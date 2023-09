Erik ten Hag hat versucht, Überreaktionen zu vermeiden, indem er die Leistung seiner Mannschaft nach der 1:3-Niederlage gegen Brighton verteidigte.

Manchester United verlor zum ersten Mal seit 21 Spielen zu Hause in der Premier League und wurde vom Platz ausgebuht, da einige Fans das Spiel vorzeitig verließen.

2 Ten Hag hatte nicht den besten Nachmittag, als United gegen Brighton zerschmettert wurde Bildnachweis: AFP

Der frühere United-Star Danny Welbeck erzielte den ersten Treffer für die Seagulls, bevor Pascal Gross und Joao Pedro das Tor erzielten und Hannibal Mejbri in der 73. Minute für den Trost sorgte.

Das Ergebnis bedeutet, dass United zum ersten Mal überhaupt drei oder mehr seiner ersten fünf Premier-League-Spiele verloren hat, und Panik herrschte, als Probleme außerhalb des Spielfelds den Saisonstart zusätzlich beeinträchtigten.

Die Dinge wären vielleicht anders gelaufen, wenn da nicht eine Frage von Millimetern gewesen wäre, als Rasmus Hojlund im Wert von 72 Millionen Pfund kurz vor der Halbzeit scheinbar den Ausgleich erzielte, nur dass der VAR bemerkte, dass die Vorlage von Marcus Rashford ins Aus ging.

Das Spiel endete damit, dass United 14 Schüsse aufs Tor verbuchte, Brighton hatte zehn, was für Ten Hag ausreichte, um ein Zeichen der Ruhe zu setzen, obwohl die Auswärtsmannschaft acht Schüsse aufs Tor hatte und United vier.

Im Gespräch mit talkSPORT nach dem Spiel sagte der Niederländer: „Wir hatten Chancen, ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, oder ich würde sagen, wir haben sehr gut gespielt, aber wir haben kein Tor geschossen.“

„Wir haben uns die Chancen herausgespielt, aber wir haben sie nicht zu Ende gebracht, und dann war die erste Chance drin, und dann hatten wir eine schwierige Phase, in der wir Rückschläge verkraften mussten, und dann das nicht anerkannte Tor kurz vor der Halbzeit.“

„Es ist nicht unser Tag und es ist nicht unsere Zeit, aber wir werden uns wehren.“

Auf die Frage, ob er eine Reaktion seiner Spieler zur Halbzeit erwarte, sagte Ten Hag: „Ja, aber wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, also machen Sie weiter so.“

„Wir spielen gegen eine starke Mannschaft, das wissen wir, aber dann geht es darum, am Plan festzuhalten und sich an die Regeln zu halten, und dann ist die erste Chance der zweiten Halbzeit wieder da.

„Aber man muss damit klarkommen, und in der zweiten Halbzeit haben wir uns Chancen erspielt.“

2 United hatte Chancen, aber die von Brighton waren von höherer Qualität

In allen Wettbewerben war United seit 31 Spielen im Old Trafford ungeschlagen, aber Ten Hag wollte von diesem Zeitpunkt an unbedingt weitermachen.

Er fuhr fort: „Wie immer sind wir von jedem Spiel, das wir verlieren, enttäuscht, und heute war es nicht nötig zu verlieren, weil wir unsere Chancen hatten und es wirklich kleine Abstände gab.“

„Aber nicht auf unserer Seite, das muss man akzeptieren und wir müssen vorankommen.“

„Weiter hart arbeiten und an dem Plan festhalten, zusammenhalten, das ist auch wichtig, und dann wird es kommen, wir werden das umsetzen.“

Mit einer Reise nach Deutschland zum Spiel gegen Bayern München wird es nicht einfacher, aber Ten Hag sieht in diesem Champions-League-Auftakt die perfekte Chance, wieder in die Spur zu kommen.

„Das ist ein großartiges Spiel“, schloss er.