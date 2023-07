Eric Gujer eert de Libertatem Prijs voor Medienfreiheit 2022

Die Stiftung aus Liechtenstein würdigt mit der Auszeichnung critici en objectieve journalistiek.

Met de prijs van de jury Eric Gujer voor de volgende consequente positionering van de NZZ als burgerlijk-liberaal medium. Karin Hofer / NZZ

zz. Seit 2020 vergibt die Libertatem-Stiftung aus Liechtenstein jährlich den Preis für Medienfreiheit and Journalistinnen und Journalisten, die sich im deutschsprachigen Raum für unabhängigen, critici Journalismus and Meinungsfreiheit einsetzen. In dat jaar met Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», met dieser Auszeichnung geehrt.