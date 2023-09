Washington

CNN

—



Der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, gab am Freitag bekannt, dass er die Partei wechselt und als den Republikanern nahestehender Bürgermeister der blau geprägten Stadt fungieren wird.

Während das Bürgermeisteramt von Dallas unparteiisch ist, war Johnson zuvor als Demokrat in der texanischen Legislative tätig. In einem am Freitag veröffentlichten Leitartikel für das Wall Street Journal kritisierte er seine ehemalige Partei und machte die Politik der Demokraten für „verschärfte Kriminalität und Obdachlosigkeit“ verantwortlich.

„Die Zukunft der großen städtischen Zentren Amerikas hängt von der Bereitschaft der Bürgermeister des Landes ab, sich für Recht und Ordnung einzusetzen und fiskalischen Konservatismus zu praktizieren“, schrieb Johnson. „Unsere Städte brauchen dringend das echte Bekenntnis zu diesen Grundsätzen (im Gegensatz zum inkonsistenten, umfrageorientierten Bekenntnis vieler Demokraten), das seit langem ein prägendes Merkmal der Republikanischen Partei ist.“

Er fügte hinzu: „Mit anderen Worten: Amerikanische Städte brauchen Republikaner – und Republikaner brauchen amerikanische Städte.“

Johnsons Ankündigung macht ihn zum einzigen Republikaner unter den Bürgermeistern der zehn bevölkerungsreichsten Städte der USA.

Johnson wurde im Mai mit 93 % der Stimmen für eine vierjährige Amtszeit wiedergewählt, nachdem er 2019 erstmals gewählt worden war. Präsident Joe Biden gewann Dallas County bei der Wahl 2020 mit mehr als 30 Punkten Vorsprung.

Die Texas Democratic Party gab am Freitag eine vernichtende Erklärung ab, in der sie Johnson vorwarf, gegenüber den Wählern in Dallas unehrlich zu sein.

„(D)ie Wähler von Dallas hätten es verdient, zu wissen, wo er stand, bevor er sich zur Wiederwahl als Bürgermeister bewarb“, sagten der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Partei. „Er war seinen Wählern gegenüber nicht ehrlich und wusste, dass er gegen einen Demokraten verlieren würde, wenn er vor der Wahl umkippen würde.“

„Diese schwache Ausrede für demokratische Repräsentation wird den Republikanern sehr gut gefallen – und wir sind dankbar, dass er die Marke und die Werte der Texas Democratic Party nicht länger schädigen kann“, fügten sie hinzu.

Andererseits begrüßte der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, Johnsons neue Parteizugehörigkeit.

„Texas wird jeden Tag roter“, sagte Abbott in einem Beitrag auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war. „Er ist ein Befürworter der Strafverfolgung und duldet keine linken Absichten.“