Erholung nach dem Waldbrand auf Maui: Der Gouverneur von Hawaii besteht darauf, dass die vom Feuer verwüstete Gemeinde Lahaina im Zuge der Fortsetzung der Suchmaßnahmen wieder aufgebaut wird

CNN

—



Angesichts der Befürchtungen, dass Spekulanten zerstörtes Land aufkaufen könnten, betonte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Freitag, dass bei dem jahrelangen Unterfangen des Wiederaufbaus der historischen Lahaina-Gemeinde auf Maui die Wünsche der Bewohner Vorrang vor denen der Immobilienentwickler haben werden.

„Lass mich deutlich sein. „Lahaina gehört seinen Menschen und wir setzen uns dafür ein, es so wieder aufzubauen und wiederherzustellen, wie sie es wollen“, sagte Green am Freitagabend in einer Videoerklärung.

Die westliche Maui-Gemeinde – einst ein lebendiges Wirtschafts- und Kulturzentrum – wurde durch die Waldbrände, die am 8. August über die Insel fegten, dezimiert. Viele der mindestens 114 Menschen, die bei den Bränden ums Leben kamen, stammten aus der Gegend, die ganze Stadtviertel zerstört hat und unersetzliche historische Wahrzeichen, die zu Asche verbrannt sind.

First Lady Jaime Kanani Green wurde neben dem Gouverneur emotional, als sie ihm das Ausmaß des Verlusts der Gemeinde darlegte.

„Seit Generationen locken Lahainas Schönheit, Kultur und reiche Geschichte Künstler, Musiker und Besucher aus der ganzen Welt an“, sagte sie. „Tragischerweise dauerte es weniger als einen einzigen Tag, bis wir Lahaina bei dem tödlichsten Feuer verloren, das unser Land seit mehr als einem Jahrhundert erlebt hat.“

Die Zusicherungen des Gouverneurs kamen Stunden, nachdem sich Mitglieder der Lahaina-Gemeinde versammelt hatten, um die Staatsoberhäupter zu drängen, die Bewohner in die Wiederaufbaubemühungen einzubeziehen, nachdem ihnen Zeit zum Trauern gegeben wurde.

„Der Plan des Gouverneurs zum Wiederaufbau der Gemeinde muss auf den Bedürfnissen der Menschen basieren, nicht auf den Interessen der Entwickler“, sagte Gemeindemitglied Tiare Lawrence.

Angesichts der Tatsache, dass Tausende von Bewohnern vertrieben wurden – und mehr als 1.000 weitere schätzungsweise noch immer vermisst werden – hat sich bereits die Angst vor räuberischen Landraubzügen durch Fremde breit gemacht. Bei vielen Einheimischen und einheimischen Hawaiianern sind die Bedenken historisch verwurzelt und wecken möglicherweise auch Erinnerungen über Generationen hinweg von Bewohnern, die aus ihren Familienhäusern vertrieben werden.

Satellitenbilder vom 25. Juni und 9. August zeigen einen Überblick über den Lahaina Square und die Geschäfte im Maui County, Hawaii, vor und nach den jüngsten Waldbränden. Satellitenbild ©2023 Maxar Technologies

Das Land in Lahaina sei „den Bewohnern vorbehalten, wenn sie zurückkehren und es wieder aufbauen“, sagte Green und bekräftigte sein Versprechen, sicherzustellen, dass Nichtansässige die Tragödie nicht als Gelegenheit nutzen, das Land der Einheimischen zu erwerben.

Hawaiianische Beamte haben die Bewohner gewarnt, sich vor räuberischen Angeboten zum Kauf ihrer Immobilie in Acht zu nehmen, und haben die Menschen gebeten, solche Angebote dem Verbraucherschutzamt des Staates zu melden. Anfang dieser Woche sagte Green, er habe den Generalstaatsanwalt gebeten, an der Umsetzung eines „Moratoriums“ für Immobilientransaktionen zu arbeiten.

Der Gouverneur schätzte, dass Maui mit einem Schaden von fast 6 Milliarden US-Dollar zu kämpfen hat, da mehr als 2.200 Gebäude durch die Flammen zerstört und weitere 500 beschädigt wurden.

