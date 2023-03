De regering is van plan meer migranten te informeren over verhuismogelijkheden en samen te werken met nationale non-profitorganisaties om gastvrije steden in het hele land te identificeren waar ze naartoe kunnen verhuizen, zei Adams. Bovendien zal het State Office of Temporary and Disability Assistance toezicht houden op een programma van $ 25 miljoen om migrantengezinnen te helpen hervestigen in gemeenten elders in New York.

“Er zijn steden in de staat en in het hele land die … de rol willen spelen”, zei de burgemeester. “Ze beseffen dat dit een nationaal probleem is.”

Een apart programma via de State University of New York in Sullivan County zal migranten de mogelijkheid bieden om daarheen te verhuizen en deel te nemen aan een pilot voor personeelstraining en een diploma of diploma te behalen.

Veel details werden echter niet uitgelegd.

De burgemeester zei bijvoorbeeld dat hij de namen van partnersteden die van plan zijn meer migranten op te vangen niet wil onthullen uit angst om die relaties te verslechteren.

“Vraag me alsjeblieft niet welke steden, want ik wil niet dat je naar de steden rent om ze tegen te houden”, zei hij tegen verslaggevers bij de aankondiging. “Ik weet dat je het leuk vindt om steden tegen steden uit te spelen, dus die informatie geven we je niet.”

In januari bekritiseerde Adams de gouverneur van Colorado, een mede-democraat, voor het busvervoer van migranten naar New York City. Een maand later gaf hij toe dat hij eenrichtingsbustickets naar Plattsburgh, NY coördineerde voor migranten die naar Canada wilden verhuizen.

Hij kondigde ook een nieuw kantoor aan om de reacties van stadsagentschappen te coördineren en een nieuw 24/7 intakecentrum.

Het Office of Asylum Seeker Operations zal de inspanningen coördineren van meerdere instanties die nu het werk doen. De stad is ook van plan om de inname van het Havenbedrijf, waar asielzoekers per bus arriveren, te vervangen door een nieuwe faciliteit die 24 uur per dag zal werken. Een locatie voor het intakecentrum heeft hij niet bekendgemaakt.

De blauwdruk beschrijft een brede verschuiving van noodhulp naar wat het stadhuis stationaire operaties noemt – een erkenning dat de toestroom van migranten waarschijnlijk niet snel zal afnemen.

De stad heeft sinds medio vorig jaar ongeveer $ 650 miljoen uitgegeven aan het verlenen van diensten aan de nieuwkomers. En op maandag sprak de begrotingsdirecteur van de stad de vage hoop uit dat de administratie een federale vergoeding zou krijgen die verder gaat dan een niet-gespecificeerd deel van de $ 800 miljoen aan subsidies van de Federal Emergency Management Agency die al zijn bestemd voor steden in het hele land.

“Ik maak me zorgen over wat er gaat gebeuren als de grens wordt heropend”, zei de burgemeester, schijnbaar verwijzend naar een recent beleid van de regering-Biden om het aantal grensovergangen te verminderen. “New York City is nog steeds een bestemming.”