgen om de trofeeën te winnen.”

Je sprak over de tegenstanders daar, Newcastle, en we hebben veel aandacht besteed aan je transformatie van Manchester United, maar wat Eddie Howe daar doet is opmerkelijk. Wat verwacht je van hen?

“Het is een moeilijke wedstrijd. Het is een moeilijke tegenstander. Ze zijn zo moeilijk te verslaan en het is een groot compliment voor ze, maar we moeten een manier vinden om ze te verslaan en wat er ook gebeurt. En dus hebben we er alles aan gedaan. Ik heb alle respect voor de tegenstander en wat de manager, Howe, aan het doen is. Het is geweldig om van buitenaf te zien. En je ziet ook dat er een echt team en een goede teamgeest is. Dus ja, het wordt een geweldige wedstrijd tussen twee hele goede ploegen.”

U spreekt over het vinden van een manier om te winnen. Ze zijn vrij moeilijk af te breken. United heeft de neiging om te genieten als er ruimte is om achteraan te rennen en zo. Dus wat is de oplossing voor die teams die dieper verdedigen?

“Ik denk dat we dit seizoen al enkele voorbeelden hebben gehad en we kennen manieren. Dat is zo geweldig om hier in deze Premier League te zijn, in deze Engelse voetbalcultuur, omdat je zoveel stijlen tegenkomt en elke keer moet je een manier vinden om te winnen. vind het pad om ze te verslaan. En er zijn veel tools om ze te verslaan. En we zullen zondag zien welke we kiezen.’

Afbeelding:

Manchester United vocht donderdag terug om Barcelona te verslaan





Verandert je voorbereiding helemaal voor een finale? Verandert uw berichtgeving naar de spelers of houdt u graag consistentie in alles wat u doet op het gebied van trainingspatronen, herstelpatronen…

“Veel dingen houden we hetzelfde voor de consistentie. Maar ja, het is een finale, dus het heeft iets speciaals nodig. We zullen er iets speciaals in stoppen.”

Ga je dan nog een keer dineren met Sir Alex Ferguson?

“Daar hebben we helaas geen tijd voor omdat de tijd te kort is.”

Kun je delen wat de beste boodschap is die hij je heeft gegeven?

“Hij is door te doen (niet door woorden). Ik denk dat hij een erfenis heeft nagelaten en dat is dat Manchester United staat voor winnen en een winnende cultuur. Ik denk dat hij zo’n geweldig voorbeeld is voor ons allemaal, voor de mensheid, maar voor ons allemaal in de buurt.” en bij Manchester United is hij zo’n groot voorbeeld en we hopen dat we hem zondag trots kunnen maken.”

