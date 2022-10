Eric McCormack, Sean Hayes, RuPaul und andere Prominente reagieren auf den Tod von Leslie Jordan

CNN

—



Der unerwartete Tod des Fernsehstars und Social-Media-Lieblings Leslie Jordan hat eine Flut von tief empfundenen Ehrungen ausgelöst.

Der Schauspieler starb am Montag, sagte seine Talentagentin Sarabeth Schedeen CNN in einer Erklärung. Er war 67.

Jordans bekanntestes Verdienst war seine Zeit bei „Will & Grace“ als Beverley Leslie, eine Rolle, die er während der gesamten Show wiederholte, einschließlich des kürzlichen Neustarts.

Co-Star Eric McCormack hat auf seinem Instagram zwei Hommagen an Jordan gepostet, von denen eine zeigt, wie das Paar für die Kameras der Show auftritt.

„Ich bin niedergeschlagen, als ich vom Verlust von @thelesliejordan erfahren habe, dem lustigsten und kokettsten Südstaatler, den ich je gekannt habe“, schrieb McCormack in der Bildunterschrift. „Die Freude und das Lachen, das er in jede seiner #WillandGrace-Episoden brachte, waren greifbar. 30 Jahre zu früh gegangen. Du wurdest geliebt, süßer Mann.“

Sean Hayes, der Jack in der NBC-Sitcom spielte, teilte ebenfalls ein Foto. Jordanien anrufen “anEiner der lustigsten Menschen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte.“

„Jeder, der ihn jemals getroffen hat, hat ihn geliebt. Es wird nie jemanden wie ihn geben“, schrieb er. „Ein einzigartiges Talent mit einem enormen, fürsorglichen Herzen. Leslie, du wirst vermisst werden, mein lieber Freund.“

Der offizielle Account für „RuPaul’s Drag Race“, bei dem Jordan als Gastjuror fungierte, teilte ebenfalls eine Hommage und dankte Jordan auf Twitter für „die unzähligen Lacher und dafür, dass du deinen Spirit mit uns allen teilst.“

Prominente aus Fernsehen und Film – sowohl diejenigen, die mit Jordan gearbeitet haben als auch nicht – ehrten den Schauspieler ebenfalls.

„Leslie war so ein Licht für so viele“, schrieb Schauspielerin Michelle Pfeiffer auf Instagram. „Die Welt großzügig mit seiner Liebe und seinem Humor zu beschenken, besonders während dieser Sperrung; eine unserer düstersten und einsamsten Zeiten. Er lebte jeden Tag, um jedem, mit dem er in Kontakt kam, Freude zu bereiten.“

Loni Love teilte eine süße Erinnerung, Schreiben dass das letzte Mal, als sie zusammengearbeitet haben, war, als sie beide Gast-Co-Moderatoren von CBSs „The Talk“ waren und Jordan „so viel Spaß gemacht hat, hier zu sein“.

„[He] hatte immer eine lustige Geschichte und er hat mich dazu inspiriert, in einer Branche weiterzumachen, die altersgerecht sein könnte“, schrieb sie. „Ich werde dich vermissen mein Freund. Mama wartet auf dich.“

An TwitterLynda Carter erinnerte sich an Jordan als jemanden, der „so vielen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, besonders mit seinen Pandemievideos“.

„Was für eine Leistung, uns alle in solch schwierigen Zeiten zum Lachen und Verbundenheit zu bringen“, schrieb sie. „Es fühlt sich so grausam an, dass dies einer so schönen Seele passieren könnte.“

Jordans letzte Rolle spielte Fox in „Call Me Kat“. Die Show, die sich derzeit in ihrer dritten Staffel befindet, hat die Dreharbeiten nach der Nachricht von Jordans Tod eingestellt, so ein Sprecher von Fox Entertainment.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Fox Entertainment, Jordan sei „weit mehr als ein mit dem Emmy Award ausgezeichnetes Comedian-Talent, mit dem wir all die Jahre zusammen gelacht haben. Er war die freundlichste Person, die man sich vorstellen kann, die einfach einen Raum erhellte und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt pure Freude und ein breites Lächeln bescherte.“