Doch bevor der Wiederaufbau beginnen kann, müssen die Einsatzkräfte die herzzerreißende Aufgabe abschließen, das verbrannte Katastrophengebiet zu durchsuchen und weiterhin die Überreste der Opfer zu identifizieren, damit die Familien benachrichtigt werden können. Mehr als 60 % der verbrannten Fläche seien bis Freitag durchsucht worden, sagte Green.

Der Gouverneur sagte außerdem, er habe den Generalstaatsanwalt gebeten, eine „umfassende Untersuchung“ der Katastrophe durchzuführen, da die Inselbehörden einer zunehmenden Prüfung gegenüberstehen, ob mehr Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um die Bewohner zu warnen, da die Flammen in ganz Maui verheerende Schäden anrichteten.

Die Überprüfung würde die Ursache der Brände, die Reaktion der Beamten und Möglichkeiten zur Verbesserung der Notfallverfahren umfassen, sagte Green am Freitag.

Die Frustration vieler Anwohner hat zugenommen, als die Beamten wechselnde Erklärungen darüber lieferten, warum die Katastrophenalarme der Insel stumm blieben, darunter, dass das System kaputt sei oder dass Sirenen die Menschen in die Flucht getrieben hätten, statt sie zu meiden.

Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Maui, Herman Andaya, trat am Donnerstag zurück – nur einen Tag, nachdem er die Entscheidung verteidigt hatte, keinen Alarm auszulösen.

Als Grund für seinen Rücktritt nannte Andaya seinen Gesundheitszustand, sagte Maui County. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht gemacht.

In Bildern: Die tödlichen Waldbrände auf Maui

Angesichts der schwierigen Aufgabe, die zerstörten Gemeinden wieder aufzubauen, beteiligen sich einige Sportmannschaften an den laufenden Hilfsmaßnahmen.

Zwölf professionelle Sportteams aus Los Angeles haben sich zusammengeschlossen, um 450.000 US-Dollar für die Brandhilfe auf Maui zu spenden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Donnerstag.

„Obwohl Kalifornien und Hawaii mehr als 2.000 Meilen voneinander entfernt sind, sind die beiden Staaten eng mit einer starken hawaiianischen Gemeinschaft verbunden, die Südkalifornien ihr Zuhause nennt“, heißt es in der Erklärung.

Die Angels und Dodgers der MLB, die Chargers und Rams der NFL, die Clippers und Lakers der NBA, die Kings and Ducks der NHL, der Angel City Football Club der NWSL, LA Galaxy und LAFC der MLS sowie die Sparks der WNBA werden an das Amerikanische Rote Kreuz spenden, um „den Bedürftigen“ zu helfen. ”

An anderer Stelle gaben die Herren-Basketballteams der University of Kansas und der University of Illinois am Freitag bekannt, dass sie an einem Benefizspiel zugunsten der Waldbrandbekämpfung auf Maui teilnehmen werden. Beide Teams hatten zuvor geplant, vor einer Änderung der Veranstaltung ein Scrimmage abzuhalten.

Der Erlös aus dem Spiel am 29. Oktober in Champaign, Illinois, wird nach Angaben der Schulen an den Maui Strong Fund der Hawai’i Community Foundation gespendet, der finanzielle Mittel für die Genesung von Maui bereitstellt.

Das Maui Invitational, das normalerweise in Lahaina ausgetragen wird, ist seit 1984 ein fester Bestandteil des College-Basketballplans der Männer. Aufgrund der Waldbrände ist unklar, ob das Turnier wie geplant ausgetragen wird, und die Turnierorganisatoren sagen, dass sie die Situation aktiv beobachten .

„Seit Jahrzehnten sind das Maui Invitational und die Stadt Lahaina für den College-Basketball sehr wichtig und unsere Gedanken und Gebete gelten der gesamten Gemeinde, die sich von einem so tragischen Ereignis erholt“, sagte Kansas-Cheftrainer Bill Self. „(Illinois-Trainer Brad Underwood) und ich diskutierten darüber, wie unser privates Scrimmage zu einem Showspiel werden könnte, um Geld zu sammeln, um so vielen Menschen zu helfen, die von den jüngsten katastrophalen Bränden auf Maui betroffen sind.“